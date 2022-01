Les réseaux sociaux veulent sauter sur la tendance NFT, voici leur plan

Les NFT sont partout ! Y compris les réseaux sociaux ! Twitter, Facebook, Instagram ou encore Reddit… Les plateformes sont en passe de devenir THE place to be pour acheter et vendre des NFT. La course est lancée! Ce n’était qu’une question de temps avant que la vague NFT n’atteigne les réseaux sociaux. Et Twitter ouvre la voie. La plateforme a lancé une option qui permet aux utilisateurs de mettre un NFT dans une photo de profil. Pour le moment, il s’agit d’une fonctionnalité gimmick exclusivement disponible pour les abonnés du service payant de la plateforme, Twitter Blue sur iOS. C’est une première étape permettant aux possesseurs de NFT de se vanter d’être en possession d’un de ces objets phares, mais aussi et surtout de faciliter leur vente. En effet, Twitter indique que les images seront directement liées aux comptes des propriétaires sur OpenSea, la plateforme mondiale de vente NFT. C’est un geste astucieux pour décourager l’utilisation non autorisée d’un NFT. Quant aux propriétaires, ils pourront profiter de leur nouvelle photo de profil NFT de forme hexagonale, lier leur portefeuille de crypto-monnaie et afficher des liens vers leurs collections NFT.

« Nous voyons maintenant des gens utiliser les NFT comme une forme d’identité et d’expression de soi, et comme un moyen de rejoindre la communauté florissante et la conversation de plus en plus active sur Twitter. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs de Twitter un moyen transparent et convivial de vérifier leur propriété NFT en leur permettant de connecter directement leurs portefeuilles cryptographiques à Twitter et de sélectionner un NFT dans leur collection comme nouvelle photo de profil », a expliqué Twitter.

En permettant de mettre les NFT en photo de profil via Twitter Blue, le réseau social pourrait bien relancer l’attractivité de ses abonnements payants, lancés aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie en novembre dernier, mais qui rencontrent depuis un franc succès. En 2021, les ventes mondiales de NFT ont atteint 25 milliards de dollars. Twitter a néanmoins précisé que cette nouvelle option sera à terme disponible pour tous les utilisateurs du réseau social.

Reddit prévoit également de se lancer dans la tendance NFT. La plateforme a lancé un premier test de changement de photos de profil avec un NFT, comme l’a découvert Nima Owji. Une nouveauté qui n’a rien d’étonnant si l’on considère que la crypto-monnaie était le sujet le plus populaire en 2021 sur Reddit.

Pendant ce temps, le groupe Meta ne cache pas ses intentions NFT. Que ce soit sur Facebook ou Instagram, une nouvelle fonctionnalité vous permettra d’afficher vos NFT dans votre profil. Et Mark Zuckerberg ne s’arrête pas là. Son objectif? Devenir LA place de marché pour acheter et vendre des NFT en toute sécurité. Un premier test lancé en juillet 2021 avec « Collectibles » sur Instagram, facilitant l’achat et la vente de NFT par le biais d’enchères.

Entre la croissance exponentielle du trading sur les réseaux sociaux et la popularité des NFT, le trading des NFT sur les plateformes communautaires se positionne déjà comme la tendance à surveiller en 2022.

