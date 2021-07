Les résidents craignaient des défauts dans la conception originale

SURFSIDE, Floride – Alors que l’étendue des dommages structurels aux tours Champlain Sud est lentement apparue aux résidents choqués de la copropriété, de nouveaux problèmes sont apparus qui ont laissé les membres du conseil d’administration se demander si le gratte-ciel autrefois glamour avait été défectueux dès le départ.

Alors que les résidents se préparaient à payer la facture de réparation imminente, les membres du conseil d’administration leur ont dit que le bâtiment de 40 ans n’avait aucune couche d’étanchéité sur le garage, l’exposant à l’intrusion d’eau depuis la fin de la construction en 1981.

La révélation, tirée d’un diaporama d’octobre 2020, provenait d’une cache de documents de copropriété fournis à USA TODAY par des proches de résidents disparus. Il se distingue par le fait que le béton qui protégeait les barres d’acier d’armature dans le plafond du garage n’était que la moitié de l’épaisseur qui aurait été nécessaire s’il avait été à l’extérieur et exposé à autant d’eau, ont déclaré des experts en ingénierie à USA TODAY.

On ne sait pas si ces défauts ont contribué à l’effondrement du bâtiment le 24 juin qui a fait 22 morts confirmés, avec 126 personnes toujours portées disparues jusqu’à vendredi soir. Les enquêteurs ont déclaré que la détermination de la cause de la catastrophe pourrait prendre plus d’un an.

L’absence d’imperméabilisation combinée aux récits d’inondations fréquentes dans le garage ci-dessous ont intrigué les experts interrogés par les journalistes d’USA TODAY. L’acier d’armature connu sous le nom de barres d’armature est censé être enrobé de béton d’une épaisseur de 1,5 pouce lorsqu’il est exposé aux éléments, selon les codes de l’American Concrete Institute. À l’intérieur, le béton peut être deux fois moins épais.

Mais en l’absence d’imperméabilisation, a déclaré Abi Aghayere, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université Drexel de Philadelphie, les barres d’armature du garage de Champlain Towers South auraient dû être construites à la largeur la plus épaisse « compte tenu de l’environnement corrosif ».

Pourtant, même sans l’imperméabilisation, les experts ont déclaré qu’il semblait que le bâtiment du 8777 Collins Ave. répondait aux codes de son époque.

« En 1976, le code du bâtiment du sud de la Floride n’exigeait aucune protection ou imperméabilisation du béton exposé à l’atmosphère », a déclaré Syed Ashraf, ingénieur en structure spécialisé dans la rénovation des gratte-ciel vieillissants de Miami.

Ce béton serait beaucoup mieux protégé des éléments aujourd’hui, a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, le garage était soumis à la pluie, aux embruns et à une certaine intrusion d’eau salée.

« Si cette couverture est compromise, la corrosion s’installe beaucoup plus rapidement », a déclaré Khushroo Daruwalla, ingénieur professionnel et directeur de la qualité de l’entreprise de construction Moss & Associates basée à Fort Lauderdale. « Les sels se frayent un chemin à travers le béton et commencent à ronger cette barre d’armature. »

Personne ne dit que la corrosion a causé l’effondrement, mais c’était une faiblesse de plus dans une défaillance du bâtiment, selon de nombreux ingénieurs, probablement due à de multiples problèmes qui se sont accumulés les uns sur les autres.

« Si vous aviez des barres de renforcement parfaitement intactes et non corrodées avec leur résistance et leur capacité de déformation d’origine, cela aurait aidé », a déclaré Dawn Lehman, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université de Washington.

Une planche sous le pistolet

Les documents du conseil d’administration donnent un aperçu qui donne à réfléchir de la vie à l’intérieur des tours Champlain Sud alors que les résidents ont pris conscience de l’étendue des problèmes de l’immeuble.

