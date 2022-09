Les résidents chinois empêchés de fuir le tremblement de terre en raison des blocages de COVID-19 suscitent l’indignation: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des vidéos montrant prétendument des résidents chinois empêchés de s’échapper d’un tremblement de terre en raison de blocages de coronavirus suscitent l’indignation sur les réseaux sociaux.

Les habitants de la ville de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, ont été invités à rester à l’intérieur en raison des fermetures de coronavirus malgré un tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a effondré des bâtiments et tué au moins 65 personnes, la BBC a rapporté .

En une vidéo posté sur les réseaux sociauxavec la légende “si terrifiant, nous sommes tous descendus à cause du tremblement de terre, mais nous ne pouvons pas sortir”, les habitants criaient pour être laissés sortir par un garde debout à l’extérieur.

« Dépêchez-vous, ouvrez la porte, c’est un tremblement de terre ! aurait crié un habitant.

DES MILLIONS EN CHINE SOUS LES RESTRICTIONS DE VERROUILLAGE DU COVID

“C’est fini, le tremblement de terre est déjà fini”, crie le garde.

La région de Chengdu est actuellement soumise à des restrictions strictes sur les coronavirus et, dans certains cas, les immeubles d’appartements où une personne est testée positive pour le virus sont désignés comme “zones scellées” et les résidents n’ont pas le droit de quitter le bâtiment, qu’ils soient infectés ou non.

TAIWAN PROPOSE D’ENVOYER DES INTERVENANTS D’URGENCE EN CHINE APRÈS UN TREMBLEMENT DE TERRE DE MAGNITUDE DE 6,8

Dans toute la Chine, 65 millions de citoyens dans plus de 30 villes ont été soumis à des mesures strictes de verrouillage des coronavirus, selon le magazine économique chinois Caixin.

Dans une autre vidéo, un message par haut-parleur aurait dit aux habitants de “rentrer chez eux” car c’est “juste un tremblement de terre”.

Un homme a déclaré à la BBC qu’il avait tenté de s’échapper de son immeuble de 30 étages et qu’il avait été piégé aux portes et entouré de personnes se disputant pour savoir comment sortir.

La BBC a rapporté que des médias sociaux les utilisateurs en Chine claquaient les blocages dans les commentaires vidéo, y compris un message qui disait que c’était une “blague” il y a même un débat sur la possibilité pour les citoyens de fuir les bâtiments en cas de tremblement de terre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suppose que ça va si je meurs à l’intérieur du bâtiment, au moins je n’ai pas été infecté”, a commenté sarcastiquement un autre utilisateur des médias sociaux.

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé une zone montagneuse du comté de Luding dans la province du Sichuan peu après midi lundi, a indiqué le Centre des réseaux sismiques de Chine.

Le Sichuan, qui se trouve au bord du plateau tibétain où les plaques tectoniques se rencontrent, est régulièrement frappé par des tremblements de terre. Deux tremblements de terre en juin tué au moins quatre personnes.

L’Associated Press a contribué à ce rapport