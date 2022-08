Les réserves de pétrole des États-Unis près de leur plus bas niveau en quatre décennies

Le président Joe Biden a puisé dans les stocks d’urgence américains pour faire baisser les prix de l’essence

La réserve stratégique de pétrole des États-Unis est à son plus bas niveau depuis 1984, selon des chiffres récemment publiés par le ministère de l’Énergie. Alors que Biden s’est appuyé sur le vidage des réserves américaines pour faire baisser les prix du gaz, son administration n’a pas l’intention de reconstituer les stocks avant l’année prochaine.

Les États-Unis ont vidé 18 millions de barils de pétrole brut de la réserve en août, laissant l’inventaire actuel à 450 millions de barils vendredi. La Maison Blanche a autorisé la vente de 20 millions de barils fin juillet, en plus des 125 millions de barils déjà écoulés au cours des six premiers mois de l’année.

Les prix du gaz ont grimpé en flèche sous Biden, les républicains blâmant les politiques d’énergie verte du président et la répression de la production nationale de pétrole. Le prix de l’essence est passé d’une moyenne de 2,28 dollars le gallon en décembre 2020 à 3,40 dollars un an plus tard. Alors que les marchés sont sous le choc du conflit en Ukraine et que Biden interdit les importations de pétrole russe, le gallon moyen a coûté un record de 5 dollars en juin.

Lire la suite Elon Musk commente l’avenir du pétrole et du gaz

Cependant, le département du Trésor a estimé le mois dernier que les prix auraient grimpé de 40 cents supplémentaires le gallon si Biden n’avait pas ouvert la réserve. Maintenant, avec près de 150 millions de barils vendus, les prix sont revenus à leur niveau de février de 3,85 dollars, selon les chiffres en direct de l’American Automobile Association lundi.

Une partie du pétrole libéré par Biden a été vendue à des raffineurs étrangers, avec près d’un million de barils allant à une filiale de Sinopec, une entreprise chinoise qui avait auparavant reçu des milliards de dollars d’investissement d’un fonds d’actions détenu en partie par le fils de Biden, Hunter.

L’administration Biden a vendu environ un quart des réserves de pétrole des États-Unis cette année, et on ne sait pas encore combien de temps l’administration prévoit d’épuiser les stocks. La Maison Blanche a annoncé le mois dernier que la réserve ne serait pas remplie avant “probable” après l’exercice 2023.