Lors d’une réunion du conseil d’administration de l’association des copropriétaires en août 2018, les membres ont discuté de la façon dont une inspection préliminaire de la moitié des unités de l’immeuble a révélé que seulement deux des 68 unités inspectées n’avaient pas subi de dommages. Un an plus tard, un résident du 11e étage s’est plaint d’un petit morceau de béton qui est tombé du logement au-dessus du sien. D’autres se sont plaints de fuites de tuyaux dans le garage et de problèmes persistants de fuites sur le toit.

Le rapport d’inspection que les résidents ont reçu en octobre 2018 détaillait le besoin de réparations majeures, une nouvelle qui a plongé le conseil dans la tourmente. Au moment où les résidents ont discuté de la façon de payer les réparations lors d’une réunion en mai 2020, la présentation du conseil d’administration a conclu: «Nous aurions dû commencer à économiser il y a cinq ans.»

Avec la pandémie de COVID-19 bouleversant la vie de tout le monde, la direction du condo travaillait toujours sur les détails en octobre 2020 lorsqu’une nouvelle présentation de diaporama a fait comprendre l’urgence des problèmes.

« Il n’y a pas de couche d’imperméabilisation sur le garage dans l’allée », a averti une diapositive. « Cela a exposé le garage à l’intrusion d’eau pendant 40 ans. Là où il y a une imperméabilisation, elle a échoué. L’eau s’est infiltrée en dessous et a causé des dommages supplémentaires au béton. »

Cette année-là, les résidents avaient accepté ce qu’ils devaient faire. Plus tôt cette semaine, USA TODAY a obtenu une lettre envoyée en avril par le président de l’association des copropriétaires indiquant aux propriétaires que le bâtiment avait désormais besoin de 16,2 millions de dollars pour effectuer les réparations nécessaires. Son président, Jean Wodnicki, a suggéré aux propriétaires que l’association pourrait réaffecter 707 003 $ pour ramener les réparations à un prix de billet de 15,5 millions de dollars.

Les évaluations proposées, basées sur la taille des unités, allaient de 80 190 $ à 150 330 $, avec des frais de 336 135 $ pour le penthouse du 13e étage de l’immeuble, selon les documents. Pour ceux qui finançaient le coût, le premier paiement prévu serait venu jeudi.

Les résidents qui se sont entretenus avec USA TODAY ont déclaré qu’eux-mêmes et leurs voisins n’étaient pas contre la réparation du bâtiment, bien que certains aient soulevé des questions sur les décisions de dépenses et sur la manière dont les offres de marchés étaient soumises.

« Ce n’était pas comme si les gens l’ignoraient », a déclaré Jay Miller, un professeur de collège à la retraite de Philadelphie qui a déménagé à Champlain Towers South il y a trois ans.

Un rapport du conseil au cours d’une première discussion sur les évaluations a clairement indiqué que les résidents pensaient que les coûts de réparation élevés étaient les pires qu’ils avaient à craindre.

« Ce sera une période difficile pour nous tous à la tour Champlain Sud. Notre immeuble a été négligé pendant un certain temps », indique un rapport d’évaluation, avant de conclure : « Le conseil travaille très fort pour trouver des moyens de répondre aux besoins désespérés des Il serait irresponsable de continuer à ignorer ces besoins.

L’état calamiteux du garage était depuis longtemps une source d’inquiétude pour les propriétaires.

Cassie Stratton, qui habitait au quatrième étage et qui est toujours portée disparue, se plaignait à sa sœur qu’elle ne voulait pas garer sa nouvelle Porsche dans le garage Champlain Towers South parce qu’il était souvent mouillé et sale.

Mais Stratton n’aurait jamais prédit la disparition imminente du bâtiment, a déclaré sa sœur, Ashley Dean, à USA TODAY.

« Ils n’avaient aucune idée de ce qui se tramait exactement en dessous. »

Contributeurs : Trevor Hughes, Rick Jervis et Marco della Cava