Les réservations montent en flèche pour les vacances espagnoles après les nouvelles du «  couloir vert  »

Les ritons se précipitent pour réserver des vacances en Espagne cet été suite à l'annonce qu'un «couloir vert» pourrait être mis en place pour les voyageurs vaccinés.

Le boom des réservations a été déclenché par les commentaires du ministre espagnol du Tourisme, Fernando Valdés, qui a confirmé plus tôt cette semaine que l’Espagne et le Royaume-Uni sont en «discussions» sur la levée potentielle des restrictions de voyage pour ceux qui ont été vaccinés contre Covid, aussi longtemps car il n’y a pas de décision collective de l’UE sur les passeports vaccinaux dans les prochains mois.

Alors que le gouvernement britannique a également révélé sa feuille de route la semaine dernière, avec une possibilité de voyage international d’ici le 17 mai au plus tôt, les entreprises de vacances espagnoles connaissent maintenant une augmentation de la demande de la part des clients britanniques désireux de voler vers le sud pour l’été.

Un hôtel d’Ibiza, le Nobu Hotel sur la plage de Talamanca, a déjà connu un pic de réservations de 250% semaine après semaine, tandis que le Puente Romano Beach Resort à Marbella a déjà atteint 50% d’occupation pour tout le mois d’août.

Les vacances en villa sont également très demandées, avec une société de location, The Thinking Traveller, rapportant une augmentation de 100% des demandes par rapport à cette période de l’année dernière et une multiplication par trois par rapport à la semaine dernière.

Les compagnies aériennes ont également connu un regain de confiance la semaine dernière grâce au regain de confiance des passagers: les ventes d’Easyjet pour juin, juillet et août ont plus que quadruplé ces derniers jours, tandis que Tui a vu les réservations en Espagne, en Grèce et en Turquie augmenter de 600%.

