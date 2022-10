Les résidents autorisés à retourner sur l’île de Floride critiquée par Ian

FORT MYERS, Floride (AP) – Les résidents ont été autorisés à retourner sur une île côtière qui a été décimée par l’ouragan Ian samedi avec un avertissement du gouverneur que la catastrophe n’est pas terminée.

De nombreuses maisons encore debout sur l’île d’Estero manquent de services de base, de sorte que des toilettes portables, des stations de lavage des mains, des remorques de douche et d’autres éléments essentiels ont été transportés par camion pour les résidents qui souhaitent rester, a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse. Les débris doivent encore être enlevés avant que la reconstruction puisse commencer.

“Il y a beaucoup plus à faire, et vraiment certaines des choses les plus difficiles sont encore devant nous”, a déclaré DeSantis.

Alors que les résidents étaient initialement autorisés à revenir sur l’île après la tempête, les autorités ont fermé l’accès pour permettre aux équipes de finir de fouiller le bâtiment de l’épave en construisant pour d’éventuelles victimes. Une fois les travaux terminés, les habitants ont fait la queue et ont été autorisés à revenir en bus.

Shana Dam est allée voir ce qui restait de la maison de ses parents.

“C’est parti”, a-t-elle déclaré au Fort Myers News-Press. “C’est juste parti.”

Se déplacer sur l’île, qui abrite la majeure partie de la plage de Fort Myers, est difficile à cause des débris de la tempête, mais du matériel lourd a été utilisé pour dégager les routes.

Avec des panneaux faits à la main dans toute la zone avertissant que les pillards seront abattus par les propriétaires, le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a déclaré que seuls neuf cas de vol de ce type avaient été signalés.

Ian, une tempête haut de gamme de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de 155 mph (249 km/h) à l’atterrissage, a été la troisième tempête la plus meurtrière à frapper les États-Unis continentaux au cours de ce siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait environ 1 400 morts, et l’ouragan Sandy, qui avait un nombre total de morts de 233 malgré l’affaiblissement d’une tempête tropicale juste avant qu’elle n’atteigne les États-Unis.

Les responsables de l’État ont signalé jusqu’à présent 94 décès liés à la tempête en Floride et la plupart se trouvaient dans le comté de Lee, qui comprend la région de Fort Myers et les îles voisines de la côte du golfe, y compris Estero.

Jay Reeves, l’Associated Press