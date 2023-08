Les réserves forestières du comté de Cook acceptent les inscriptions au concours photo annuel – Shaw Local

Que vous ayez l’œil pour capturer des images avec désinvolture ou que vous soyez un photographe professionnel, les réserves forestières du comté de Cook veulent voir vos photographies de la nature mettre en valeur la beauté des réserves.

The Forest Preserves accepte les inscriptions pour le concours photo 2023 et recherche les meilleures photos des paysages de Forest Preserves : gros plans de plantes, d’insectes, d’oiseaux et d’autres animaux sauvages ; des images qui mettent en valeur les saisons; plans de personnes profitant du plein air ou participant à des activités récréatives.

Les inscriptions présentant deux trésors des réserves forestières – le zoo de Brookfield et le jardin botanique de Chicago – sont également acceptées.

Quinze photos gagnantes seront présentées dans le calendrier 2024 des réserves forestières du comté de Cook et sur les comptes de médias sociaux de Forest Preserves. Les photographes gagnants recevront également 10 exemplaires du calendrier ainsi qu’un ensemble de prix Forest Preserves. Vingt-quatre photos supplémentaires seront sélectionnées comme finalistes et pourront être présentées dans le bulletin Forest Way, sur les comptes de médias sociaux de Forest Preserves et sur le site Web de Forest Preserves.

Les photos éligibles pour le concours photo 2023 doivent être soumises par e-mail à [email protected] avant le 15 août. Il y a une limite de soumission de cinq entrées/photos par personne et toutes les photos doivent répondre aux exigences :

Toutes les photographies doivent être prises dans les réserves forestières du comté de Cook (cela inclut le zoo de Brookfield ou le jardin botanique de Chicago).

Les photographies doivent être au format numérique tel que JPEG ou TIF avec une résolution minimale de 3600 x 2700 pixels à 300 dpi et une taille de fichier maximale de 24 Mo au moment de la soumission.

Chaque photo doit inclure une légende (dans le corps du courriel ou comme nom du fichier image) avec le lieu et la date approximative (par exemple, Eggers Grove, mars 2019 ; Poplar Creek Trail, automne 2021).

Les photos doivent être exemptes de filigranes et de graphiques. (Tous les photographes seront crédités de manière appropriée.)

Les photos incluses dans le calendrier seront horizontales (les photos verticales doivent être recadrées avant d’être soumises).

Pour plus d’informations sur le concours photo, y compris les règles officielles et les exigences supplémentaires, visitez : fpdcc.com/concours-photo.