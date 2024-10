Les résidents de Berwick by the Sea défendent la campagne End Polio Now, inspirant les voisins à l’action

Grâce à leur dévouement et à leur collaboration, les résidents s’inspirent mutuellement pour vivre avec un but

Les résidents à Berwick au bord de la mer à Campbell River comprendre que la retraite ne signifie pas ralentir ; cela donne simplement plus de temps pour poursuivre leurs passions. Experts dans la vie avec un but, les seniors de Berwick s’engagent activement à redonner à leurs communautés locales et mondiales.

Pieter Koeleman a consacré sa vie au service communautaire et continue de travailler sur ses projets passionnés jusqu’à sa retraite. La seule différence réside désormais dans le soutien solide de l’ensemble de la communauté de Berwick.

« Encourager nos résidents à vivre avec un but va au-delà de l’amélioration de nos communautés », déclare Loren Butler, responsable des relations communautaires à Berwick by the Sea. « Des études montrent qu’un mode de vie utile améliore la santé mentale et physique, réduisant ainsi les risques de mortalité et de problèmes cardiaques. En soutenant leurs efforts philanthropiques, nous promouvons le bien-être et leur donnons les moyens de faire une différence aux niveaux local et mondial.

Le dynamisme de Koeleman a été façonné par un mélange de réalisations professionnelles, d’engagement communautaire et d’activités créatives. En tant que jeune physiothérapeute aux Pays-Bas, il a été témoin des effets de la polio chez les enfants, une expérience qui a profondément influencé sa vision de cette maladie évitable.

« J’ai vu des petits enfants avec un appareil dentaire aux jambes, portant des corsets et utilisant des béquilles », se souvient Koeleman. « Le virus touche principalement les enfants de moins de cinq ans, mais peut également toucher les adultes. »

En 1985, Koeleman a immigré à Campbell River et s’est joint au groupe local Rotary Club un an plus tard. Peu de temps après, il est devenu un acteur clé de la campagne du Rotary « End Polio Now », consacrant une grande partie de sa vie à éduquer et à vacciner les autres contre la maladie. Grâce à l’engagement du Rotary et au soutien de nombreuses organisations, les cas de polio dans le monde ont été réduits de 99,9 pour cent. Au début de la campagne, la polio était endémique dans 125 pays ; aujourd’hui, il n’en reste que dans deux : l’Afghanistan et le Pakistan.

« Je me souviens encore très bien des photos d’enfants souffrant de polio que j’ai vues quand j’étais jeune », partage Koeleman. « En 2016, j’ai eu la chance de visiter la Côte d’Ivoire dans le cadre d’une mission humanitaire. Nous avons travaillé pour améliorer l’hygiène et fournir une éducation et des vaccins aux familles là-bas. Ce fut une expérience profondément significative et je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. »

Le 24 octobre, Journée mondiale de sensibilisation à la polioles résidents de Berwick by the Sea peuvent participer à un événement spécial organisé par Koeleman et l’équipe de Berwick. Ensemble, ils ont planifié un après-midi complet d’activités pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour les efforts en cours d’éradication de la polio.

L’événement débutera par une présentation couvrant le passé, le présent et l’avenir de la polio dans le monde, détaillant les efforts du Rotary et les défis rencontrés par les volontaires dans des pays comme l’Afghanistan et le Pakistan. Les résidents participeront ensuite à un tirage au sort 50/50, offrant plus de 20 prix fantastiques, allant de packages de photographies et d’œuvres d’art à des cartes-cadeaux, tous généreusement offerts par les résidents de Berwick.

« Soutenir nos résidents dans leurs projets passionnants profite non seulement aux individus, mais contribue également à créer une communauté dynamique et engageante qui incite chacun à poursuivre ses passions et à vivre pleinement sa vie », a déclaré Butler.

Pour plus d’informations sur la Journée mondiale de sensibilisation à la polio et sur la façon dont vous pouvez soutenir les efforts d’éducation et de vaccination en cours, visitez endpolio.org.

Apprenez-en davantage sur les communautés de retraite de Berwick en ligne sur berwickretirement.com ou réserver une visite aujourd’hui avec Loren Butler, responsable des relations communautaires de Berwick by the Sea, et voyez à quoi pourrait ressembler votre vie Berwick au bord de la mer à Campbell River. Réservez en ligne ici ou appelez Loren au 250-914-8055.