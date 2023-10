Les réservistes australiens de Tsahal appelés à rejoindre le combat à Gaza

La famille de Briner est également de retour en Australie et « malade et inquiète », dit-elle, et nombre de ses proches et amis en Israël ont également été appelés. Ayant grandi avec les histoires de ses grands-parents survivant à l’Allemagne nazie, Briner dit que tous les Juifs connaissent l’horreur, mais « nous ne pensions pas revoir un jour cela. Nous avons le cœur brisé. Mais nous sommes résilients. Nous avons des milliers de bénévoles qui accueillent les gens chez eux et emballent les fournitures. Parmi eux se trouvent le couple australien Andrew et Haya Davis, qui étaient en vacances en Israël avec leurs enfants lorsque le Hamas a attaqué. Aujourd’hui, leur fils de 23 ans, récemment marié, a été appelé comme soldat de réserve pour Israël. La famille Davis lors du mariage de leur fils en Israël en décembre 2022. Le couple a déclaré qu’il était inquiet pour son fils et « les enfants de tous les autres » et qu’il était « choqué par la gravité et la dépravation » des attaques.

Mais plutôt que d’écourter leur voyage, ils ont choisi de rester encore plus longtemps pour aider, en se portant volontaires dans la distribution de nourriture et dans un projet de distribution de chargeurs de téléphone aux soldats israéliens. « Jusqu’à présent, nous avons pu parler à notre fils chaque jour au téléphone », ont-ils déclaré. Pendant ce temps, certains Israéliens en Australie ont fait leurs valises, prêts à retourner au combat, notamment Moran Susan, un soldat de 22 ans des Forces de défense israéliennes. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que toute personne voyageant pour combattre dans le conflit depuis l’Australie devait faire partie de l’armée officielle d’un pays, sous peine de risquer d’enfreindre la loi, mais n’a pas fourni de numéro sur ceux qui reviendraient.

A l’abri des roquettes à Tel Aviv, l’ancien ambassadeur d’Israël en Australie, Mark Sofer, a déclaré que le gouvernement Netanyahu devait faire appel à l’expérience militaire considérable de son opposition sous la direction d’un « gouvernement d’unité » récemment annoncé pour l’aider à diriger son effort de guerre. Avant l’attaque de samedi, Sofer faisait partie des anciens diplomates de premier plan opposés à la répression judiciaire de Netanyahu, mais il affirme désormais que toutes les divisions ont été oubliées. « Le Hamas, l’Iran, le Hezbollah pensaient peut-être qu’Israël était faible et divisé et que c’était le moment d’attaquer, mais ils ne comprennent pas Israël », a-t-il déclaré. « Le pays est désormais entièrement unifié. Les divisions, l’échec des services de renseignement, tout cela ressortira une fois que tout cela sera terminé. Mais pour l’instant, c’est la guerre. Le gouvernement israélien a juré de se venger du Hamas, qui contrôle Gaza, et a « levé toute retenue » de son armée alors qu’il prévoit une offensive terrestre sur l’enclave densément peuplée, où quelque deux millions de Palestiniens vivent barricadés à l’intérieur.

Chargement Les États-Unis discutent avec Israël et l’Égypte de la mise en place d’un couloir d’évacuation et d’aide pour les civils palestiniens coincés à Gaza entre les deux pays, mais jusqu’à présent, Israël et Egypte ont encore davantage bouclé leurs frontières, coupant la nourriture, l’eau, l’électricité et d’autres approvisionnements à Gaza. Pour le soldat australien qui se remet en Israël de sa blessure par balle, il est clair que « le Hamas ne peut plus exister en tant que dirigeant de Gaza ». Mais il ne considère pas les Palestiniens comme ses ennemis. « Gaza doit être ouverte pour redonner des opportunités à ces gens. » Pourtant, lui et Briner se disent tous deux troublés de voir l’antisémitisme éclater lors d’une manifestation à Sydney plus tôt cette semaine, chez eux. « Vous pouvez vous soucier des enfants de Gaza tout en condamnant [these attacks] par le groupe terroriste [Hamas] », dit Briner.