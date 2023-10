Les résidents confrontent le canton de Joliet au sujet de leur projet d’aide aux demandeurs d’asile – Shaw Local

Environ 350 personnes se sont présentées au Billie Limacher Bicentennial Park Theatre alors qu’une foule debout affluait dans le hall, la plupart exigeant que le canton de Joliet renonce à une subvention de 8,6 millions de dollars pour fournir des services aux demandeurs d’asile.

La réunion du conseil d’administration du canton de Joliet a été bruyante dès le début.

« Le [heck] avec vous, madame ! » a crié le premier orateur à la greffière du canton, Alicia Morales, avant de mettre fin à ses commentaires.

Le superviseur du canton, Angel Contreras, a été hué lorsqu’il a conclu son discours d’ouverture en disant : « Nous sommes tous des enfants de Dieu.

Des centaines de personnes emballent le théâtre du parc du bicentenaire Billie Limacher pour la réunion du canton de Joliet afin d’obtenir une réponse sur la demande douteuse de subvention d’asile des cantons, le mardi 10 octobre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Mais de nombreux intervenants à la réunion se sont interrogés sur la manière dont la municipalité avait obtenu la subvention et ont fait des commentaires sur l’impact que cela aurait si la municipalité donnait suite.

« Lorsque cette décision a été prise, où était la représentation des communautés mêmes que cela va affecter ? » a demandé le révérend Larry Ellis, pasteur de l’église St. Mark CME.

Ellis a souligné les projets de la municipalité visant à transformer l’ancien centre Peter Claver en un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile et a déclaré que « nous avons été induits en erreur » lorsque la municipalité a acquis le bâtiment plus tôt cette année.

De nombreux intervenants ont accusé la municipalité d’avoir demandé cette subvention sans tenir compte des résidents de Joliet.

« Vous ne nous l’avez pas demandé », a déclaré Nona Parker. « Vous n’avez pas réfléchi aux conséquences que cela aurait pour nos communautés. »

Certains intervenants ont soutenu la municipalité en matière de subvention et ont soutenu l’aide aux demandeurs d’asile.

« Donnez-leur une chance de faire partie de votre communauté et vous seriez surpris », a déclaré l’un d’eux.

Une autre a été pratiquement huée devant le microphone alors qu’elle parlait en faveur de la subvention.

Le conseil d’administration du canton de Joliet tient sa réunion au théâtre du parc du bicentenaire Billie Limacher alors que les résidents veulent des réponses sur l’argent de la subvention d’asile du canton, le mardi 10 octobre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Ce que le canton fera finalement au sujet de la subvention n’a pas été décidé mardi.

Contreras a déclaré à la foule que le conseil municipal déciderait lors d’une prochaine réunion s’il devait accepter la subvention ou retirer la demande.

La municipalité a annoncé la semaine dernière qu’elle déplaçait sa réunion habituelle sur place pour accueillir une foule plus nombreuse, ce qui était prévu depuis l’annonce de la nouvelle du plan de subvention.

La réunion mensuelle du conseil d’administration du canton a marqué le premier forum public organisé par les responsables du canton au sujet de la subvention de 8,6 millions de dollars depuis qu’elle a fait surface le 29 septembre, lorsque le gouverneur JB Pritzker a annoncé qu’elle avait été accordée.

Le montant de la subvention, juste derrière celui accordé à la ville de Chicago, a créé une tempête de controverses et a ouvert la spéculation selon laquelle le canton de Joliet ferait de Joliet une ville de destination pour les demandeurs d’asile.

Le maire de Joliet, Terry D’Arcy, et la présidente du conseil d’administration du comté de Will, Judy Ogalla, ont demandé au canton de retirer la demande de subvention. Tous deux ont déclaré que les responsables du canton ne leur avaient pas parlé de la subvention. D’Arcy a qualifié la demande de « presque une fraude » pour avoir indiqué que son bureau soutenait le plan d’asile.

Le superviseur du canton de Joliet, Angel Contreras, dirige la réunion dans un théâtre du parc du bicentenaire Billie Limacher, le mardi 10 octobre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Contreras a fait sa première déclaration publique sur la subvention presque une semaine après son annonce et a déclaré qu’elle serait utilisée pour financer les services déjà fournis aux demandeurs d’asile arrivés à Joliet depuis plus d’un an.

Mais les détails de la demande de subvention indiquent que le canton créerait de nouveaux services.

La demande décrit les plans visant à créer et à doter en personnel quatre centres d’accueil ou cliniques pour demandeurs d’asile à Joliet, tout en indiquant également des projets visant à créer un espace pour des refuges.

La proposition de centres d’accueil a suscité davantage de réactions négatives.

Le maire de Joliet, Terry D’Arcy, était présent à la réunion du conseil d’administration du canton de Joliet au Billie Limacher Bicentennial Park Theatre le mardi 10 octobre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Le district de Joliet Park a résilié un bail en cours avec le canton pour son centre récréatif Hartman situé au 511 Collins St. après avoir appris la semaine dernière que le bâtiment avait été proposé comme centre d’accueil. Un responsable du parc a déclaré que la municipalité avait indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser l’espace pour des bureaux et des activités communautaires.

De même, une porte-parole de Duly Health & Care a déclaré que le groupe médical ne savait pas que son immeuble de bureaux médicaux avait été inclus comme centre d’accueil ou clinique potentiel dans la demande de subvention.