Les réserves militaires et la défense civile inquiètent Taïwan alors que la Chine se profile

TAIPEI, Taïwan (AP) – Chris Chen, ancien capitaine de l’armée taïwanaise, a passé beaucoup de temps à attendre lors de sa formation d’une semaine pour les réservistes en juin. En attendant l’assemblée, en attendant le déjeuner, en attendant la formation, dit-il.

Le cours, qui faisait partie des efforts de Taiwan pour dissuader une invasion chinoise, était rempli de 200 réservistes pour un instructeur.

“C’est devenu tout simplement une écoute, il y avait très peu de temps pour exécuter les instructions”, a déclaré Chen.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a souligné l’importance de mobiliser des civils en cas d’attaque, car les forces de réserve ukrainiennes ont aidé à repousser les envahisseurs. Près de l’autre bout du monde, il a mis en évidence les faiblesses de Taiwan sur ce front, principalement dans deux domaines : ses réserves et sa force de défense civile.

Bien qu’une invasion ne semble pas imminente, les récents exercices militaires à grande échelle de la Chine en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan ont rendu le gouvernement de Taipei plus conscient que jamais de la puissance dure derrière la rhétorique de Pékin sur l’autonomisation -île gouvernée sous son contrôle.

Les experts ont déclaré que la défense civile et les forces de réserve ont un effet dissuasif important, montrant à un agresseur potentiel que les risques d’invasion sont élevés. Même avant l’invasion de l’Ukraine en mars, Taïwan travaillait à réformer les deux. La question est de savoir si cela suffira.

Les réserves taïwanaises sont destinées à soutenir ses 188 000 militaires, dont 90 % de volontaires et 10 % d’hommes effectuant leurs quatre mois de service militaire obligatoire. Sur le papier, les 2,3 millions de réservistes permettent à Taïwan d’égaler les 2 millions de militaires chinois.

Pourtant, le système de réserve a longtemps été critiqué. Beaucoup, comme Chen, ont estimé que les sept jours d’entraînement pour les anciens soldats, pour la plupart, étaient une perte de temps qui ne les avait pas suffisamment bien préparés.

Le nombre de réservistes prêts au combat – ceux qui pourraient immédiatement rejoindre les batailles de première ligne – n’est que d’environ 300 000, a déclaré Wang Ting-yu, un législateur du Parti démocrate progressiste au pouvoir qui siège au comité de défense de la législature.

“En Ukraine, si au cours des trois premiers jours de la guerre, elle s’était effondrée, quelle que soit la force de votre armée, vous n’auriez pas été en mesure de faire la guerre”, a déclaré Wang. « Une société résiliente peut relever ce défi. Ainsi, lorsque vous serez confronté à des catastrophes et à la guerre, vous ne vous effondrerez pas.

Taïwan a réorganisé son système de réserve en janvier, désormais coordonné par un nouvel organisme appelé All Out Defense Mobilization Agency, qui prendra également en charge le système de défense civile en cas d’urgence.

Un changement majeur a été le lancement pilote d’une formation plus intensive de deux semaines au lieu de la semaine standard, qui sera éventuellement étendue aux 300 000 réservistes prêts au combat. Les réservistes restants peuvent jouer un rôle plus défensif, comme la défense des ponts, a indiqué M. Wang.

Dennis Shi a rejoint la formation remaniée pendant deux semaines en mai sur un chantier abandonné sur la côte nord de Taïwan. La moitié du temps, il pleuvait, dit-il. Le reste, c’était chaud. La formation a coïncidé avec le pic d’une épidémie de COVID-19. Portant des imperméables et des masques faciaux, les réservistes ont creusé des tranchées et se sont entraînés à tirer au mortier et à marcher.

“Tout votre corps était couvert de boue, et même dans vos bottes, il y avait de la boue”, a déclaré Shi.

Pourtant, il a déclaré avoir obtenu plus de temps de tir que pendant ses quatre mois de service obligatoires il y a trois ans et se sentait motivé parce que des officiers supérieurs effectuaient les exercices avec eux.

“L’essentiel, c’est quand il est temps de servir votre pays, alors vous devez le faire”, a-t-il déclaré.

Il est également prévu de réformer la force de défense civile, a déclaré Wang, bien qu’une grande partie de la discussion n’ait pas encore été largement diffusée.

