"Les réserves devraient perdurer tant que les inégalités perdurent": Chef RSS

Le chef de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, a déclaré mercredi que la discrimination existe dans notre société et que les réserves devraient persister tant que les inégalités persisteront.

S’exprimant lors d’un événement à Agpur, il a également déclaré que « Akhand Bharat », ou Inde indivise, deviendrait une réalité avant que les jeunes d’aujourd’hui ne vieillissent, car ceux qui se sont séparés de l’Inde en 1947 ont maintenant le sentiment d’avoir commis une erreur.

Par ailleurs, la déclaration de M. Bhagwat sur les réserves est intervenue à un moment où l’agitation de la communauté Maratha en faveur d’un quota s’est à nouveau intensifiée.

« Nous avons laissé nos propres êtres humains à l’écart du système social. Nous ne nous sommes pas souciés d’eux, et cela a continué pendant 2000 ans. Jusqu’à ce que nous leur accordions l’égalité, des remèdes spéciaux doivent exister, et les réserves en font partie. C’est pourquoi » Les réserves doivent continuer jusqu’à ce qu’il y ait une telle discrimination. Au RSS, nous apportons tout notre soutien aux réserves prévues dans la Constitution », a-t-il déclaré.

La discrimination existe dans la société même si nous ne la voyons pas, a-t-il souligné.

Les réserves visent à « faire preuve de respect » et pas seulement à garantir l’égalité financière ou politique, a ajouté le chef du RSS.

Si les couches de la société qui ont été victimes de discrimination ont souffert pendant 2000 ans, « pourquoi ne pouvons-nous (ceux qui n’ont pas été victimes de discrimination) accepter des difficultés pendant 200 ans supplémentaires », a-t-il ajouté.

Répondant à une question d’un étudiant, Mohan Bhagwat a déclaré qu’il ne pouvait pas dire exactement quand l’Akhand Bharat verra le jour.

« Mais si vous continuez à travailler pour cela, vous le verrez se matérialiser avant de vieillir. Parce que les conditions deviennent telles que ceux qui se sont séparés de l’Inde ont le sentiment d’avoir commis une erreur. Ils estiment que nous aurions dû être à nouveau l’Inde. Ils « Je pense que pour devenir l’Inde, ils doivent effacer les lignes sur la carte. Mais ce n’est pas le cas. Être Inde, c’est accepter la nature (« swabhav ») de l’Inde », a déclaré le chef du RSS.

À une question sur les affirmations selon lesquelles le RSS n’aurait pas hissé le drapeau national à son siège dans la région de Mahal ici de 1950 à 2002, Bhagwat a déclaré : « Chaque année, le 15 août et le 26 janvier, nous hissons le drapeau national, où que nous soyons. » Le drapeau est hissé sur nos deux campus de Mahal et de Reshimbagh à Nagpur. Les gens ne devraient pas nous poser cette question. » Il a ensuite rappelé un incident survenu lors de la convention du Congrès à Tejpur, près de Jalgaon, en 1933, lorsque le pandit Jawaharlal Nehru avait hissé le drapeau national sur un poteau de 80 pieds.

Le drapeau est resté coincé à mi-chemin devant une foule d’environ 10 000 personnes, mais un jeune s’est avancé, a grimpé sur le mât et l’a libéré, a-t-il déclaré.

Le pandit Jawaharlal Nehru a demandé aux jeunes d’être présents à la convention le lendemain pour les féliciter, mais cela n’a pas eu lieu car certaines personnes lui ont dit que les jeunes assistaient à une « shakha » (assemblée quotidienne) RSS, a affirmé M. Bhagwat.

Lorsque le Dr Keshav Baliram Hedgewar (fondateur du RSS) a appris cela, il a visité la maison du jeune et l’a félicité, a déclaré le chef du RSS.

Le nom du jeune était Kishan Singh Rajput, a-t-il ajouté.

« Le RSS a été associé à l’honneur du drapeau national dès la première fois qu’il a été confronté à un problème. Nous hissons également le drapeau national ces deux jours (15 août et 26 janvier)….Mais qu’il soit hissé ou non, lorsqu’il s’agit de l’honneur du drapeau national, notre swayamsevak (volontaire RSS) a été à l’avant-garde et prêt à donner sa vie », a déclaré M. Bhagwat.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)