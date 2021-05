Les résidents de Californie peuvent voir de nouveaux chèques de relance et une assistance au locataire

Un barman et un mécène dans un bar de San Francisco le 6 mai 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Les Californiens pourraient voir un coup de pouce financier supplémentaire après que le gouverneur Gavin Newsom a dévoilé lundi une proposition visant à envoyer de nouveaux chèques de relance et une aide aux locataires aux résidents. Le plan de retour de 100 milliards de dollars annoncé par Newsom, un démocrate, prévoit un total d’environ 12 milliards de dollars en paiements directs aux résidents et environ 5 milliards de dollars en aide aux locataires. Le plan comprend également 2 milliards de dollars pour aider les résidents de l’État à payer les factures d’eau et de services publics en souffrance. En savoir plus sur Personal Finance:

Il reste une semaine pour contribuer aux IRA 2020 La proposition de Newsom – qui fait face à un vote de rappel, probablement en novembre – intervient alors que l’État affiche un excédent budgétaire record de 75,7 milliards de dollars. Le plan devrait être adopté par la législature de l’État de Californie pour que l’aide soit approuvée. Les législateurs ont jusqu’au 15 juin pour statuer sur le budget. Selon les termes du plan, 2 Californiens sur 3 recevraient des chèques de relance. Les nouveaux paiements s’appliqueraient aux résidents ayant un revenu brut ajusté de 30 000 $ à 75 000 $, selon le directeur adjoint du ministère des Finances de Californie, HD Palmer.

La Californie est déjà en train d’envoyer des paiements de 600 $ aux résidents qui gagnent moins de 30 000 $ et sont donc éligibles au crédit d’impôt sur le revenu gagné de l’État. Ces premiers paiements sont également allés aux résidents qui déclarent leurs impôts avec des numéros d’identification fiscale individuels, ou ITIN, plutôt que des numéros de sécurité sociale. Aux termes de la proposition, les personnes dont le revenu se situe entre 30 000 et 75 000 $ et qui ont des enfants auraient également droit à 500 $ de plus. Cependant, cette somme de 500 $ est par famille et non par personne à charge, a déclaré Palmer. Les familles gagnant moins de 30 000 $ qui ont reçu le premier paiement de stimulation de 600 $ seraient également admissibles au paiement de 500 $ si elles réclamaient une personne à charge. Dans le cadre de ce plan, les déclarants ITIN recevraient également 500 $ supplémentaires en reconnaissance du fait qu’ils paient des impôts en Californie et participent à l’activité économique de l’État mais n’étaient pas éligibles aux chèques de relance fédéraux en raison de leur statut de dépôt, a déclaré Palmer. Le total de 12 milliards de dollars pour les chèques directs comprend les paiements antérieurs déjà en cours de route aux Californiens. Les chèques de relance proposés devraient coûter 8,1 milliards de dollars, selon Palmer.