Les réserves russes ne sont pas entraînées pour la guerre – et l’escalade de Poutine pourrait être “extrêmement dangereuse”, selon un expert militaire | Nouvelles du monde

Les 300 000 réservistes appelés par la Russie ne sont “pas formés, pas expérimentés et pas prêts” et cela pourrait être une décision “extrêmement dangereuse”, a déclaré un analyste militaire à Sky News.

Le président Vladimir Poutine annoncé le développement dans une rare adresse à la nation alors qu’il tente de riposter contre une contre-attaque ukrainienne qui a repris de vastes zones ces dernières semaines.

Le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell a déclaré que la taille de l’appel peut sembler impressionnante, mais que les personnes mobilisées n’étaient pas des soldats actifs et aguerris au combat.

En direct : Poutine fait un « pari très dangereux » avec des menaces nucléaires – alors qu’un ex-conseiller avertit Londres

« À cause de la conscription, vous faites votre service militaire [in Russia] pendant une courte période », a-t-il déclaré.

“Ils ont en fait quelque chose comme deux millions de réservistes qui ont servi dans l’armée au cours des cinq dernières années. Si vous extrapolez, c’est quelque chose comme 25 millions de réservistes qui ont à un moment donné servi dans l’armée.

“Le défi avec tous ces chiffres, c’est qu’ils ont l’air très grands.

“Dans le contexte, 300 000 semble un grand nombre mais ces personnes ne sont pas formées, elles n’ont pas d’expérience, elles ne sont pas prêtes, et c’est un environnement incroyablement hostile.

“La quantité a une qualité qui lui est propre, mais cela pourrait être extrêmement dangereux pour la Russie. Aucun des experts militaires ne pense que cela changera la donne pour Russie.”

Il a déclaré que la force d’invasion de 190 000 hommes avec laquelle la Russie avait commencé était trop petite pour soumettre un pays aussi vaste, ce qui rendait inévitable que davantage de troupes soient nécessaires pour faire face à la résistance féroce de l’Ukraine.

“Au cours des dernières semaines, nous avons vu le vent tourner. L’armée russe est définitivement épuisée et les Ukrainiens ont maintenant le dessus”, a déclaré M. Bell.

“Le problème pour la Russie, c’est que l’échec n’est pas une option. Ils ont besoin de plus de soldats. Ils ont essayé d’utiliser des mercenaires, ils ont utilisé des nombres relativement petits, mais ils n’ont pas prouvé leur efficacité sur le champ de bataille – et c’est pourquoi ils ont annoncé cette mobilisation partielle. “

L’armée russe a été “mutilée”

Monsieur PoutineL’affirmation selon laquelle il “ne bluffe pas” sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires pour défendre le territoire russe est alarmante, a ajouté M. Bell, mais peut avoir été incitée par son entourage.

“L’invasion de Poutine Ukraine ne s’est pas déroulé comme prévu, son armée a été mutilée et il semble peu probable qu’il réalise toutes ses ambitions d’avant-guerre », a-t-il déclaré.

“Le défi est – en particulier les partisans de la ligne dure autour de lui – ne voudront pas voir la Russie battue et feront pression pour une forme d’escalade – et c’est pourquoi nous entendons une partie de la rhétorique.

Poutine : "Je ne bluffe pas" sur les armes nucléaires



“En tant que militaire, rien de nouveau n’a été annoncé”, a déclaré M. Bell.

“Donc, ce qui est le plus probable, c’est que c’est un message à la communauté internationale que la Russie peut encore se protéger, et probablement plus important pour le public russe, pour démontrer que malgré les revers tactiques sur le champ de bataille, la Russie est toujours une superpuissance mondiale. “

En effet, le dirigeant russe a fait des déclarations similaires dans le passé et en février, dans les premiers jours de l’invasion, a ordonné la mise en état d’alerte de ses forces de dissuasion nucléaire.

Le moment de sa dernière allocution était également susceptible d’être significatif et une forme de coup de sabre pour rappeler aux dirigeants mondiaux à l’ONU à New York “à quel point la Russie est puissante”, a ajouté M. Bell.

Alors que la Russie perdait du territoire et que le moral de ses troupes était au plus bas, il a déclaré que M. Poutine devait avoir une issue pour éviter des escalades potentiellement catastrophiques.

Outre les craintes suscitées par les armes nucléaires, on craint également qu’il ne recoure aux armes chimiques s’il est poussé dans ses retranchements.

“C’est l’heure de la diplomatie”, a déclaré l’ancien vice-maréchal de l’Air.

“Nous devons donner à Poutine une bretelle de sortie. S’il n’a pas de bretelle de sortie, il y a un risque grave que cela dégénère.”