Les résidents californiens ont demandé de réduire leur consommation d’eau de 15 % en raison de la sécheresse

SANTA MONICA, Californie – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a demandé jeudi aux résidents de réduire la consommation d’eau des ménages de 15 % alors que l’Ouest américain est aux prises avec une sécheresse prolongée et des températures record.

Lors d’une conférence de presse dans le comté de San Luis Obispo, le gouverneur a ajouté neuf autres comtés à la déclaration d’urgence de l’État en matière de sécheresse. La demande de Newsom pour que les gens réduisent l’utilisation de l’eau n’est pas obligatoire.

La proclamation d’urgence couvre désormais 50 des 58 comtés alors que l’État connaît des réservoirs d’eau épuisés au milieu d’une sécheresse en cours. Les comtés ajoutés à la liste sont San Luis Obispo, Inyo, Marin, Mono, Monterey, San Mateo, Santa Barbara, Santa Cruz et Santa Clara.

L’ordonnance du gouverneur permet aux comtés de se coordonner plus facilement avec l’État pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau. Réussir à réduire la consommation d’eau de 15 % permettrait d’économiser 850 000 acres-pieds d’eau, ce qui est suffisant pour approvisionner plus de 1,7 million de foyers pendant un an, selon le bureau du gouverneur.

Les moyens de conserver l’eau consistent à limiter l’utilisation de l’eau à l’extérieur et à utiliser de l’eau recyclée pour les projets extérieurs, à prendre des douches plus courtes et à ne faire fonctionner le lave-vaisselle et la machine à laver qu’une fois pleins, a déclaré le bureau du gouverneur.