La Force de défense civile, qui relève de l’Agence nationale de police, est un vestige d’une ère de régime autoritaire avant la transition de Taiwan vers la démocratie dans les années 1980 et 1990. Ses membres sont pour la plupart des personnes trop âgées pour être qualifiées de réservistes mais qui veulent quand même servir.

“Il n’a pas suivi le passage du temps et n’a pas suivi le rythme de notre capacité de combat”, a déclaré Wang.

Les changements prévus incluent l’obligation d’inclure des agents de sécurité employés par certaines des plus grandes entreprises taïwanaises dans la force, et l’incorporation de femmes, qui ne sont pas tenues de servir dans l’armée.

Environ 73% des Taïwanais disent qu’ils seraient prêts à se battre pour Taïwan si la Chine devait envahir, selon des enquêtes de Kuan-chen Lee à l’Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationales, affilié au ministère de la Défense, un chiffre qui est resté constant.

La guerre d’Ukraine, du moins au début, a ébranlé la confiance de certains dans la volonté de l’Amérique de venir en aide à Taïwan en cas d’attaque. Alors que 57% ont déclaré en septembre dernier qu’ils pensaient que les États-Unis enverraient “certainement ou probablement” des troupes si la Chine envahissait, ce chiffre est tombé à 40% en mars.

La politique américaine d’ambiguïté stratégique laisse dans le flou la question de savoir si les États-Unis interviendraient militairement. Pelosi a déclaré lors de sa visite qu’elle souhaitait aider l’île à se défendre.

En dehors des efforts du gouvernement, certains civils ont été inspirés à faire plus par eux-mêmes.

La semaine dernière, le fondateur du fabricant de puces taïwanais United Microelectronics, Robert Tsao, a annoncé qu’il donnerait 1 milliard de nouveaux dollars taïwanais (32,8 millions de dollars) pour financer la formation d’une force de défense de 3 millions de personnes composée de civils.

Plus de 1 000 personnes ont assisté à des conférences sur la défense civile avec Open Knowledge Taiwan, selon TH Schee, un entrepreneur technologique qui donne des conférences et organise des cours de défense civile avec le groupe de volontaires, qui vise à rendre les connaissances spécialisées accessibles au public.

D’autres se sont inscrits à une formation aux premiers secours et certains à des cours sur les armes à feu, mais avec des armes à air comprimé, car les lois de Taiwan n’autorisent pas la possession généralisée d’armes à feu.

Ces efforts nécessitent une coordination gouvernementale, a déclaré Martin Yang, porte-parole de l’Association de recherche et de développement tactiques de l’armée et de la police de Taiwan, un groupe d’anciens policiers et soldats intéressés par la défense de Taiwan.

“Le secteur civil a cette idée et il utilise son énergie, mais je pense que le gouvernement doit sortir et coordonner cela, afin que l’énergie ne soit pas gaspillée”, a-t-il déclaré.

Yang critique les exercices de défense civile du gouvernement, citant des exercices annuels au cours desquels des civils s’entraînent à se mettre à l’abri.

«Lorsque vous faites cet exercice, vous voulez considérer que les gens vont se cacher dans le métro, ils ont besoin d’eau et de nourriture et peuvent avoir des besoins médicaux. Vous aurez peut-être des centaines ou des milliers de personnes qui se cachent là-bas », a déclaré Yang. « Mais d’où viennent l’eau et la nourriture ?

En juillet, le gouvernement de la ville de New Taipei a organisé un exercice à grande échelle avec ses services de catastrophe et le ministère de la Défense. Inclus pour la première fois était la guerre urbaine, comme la façon dont les premiers intervenants réagiraient à une attaque contre une gare ou un port.

Les exercices avaient le sentiment d’un carnaval plutôt que d’une préparation sérieuse à une invasion. Un MC a accueilli les invités avec enthousiasme alors que la musique pop coréenne retentissait. Les recruteurs de l’armée, de la garde côtière et de la police militaire ont installé des kiosques pour attirer les visiteurs, offrant des tchotchkes tels que des porte-clés de grenades jouets.

Chang Chia-rong a guidé les invités VIP vers leurs sièges. La jeune femme de 20 ans a exprimé sa volonté de défendre Taiwan, bien qu’elle ne se soit pas sentie très inquiète d’une invasion chinoise.

“S’il y a une équipe de volontaires, j’espère que je pourrai rejoindre et défendre mon pays”, a-t-elle déclaré. “S’il y a un besoin, je serais très disposé à me joindre.”

Huizhong Wu, Associated Press