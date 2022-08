Les réservations de la série Oppo Watch 3 sont ouvertes, plus de détails émergent

Oppo se prépare à annoncer plusieurs nouveaux accessoires intelligents et une nouvelle tablette le 10 août et le fabricant a déjà la série Oppo Watch 3 en réservation sur sa boutique en ligne chinoise. En plus de la liste, nous obtenons quelques détails sur les spécifications des prochaines smartwatches.

Oppo Watch 3 Pro apportera un LTPO AMOLED incurvé de 1,91 pouces avec la fonctionnalité Always-on Display (AoD) tandis que l’affichage exact de la Watch 3 régulière n’est toujours pas révélé. Les deux montres fonctionneront sur le chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm et le coprocesseur interne Apollo 4 Plus d’Oppo. Ils offriront également une résistance à l’eau ECG, eSIM, NFC et 5ATM et l’interface ColorOS Watch d’Oppo sur le dessus.

La série Oppo Watch 3 sera disponible dans les couleurs noir et argent.

