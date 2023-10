Les résidents de Bronxville et les propriétaires d’entreprises ne sont pas découragés par la tempête qui a causé de nombreux dégâts

BRONXVILLE, État de New York — Le village de Bronxville fait partie des communautés du comté de Westchester les plus durement touchées par la tempête de vendredi, et il est désormais temps de procéder à un long nettoyage.

CBS New York a entendu samedi les résidents et les propriétaires d’entreprises.

L’eau a peut-être été pompée et la tempête est peut-être passée, mais le nettoyage est loin d’être terminé sur Parkway Road.

« J’essaie juste de tout rassembler, de tout jeter », a déclaré le résident Bobby O’Brien.

Cela inclut les électroménagers O’Brien. Il a dit qu’il était rentré chez lui avec son réfrigérateur flottant dans son garage. Il a déclaré qu’il avait appris à ne pas garder d’objets de valeur dans son garage après les restes de l’ouragan Ida, mais qu’après cette tempête, il ne gardait pratiquement plus rien à l’intérieur.

Le quartier se trouve juste à côté de la rivière Bronx, les inondations sont donc inévitables. Heureusement, les propriétaires qui ont parlé à CBS New York disposent d’une assurance contre les inondations. Cependant, ils n’ont pas pu faire grand-chose en matière de préparation.

« L’assurance contre les inondations n’est pas bon marché, mais elle en vaut la peine, car lorsqu’il y a une inondation comme celle-ci, cela rapporte beaucoup d’argent », a déclaré James Serra.

Serra a déclaré avoir perdu plusieurs appareils lorsque les eaux de crue ont atteint le plafond du sous-sol de la maison qu’il louait.

« Vous ne pouvez rien faire, à moins d’avoir un grand parapluie. Il n’y a qu’une quantité limitée d’eau que vous pouvez… vous ne pouvez pas la combattre », a déclaré Serra.

Certaines entreprises voisines de Yonkers ne pouvaient pas faire grand-chose lorsqu’un glissement de terrain s’est produit vendredi sur des voitures dans le parking de la Frank Pepe Pizzeria. Miraculeusement, personne n’a été blessé.

« La coulée de boue est tombée ici, a emporté les voitures des employés, les a déplacées à travers le parking et les a endommagées. Bien sûr, c’est dans la rue que nous avons eu des problèmes d’accessibilité. Les gens ne pouvaient pas entrer », a déclaré Sean Barry, le directeur des opérations d’une pizzeria.

La police de Bronxville a signalé qu’au moins 100 voitures avaient été détruites lors des inondations de vendredi, dont au moins 60 dans le parking de Paxton Avenue qui ont été submergées par les eaux de crue.

Une partie de la Bronx River Parkway a été fermée dans les deux sens samedi alors que les camions étaient encore en train de nettoyer la boue laissée sur place. Quant aux résidents comme Serra, ils ont déclaré que les intempéries ne les chasseraient pas du quartier où ils habitent.

« Non, cela ne change rien », a déclaré Serra.

« Tout le monde est en sécurité. C’est tout ce qui compte », a ajouté O’Brien.