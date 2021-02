Les réservations de vacances d’été augmentent jusqu’à 600 pc après l’annonce de la feuille de route de verrouillage

Les compagnies aériennes et les agences de voyage connaissent une augmentation de la demande suite à la feuille de route de Boris Johnson sur la manière dont les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies.

Le Premier ministre a déclaré lundi qu’un groupe de travail gouvernemental produirait un rapport d’ici le 12 avril recommandant la reprise des voyages internationaux pour les personnes en Angleterre.

Les jours fériés à l’étranger pourraient être autorisés à partir du 17 mai.

Mais l’examen des voyages internationaux dans la feuille de route sera éclairé par des preuves de l’efficacité des vaccins contre les nouvelles variantes, selon le secrétaire à la Santé.

Matt Hancock a déclaré à Sky News: « Nous devons nous protéger contre ces nouvelles variantes, et c’est un grand défi.

« L’une des critiques annoncées hier est une critique des voyages internationaux.

«Et cet examen sera éclairé par les preuves que nous collectons actuellement sur l’impact du vaccin sur ces nouvelles variantes dites d’Afrique du Sud et du Brésil.

«Si le vaccin fonctionne bien contre eux, alors nous pouvons être beaucoup plus détendus sur les voyages internationaux.

« Si le vaccin ne fonctionne pas contre eux, alors ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile. »

Dans les heures qui ont suivi l’annonce, easyJet a déclaré que les réservations des clients britanniques pour la saison estivale étaient plus de quatre fois plus élevées par rapport à la même période la semaine précédente.

La division vacances de l’entreprise basée à Luton a connu une augmentation encore plus importante, avec une demande multipliée par sept.

Les destinations les plus populaires pour cet été sont les stations balnéaires comme Malaga, Alicante et Palma en Espagne, Faro au Portugal et l’île grecque de Crète.

Le mois d’août est le mois le plus réservé, suivi de juillet et septembre.

Le directeur général d’EasyJet, Johan Lundgren, a déclaré: «Nous avons constamment constaté qu’il y avait une demande refoulée de voyages et cette flambée des réservations montre que ce signal du gouvernement selon lequel il envisage de rouvrir les voyages était ce que les consommateurs britanniques attendaient.

«Le discours du Premier ministre a donné un regain de confiance indispensable à tant de nos clients au Royaume-Uni avec une demande de vols en hausse de 337% et des vacances en hausse de 630% déjà par rapport à la semaine dernière et les destinations balnéaires se sont avérées les plus populaires pour cet été. «

Il a ajouté: « Bien que l’été soit un peu de temps libre, nous travaillerons 24 heures sur 24 pour nous assurer que nous serons prêts à accélérer nos vols pour reconnecter amis et famille ou les emmener pour des vacances tant attendues et inoubliables. »

EasyJet insiste sur le fait que les clients peuvent «réserver en toute confiance» car il a une politique flexible pour permettre des changements d’itinéraires.

La société de voyages en ligne Thomas Cook a déclaré que le trafic vers son site Web avait augmenté de 60% au cours des trois heures qui ont suivi la déclaration de M. Johnson aux Communes.

Le directeur général Alan French a qualifié cette annonce de « bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui veulent désespérément partir en vacances ».

