Les résidents anxieux et méfiants à leur retour dans la ville de l’Ohio après le déraillement d’un train toxique

Comme ça arrive7:02Les résidents anxieux et méfiants à leur retour dans la ville de l’Ohio après le déraillement d’un train toxique

Les habitants de East Palestine, dans l’Ohio, ont été informés qu’ils pouvaient rentrer chez eux en toute sécurité après le déraillement d’un train transportant des produits chimiques toxiques au début du mois. Mais beaucoup sont encore en proie à la peur, à la méfiance et au doute.

Maura Todd et son mari sont retournés brièvement dans la ville au cours du week-end pour la première fois depuis le déraillement ardent, le 3 février, et le panache toxique qui a suivi d’un brûlage contrôlé, a poussé les résidents à fuir pour leur sécurité.

“Nous y étions environ 15 minutes quand nous avons commencé à ressentir une sorte de sensation sèche et serrée dans la gorge”, a déclaré Todd. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Nous avons tous les deux commencé à nous sentir un peu nauséeux, un peu étourdis, presque comme un mal de voiture.”

Elle est restée à la maison pendant la majeure partie du samedi, puis est repartie ce soir-là. Le lendemain, elle a réessayé, juste pour s’assurer que tout n’était pas dans sa tête. Lorsque la même chose s’est reproduite, elle a fait demi-tour et est retournée dans le Kentucky, où elle séjourne avec sa famille.

L’Environmental Protection Agency (EPA) a déclaré qu’elle surveillait la qualité de l’air dans la zone touchée 24 heures sur 24 depuis l’extinction de l’incendie du déraillement le 8 février et “n’a détecté aucun niveau de problème de santé dans la communauté qui soit attribué à la déraillement de train.”

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern Railway a souligné la déclaration de l’EPA.

Un crash de feu et un panache toxique

Environ 50 wagons, dont 10 transportant des matières dangereuses, ont déraillé le 3 février dans le village de l’Ohio qui compte environ 5 000 habitants, près de la frontière avec la Pennsylvanie.

Personne n’a été blessé dans le déraillement, qui, selon les enquêteurs, a été causé par un essieu cassé.

Un panache noir s’élève au-dessus de la Palestine orientale, dans l’Ohio, à la suite d’une détonation contrôlée le 6 février. (Gene J.Puskar/Associated Press)

Trois jours plus tard, les autorités ont effectué ce qu’on appelle une libération contrôlée de chlorure de vinyle – un gaz cancérigène utilisé dans la création de plastique – à l’intérieur de cinq wagons-citernes, envoyant du chlorure d’hydrogène et le gaz toxique phosgène dans l’air, créant un panache toxique.

Le but de la libération contrôlée était d’empêcher une explosion potentiellement catastrophique sur le lieu du déraillement. Avant la procédure, les autorités ont ordonné aux habitants de la ville et des environs d’évacuer.

Le 8 février, avec l’assurance de l’EPA, les responsables ont levé l’ordre d’évacuation, et les résidents reviennent depuis.

Melissa Henry – qui est revenue peu de temps après la levée de l’ordre – a déclaré à l’Associated Press qu’elle se sentait “comme une épave nerveuse”.

Melissa Henry se tient sur le porche de sa maison en Palestine orientale. Elle dit qu’elle est une « épave nerveuse » depuis son retour dans la communauté. (Patrick Orsagos/Associated Press)

La première chose qu’elle a faite, a-t-elle dit, a été de jeter tout ce qui restait sur les comptoirs de sa cuisine et d’ouvrir toutes les fenêtres.

« Était-ce la bonne chose à faire ou non ? Vous ne savez tout simplement pas », a-t-elle dit. “C’était un cauchemar. Ça l’est toujours.”

Depuis lors, elle et ses garçons sont occupés à laver les vêtements, à changer les filtres de la fournaise et à récurer à peu près tout.

“Je ne sais pas si ça va marcher, mais nous devons faire quelque chose”, a-t-elle déclaré.

D’autres, comme Todd, se sont plaints de maux de tête, de mauvaises odeurs, d’une mauvaise qualité de l’air et d’autres effets persistants du déraillement.

Eric Whitining a déclaré au Washington Post que depuis son retour, il a remarqué que l’air sentait comme une “piscine trop chlorée”. Ses yeux brûlent, dit-il, mais lui et sa famille n’ont nulle part où aller.

“Pour une petite ville, nous devons leur faire confiance, car que devons-nous faire d’autre ?” dit Whiting. “Nous devons avoir confiance qu’ils ne nous mentent pas.”

“Cela ne va pas être balayé sous le tapis”

L’EPA dit qu’elle a été “sur le terrain, menant des tests robustes de qualité de l’air” depuis qu’elle a été alertée pour la première fois du déraillement.

“Nous continuons à effectuer une surveillance de l’air 24h / 24 et 7j / 7 pour assurer la santé et la sécurité des résidents”, a déclaré l’administratrice régionale de l’EPA, Debra Shore, dans un communiqué envoyé par courrier électronique à A.s Ça arrive.

Shore a déclaré que l’EPA a proposé un dépistage volontaire des maisons des résidents. Mardi, il avait contrôlé 396 maisons “et aucune détection de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène n’a été identifiée”.

Cette photo du 9 février prise avec un drone aérien montre le nettoyage de portions du train de marchandises Norfolk Southern qui a déraillé. (Gene J.Puskar/Associated Press)

Le maire de l’Est de la Palestine, Trent Conaway, a reconnu que les gens restaient frustrés par les odeurs persistantes et a promis que le village “ne se contente pas de prendre la parole” de Norfolk Southern Railway, mais fonde ses décisions sur des données vérifiées de l’EPA.

Le système d’eau potable du village est également testé quotidiennement et est sûr, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que sa principale préoccupation était ses habitants et leur santé, et il a promis de tenir Norfolk Southern responsable.

“Cela ne va pas être balayé sous le tapis. Je ne vais pas être le voyou de la campagne qui se fait, vous savez, parler par une grande entreprise”, a déclaré Conaway à l’Associated Press.

“Nous allons tenir leurs pieds au feu. Ils vont faire ce qu’ils ont dit qu’ils allaient faire, et ils vont protéger les habitants de cette ville.”

L’EPA a également publié dimanche une liste de Norfolk Southern des produits chimiques à bord du train et des wagons qui avaient été violés.

Certaines des voitures qui ont été percées contenaient de l’acrylate d’éthylhexyle, utilisé pour créer des adhésifs, et de l’acrylate de butyle. Ce dernier peut provoquer des irritations dans ou sur les yeux, la peau et le système respiratoire supérieur des personnes, selon les Centers for Disease Control des États-Unis.

“Familles et enfants traumatisés”

Todd, quant à elle, a décidé de rester dans le Kentucky jusqu’à ce qu’elle soit sûre que sa ville natale est en sécurité. Elle n’a aucune idée de quand ce sera, et elle dit qu’elle ne fait pas confiance ce que disent les responsables.

Certains résidents ont déposé une plainte fédérale visant à forcer Norfolk Southern à mettre en place une surveillance de la santé des résidents de l’Ohio et de la Pennsylvanie. Todd dit qu’elle envisage de se joindre.

“Nous avons choisi cette communauté pour déménager parce que nous aimions l’ambiance d’une petite ville, la petite communauté”, a-t-elle déclaré.

“Et je trouve vraiment triste que cette entreprise, Norfolk Southern, soit entrée et ait introduit tous ces produits chimiques dans notre communauté, traumatisé les familles et les enfants, et veuille ensuite agir comme si tout pouvait continuer comme d’habitude.”