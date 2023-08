Les résidents d’Antioche sont mis en garde contre les tentatives de vol de voiture – Shaw Local

ANTIOCH — Le chef de la police d’Antioche, Geoffrey Guttschow, alerte les habitants après plusieurs cas de voleurs de voitures sillonnant les quartiers d’Antioche.

Au moins un véhicule aurait été volé dans l’allée d’une maison, tandis qu’un deuxième véhicule aurait été volé, causant des dégâts considérables, selon un communiqué de presse du village. Les résidents d’Antioche sont priés de signaler toute activité suspecte à la police et de veiller de manière proactive à ce que les clés/porte-clés de voiture soient retirés des véhicules stationnés.

Les détectives de la police d’Antioche enquêtent sur des cas d’équipes de voleurs de voitures venant à Antioche à la recherche de véhicules non verrouillés. Il y a eu au moins trois cas de voleurs de voitures sillonnant les quartiers au cours des derniers jours.

Plus récemment, vers 1 heure du matin le 24 août, trois suspects ont volé un SUV Kia Telluride 2020 dans une allée du quartier Woods of Antioch, selon le communiqué. Les enquêteurs ont déterminé qu’un porte-clés avait été laissé dans le véhicule alors qu’il était garé dans une allée.

Un autre véhicule dans cette subdivision a été inscrit ; cependant, rien n’a été volé. Le véhicule volé est lié à d’autres entrées possibles de véhicules dans le comté de Lake qui ont également eu lieu tôt ce matin-là. La Kia volée a ensuite été retrouvée à Waukegan.

Les détectives ont également récupéré d’autres objets à l’intérieur du véhicule qui auraient été volés lors d’autres cambriolages. La police d’Antioche travaille avec d’autres forces de l’ordre de la région pour identifier d’autres victimes, selon le communiqué.

Aux petites heures du matin du 19 août, des voleurs ont tenté de voler une Toyota Camry 2012 dans une allée du quartier de Tiffany Farms. La Camry a été bloquée par un autre véhicule dans l’allée. Les voleurs de voitures ont tenté de s’enfuir avec la Camry en percutant un autre véhicule garé et une porte de garage. Après avoir causé beaucoup de bruit, les voleurs ont quitté les lieux sans la Camry. Les détectives pensent que la tentative de vol s’est produite entre 4h et 4h30 du matin ; cependant, l’incident n’a été signalé à la police qu’à 6 h 30, selon le communiqué.

Aux petites heures du matin du 18 août, des images de vidéosurveillance capturées par une caméra de sécurité domestique montrent deux individus parcourant le quartier de Windmill Creek. Un SUV blanc (marque et modèle inconnus) a été aperçu en train de faire le tour du quartier. Aucun vol ni tentative de vol n’a été signalé le 18 août.

« Nous alertons les résidents suite à un pic d’activité local lié à un réseau de vols de voitures à l’échelle du comté », a déclaré Guttschow dans le communiqué. « Nous demandons aux résidents d’aider nos enquêteurs en signalant toute activité suspecte. Même si l’activité ne ressemble à rien, elle pourrait constituer une piste importante pour nos enquêteurs. Aussi, je tiens à rappeler à tous d’appeler la police s’ils constatent un vol de voiture en cours et de ne pas intervenir. Dans le passé, nous avons eu des séquences vidéo de certains voleurs de voitures portant des armes à feu. Cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour arrêter un vol de voiture.

Rien n’indique que les voleurs de voitures les plus récents étaient armés.

Le service de police intensifie les patrouilles nocturnes dans les quartiers résidentiels et demande aux habitants de collaborer avec les enquêteurs et de partager avec le service de police les activités suspectes filmées par les vidéos de surveillance. Toute personne disposant d’informations supplémentaires relatives à ces crimes, y compris les vidéos d’une caméra de sécurité, ou toute personne susceptible d’avoir été victime d’un crime non signalé, doit appeler le centre de répartition de la police d’Antioche au 847-270-9111 ou envoyer un e-mail à [email protected]. .