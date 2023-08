Les réservations à l’avance de Salaar dépassent Rs 1 crore aux États-Unis 36 jours avant la sortie, Prabhas filme au coude à coude avec Jawan de SRK

Le réalisateur Salaar Part 1 Ceasefire de Prashanth Neel a collecté plus de Rs 1 crore en réservation préalable aux États-Unis.

Salaar de Prashanth Neel fait la une des journaux depuis l’annonce du film. À seulement 36 jours de sa sortie, l’enthousiasme des fans s’est accru. La pré-réservation du film a été ouverte aux États-Unis et le film a déjà vendu plus de 4 000 billets.

Prabhas ne passe pas le meilleur de son temps dans les films car après Saaho, ses deux films consécutifs Raadhe Shyam et Adipurush ont mal performé. Avec Salaar, l’acteur revient dans son domaine d’action et les fans attendent beaucoup du film. En fait, le film a déjà commencé à répandre son charme avant même sa sortie et cela est bien visible dans les réservations anticipées du film.

Aux États-Unis, Salaar: Part 1-Ceasfire a enregistré un excellent départ en collectant jusqu’à présent 128 980 $ bruts et a vendu 4 456 billets à l’avance pour la première. Les billets pour le film sont vendus à Dallas seulement 36 jours avant la sortie.

Salaar : Part 1-Ceasfire marque la grande collaboration du directeur du KGF, Prashanth Neel, et des stars de Baahubali, Prabhas. Les deux se sont associés pour la première fois pour offrir au public une action et des sensations immenses. Le teaser du film a été publié récemment et a pris d’assaut les réseaux sociaux et a recueilli 100 millions de vues en 2 jours. Les créateurs ont promis que la bande-annonce sortirait fin août. Ils ont utilisé leurs réseaux sociaux et ont exprimé leur gratitude pour la même chose, ils ont écrit : « 100 millions de vues et nous nous sentons comme un dino-acarien ! Merci à tous d’avoir participé à cette étape incroyable. Votre soutien compte pour nous.

Salaar : Partie 1 – Ceasfire mettra en vedette Prabhas avec Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan et Jagapathi Babu, entre autres, dans des rôles clés. Dirigé par Prashanth Neel, le film devrait sortir en salles le 28 septembre.

Pendant ce temps, Jawan de Shah Rukh Khan a également déjà vendu des billets d’une valeur de Rs 1 crore au box-office américain 15 jours avant sa sortie. L’analyste commercial Manobala Vijayabalan a tweeté que les pré-réservations de Jawan aux États-Unis ont dépassé les 150 000 $ (plus de Rs 1,25 crore) deux semaines avant la sortie du film le 7 septembre. Cela signifie que le film de Shah Rukh et Prabhas est en concurrence au coude à coude dans les pré-réservations.