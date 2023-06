Les résidents de 4th Ward Sycamore sont invités à une réunion de quartier le 24 juin – Shaw Local

SYCOMORE – Les échevins du 4e arrondissement de Sycamore, Virginia Sherrod et Ben Bumpus, organisent une réunion portes ouvertes plus tard ce mois-ci et encouragent les résidents à y assister pour faire entendre leur voix.

L’événement – ​​prévu pour midi le 24 juin à la bibliothèque publique de Sycamore, 103 E. State St. – est l’occasion pour les électeurs de Sherrod et Bumpus d’exprimer leurs opinions, préoccupations et suggestions pour la communauté, selon un nouveau communiqué fourni par Sherrod .

Le membre recrue du conseil municipal de Sycamore, Bumpus, ainsi que Sherrod, qui a été élu pour la première fois en 2017, devraient discuter de sujets qu’ils jugent importants et de la manière dont ils affectent la communauté Sycamore.

Depuis que Bumpus a prêté serment en tant qu’échevin de Sycamore le 1er mai, il a voté en faveur du deuxième budget de la ville de 2023 et a exprimé ses préoccupations concernant l’état de la caserne de pompiers de Sycamore n° 1, ainsi que le coût de rénovation ou de construction d’un nouveau gare.

Bumpus et Sherrod répondront également aux questions qui leur seront présentées par le public lors de la réunion, qui est ouverte à tous.