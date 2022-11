Les réservations de vols pour Thanksgiving ont diminué par rapport à 2019, mais des tarifs plus élevés augmentent les revenus

Les consommateurs ont réservé moins de vols pour la semaine de Thanksgiving qu’il y a trois ans, avant la pandémie de Covid, selon les données d’Adobe publiées jeudi.

Les réservations nationales sont en baisse de 7 % par rapport au même point en 2019, mais les tarifs élevés se sont traduits par une augmentation de 3 % des revenus.

La demande de voyages aériens a résisté cette année, malgré une inflation élevée et une hausse particulièrement forte des tarifs, aidant les compagnies aériennes à plus que compenser la hausse des coûts du carburant et autres.

L’inflation en octobre a augmenté moins que prévu, mais les tarifs aériens ont augmenté de près de 43 % par rapport à l’année dernière.

“Le ralentissement de la croissance des réservations indique que certains consommateurs attendent peut-être de voir si les prix baissent sensiblement, tandis que d’autres peuvent rechercher d’autres formes de voyage, comme la voiture ou le train”, a déclaré Adobe dans son rapport, qui a examiné les réservations en ligne de six des 10 plus grands transporteurs américains.

Les consommateurs ont dépensé 76 milliards de dollars en vols en ligne cette année, en hausse de 17% par rapport à 2019, a déclaré Adobe. Les réservations ont augmenté de 5 %, ce qui montre qu’une partie de l’augmentation était due à des tarifs plus élevés.