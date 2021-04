Le Geological Survey of India a découvert de grands gisements de calcaire à hauteur de 690 millions de tonnes dans trois blocs de Jaisalmer au Rajasthan. Le calcaire est un matériau de construction important utilisé pour fabriquer du ciment. Il est également utilisé dans les industries du caoutchouc, du textile et du papier.

Sur la base des rapports du G-2 et du G-3 reçus de la Geological Survey of India, les blocs seront désormais mis aux enchères par le département des mines. Le secrétaire principal des mines et du pétrole, Ajitabh Sharma, a déclaré que le Dr SK Kulshrestha, directeur du Geological Survey of India, Western Region, et le géologue principal Tushar Khan Sethi ont présenté conjointement le rapport de recherche des blocs Ramgarh, Goram Khan’s Dhani et Mian’s Dhani. Jaisalmer.

Selon le secrétaire principal Ajitabh Sharma, le rapport indique qu’à Ramgarh, Jaisalmer, il y a une possibilité d’environ 9 millions de tonnes de gisements de calcaire de qualité SMS répartis sur une superficie de 2,56 kilomètres carrés. Dans le même temps, des gisements de 4,67 millions de tonnes de qualité chimique et 180,471 millions de tonnes de calcaire de qualité ciment ont été découverts.

Le secrétaire principal a en outre déclaré qu’à Goram Khan, Jaisalmer, il existe une possibilité de réserves de 76,198 millions de tonnes de qualité SMS et de 135,732 millions de tonnes de calcaire de qualité ciment réparties sur une superficie de cinq kilomètres carrés. Dans le rapport soumis par le Geological Survey of India, des gisements de 44,858 millions de tonnes de qualité SMS, 80,251 millions de tonnes de qualité SMS OS et 162,664 millions de tonnes de calcaire de qualité ciment ont été détectés dans une zone de cinq kilomètres carrés de Mian à Jaisalmer. Le département des mines basé sur le rapport développera désormais des blocs pour la vente aux enchères.