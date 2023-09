Les réservations à l’avance de Leo montent en flèche : le film de Thalapathy Vijay vend plus de 25 000 billets au Royaume-Uni

Thalapathie Vijay est l’un des acteurs du sud de l’Inde les plus populaires du pays. L’acteur bénéficie d’une base de fans massive parmi le public et est l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie cinématographique tamoule. Après sa dernière sortie Varisu, l’acteur est prêt pour la sortie de son prochain thriller d’action à indice d’octane élevé Leo. Ce film très attendu marque la première collaboration de Thalapathy Vijay avec Kaithi et Vikram réalisateur de renommée Lokesh Kanagaraj et se prépare pour une sortie mondiale le mois prochain. Le film est prêt à créer de nouveaux records au box-office et son Réservation à l’avance suscite déjà l’amour des fans de l’acteur au Royaume-Uni.

Leo réservation à l’avance au Royaume-Uni

À moins d’un mois de la sortie, Leo est témoin d’une réponse phénoménale de la part du public. La réservation à l’avance des billets pour Leo a commencé au Royaume-Uni et en Europe et a suscité une réponse impressionnante de la part des fans de Vijay. Ahimsa Entertainment, le distributeur du film au Royaume-Uni et en Europe, a annoncé mercredi que le film avait déjà vendu plus de 25 000 billets au Royaume-Uni. S’adressant à Twitter, le compte a posté : « Fans britanniques, vous faites des vagues ? Plus de 25 000 billets vendus pour #LEO. Pas de retour en arrière ! Le record du premier jour de #ThalapathyVijay appartient désormais à l’histoire ancienne ?? Gardez vos notifications activées ; nous avons des montagnes russes de mises à jour au cours des 30 prochains jours ! ? Sortie au Royaume-Uni et en Europe par #AhimsaEntertainment. » Regarde:

À propos Leo

Avec Thalapathy Vijay dans le rôle principal, Leo présente également Arjun, Priya Anand, Mysskin et Gautham Vasudev Menon dans des rôles clés. Sanjay Dutt essaiera le rôle de l’antagoniste principal du film. Réalisé par Lokesh Kanagaraj, le film fera partie du LCU (Lokesh Cinematic Universe) du cinéaste, où Vijay rejoindra Kamal Haasan (Vikram) et Karthi (Kaithi).

Leo sortira en salles dans le monde entier le 19 octobre dans plusieurs langues indiennes, dont le tamoul, le télougou, le kannada, le malayalam et l’hindi, aux formats standard, IMAX et autres formats premium.