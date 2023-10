Les réservoirs de Californie débordent, ce qui représente un renversement étonnant par rapport à l’année dernière

Une année orageuse et humide pour la Californie a amené son dangereusement épuisé les réservoirs reprennent vie. L’« année de l’eau » de l’État s’est terminée samedi dernier, les responsables notant que les réservoirs dans toute la Californie sont à 128 % de leur moyenne historique, le Rapports de l’Associated Press.

Le lac Oroville est actuellement à 136 % de la moyenne historique cette semaine, selon une déclaration du Département des ressources en eau de Californie. Les niveaux d’eau ont augmenté de 64 % par rapport à la moyenne par rapport à la même période l’année dernière, et Oroville est actuellement à Capacité de 73 %. Hcomment les choses changent : L’année dernière à la même époque, le lac Oroville se trouvait à seulement 35% de capacité. A cent milles de là, Le lac Shasta est actuellement à Capacité de 74 %; à la même époque l’année dernière, sa capacité n’était que de 33 %.

Le rétablissement du lac Oroville marque la plus forte augmentation de la Californie Stale projet d’eaul’histoire. HDe fortes pluies et de la neige ont également aidé le projet Water à capter 3,5 millions d’acres-pieds dans des réservoirs depuis décembre dernier, selon le ministère des Ressources en eau. (UN un pied d’acre représente environ 326 000 gallons d’eau.)

Le rebond de l’eau intervient après un série de tempêtes hivernales plus tôt cette année laissé tomber d’énormes quantités de neige sur les sommets des montagnes dans toute la Californie. Cela a accru l’approvisionnement en eau à mesure que la neige fondait au printemps et en été. Début avril, des responsables du Département des ressources en eau de Californie se sont rendus à Phillips Station, près du lac Tahoe, pour mener une enquête de fin d’hiver sur le manteau neigeux. Ils ont mesuré plus de 126 pouces d’épaisseur de neige, soit 221 % des niveaux de neige moyens pour la fin de la saison, a indiqué le département dans un communiqué. déclaration.

Those conditions nousNous sommes loin du début de 2022. La fin-de-alors le manteau neigeux de l’hiver était seulement environ 2,5 pouces. Les faibles niveaux de neige signifiaient qu’il n’y aurait pas suffisamment de fonte des neiges pour stimuler les cours d’eau dans toute la Californie. LL’année dernière, la majeure partie de l’État a connu des conditions de sécheresse modérées à exceptionnelles, selon les données du US Drought Monitor. Les lacs et réservoirs de l’État sont tombés si bas que les responsables craignaient de perdre le capacité à produire de l’énergie hydroélectrique.

L’année 2023 a apporté des conditions très différentes. Fin septembre et début octobre, presque aucune partie de la Californie connaît une sécheresse ou des conditions anormalement sèches.

Selon les autorités californiennes, le coup du lapin passer de sec à mouillé peut être en raison de la formation d’El Niño. Ce changement global s’accompagne d’un réchauffement de l’eau dans le L’océan Pacifique et l’évolution des conditions météorologiques.

Il est probable que l’Ouest connaîtra une nouvelle « saison humide dans des conditions El Niño fortes », selon le ministère des Ressources en eau. La nouvelle année de l’eau a commencé le 1er octobre ; tL’État reçoit la majeure partie de ses pluie et neige à cette période de l’année.

Et même si des pluies régulières sont les bienvenues après des années de grande sécheresseles communautés de toute la Californie ont lutté contre la conditions météorologiques extrêmes récentes. Les zones ont vu des personnes coincées dans leurs maisons après de fortes chutes de neige; il y a il y a eu des pannes de courant et coulées de boue. TL’abondance de l’eau, associée aux conditions El Niño, pourrait conduire à une nouvelle série d’inondations. En prévision de ce risquele Département des ressources en eau travaille avec les communautés sur la formation contre les inondations et fournit des fonds pour stimuler préparation.

