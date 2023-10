Les réseaux souterrains d’énergie thermique deviennent cruciaux pour l’avenir énergétique des États-Unis

Une fois installés, ces réseaux peuvent fournir un chauffage et un refroidissement efficaces et sans combustibles fossiles aux bâtiments commerciaux et résidentiels. Grâce au soutien législatif et au large soutien des sociétés de services publics et des syndicats, ils sont susceptibles de devenir une partie de plus en plus importante du futur mix énergétique aux États-Unis.

« La chaleur est la plus grande source d’énergie gaspillée et c’est une ressource inexploitée », déclare Zeyneb Magavi, co-directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif d’énergie propre HEET (Home Energy Efficiency Team). « Une fois que nous disposons d’un réseau d’énergie thermique, nous pouvons exploiter cette ressource en la déplaçant là où nous en avons besoin. »

Alors que les projets en sont encore au stade de la planification et de la réglementation dans la plupart des 13 États, la construction est déjà en cours dans certains. À Framingham, dans le Massachusetts, les travaux ont commencé sur le premier projet pilote de réseau géothermique du pays. Eversource, la société de services publics en charge, affirme avoir achevé 70 % de l’installation des canalisations et être en bonne voie pour terminer le projet en novembre.

En 2022, New York est devenu le premier État à exiger que ses plus grandes entreprises de services publics conçoivent des projets de réseaux d’énergie thermique. En septembre, la Commission de la fonction publique de l’État a publié des directives exigeant que les services publics soumettent des propositions révisées d’ici la fin de l’année. S’ils sont approuvés, ces projets passeront aux prochaines étapes de conception technique et de construction, avec pour objectif d’être opérationnels d’ici 2025.

Des efforts similaires sont en cours au Colorado, en Illinois et au New Jersey. Le Colorado a adopté en mai une loi autorisant les services publics de gaz à commencer à développer des réseaux d’énergie thermique. L’Illinois avance actuellement avec un projet de loi comparable.