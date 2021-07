Les réseaux sociaux « tuent des gens » en permettant la désinformation

Le président Joe Biden a déclaré vendredi que les sociétés de médias sociaux « tuaient des gens » en permettant à la désinformation de se répandre.

Le US Surgeon General et l’attaché de presse de Biden ont lancé des appels similaires pour prendre au sérieux la désinformation sur COVID-19.

Alors que les cas de COVID-19 parmi les populations non vaccinées augmentent dans tout le pays, la Maison Blanche pointe du doigt les sociétés de médias sociaux permettant à la désinformation sur les vaccins de se propager.

« Ils tuent des gens », a déclaré le président Joe Biden lorsqu’on lui a demandé par NBC News quel est son message à des plateformes comme Facebook sur la désinformation COVID-19. « La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré que l’entreprise ne serait pas « distraite par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits ».

« Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur le COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que tout autre endroit sur Internet », a déclaré le porte-parole de Facebook, Kevin McAlister, à USA TODAY. « Plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment obtenir un vaccin. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Point final. «

Bien que la désinformation sur le COVID-19 ait pénétré les médias sociaux depuis les premières semaines de la pandémie, son impact s’est avéré particulièrement meurtrier.

Une étude de 2021 publiée dans la revue scientifique Nature a révélé que l’exposition à la désinformation a entraîné une baisse de 6,4% de l’intention des Américains d’accepter « définitivement » un vaccin. Selon une analyse de l’Associated Press, presque tous les décès dus au COVID-19 aux États-Unis concernent des personnes non vaccinées.

Dans son premier avis de l’administration Biden, le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a exhorté jeudi les Américains à prendre au sérieux les fausses allégations concernant COVID-19.

« La désinformation sur la santé est une menace urgente pour la santé publique », a déclaré Murthy. « Cela peut semer la confusion, semer la méfiance et saper les efforts de santé publique, y compris notre travail en cours pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. En tant que chirurgien général, mon travail consiste à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé, et sans limiter la propagation de la désinformation sur la santé, des vies américaines sont en danger. »

Murthy a en outre condamné les sociétés de technologie et de médias sociaux, affirmant qu’elles » doivent faire plus pour lutter contre la propagation » de mensonges sur leurs plateformes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a visé les plateformes de médias sociaux dans le même sens lors de ses points de presse de jeudi et vendredi.

« Notre plus grande préoccupation, et franchement je pense que cela devrait être votre plus grande préoccupation, est le nombre de personnes qui meurent dans le pays parce qu’elles reçoivent des informations erronées qui les conduisent à ne pas prendre de vaccin », a déclaré Psaki lors de la conférence de presse quotidienne de vendredi . « Les jeunes, les personnes âgées, les enfants, les enfants… beaucoup d’entre eux sont touchés par la désinformation. »

Une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins a déterminé que les 50 États ont signalé plus de cas de COVID-19 au cours de la période de 7 jours la plus récente que la semaine précédente – un pic de 70% dans l’ensemble. Un peu moins de la moitié de la population américaine, 48,4%, est entièrement vaccinée, et un peu plus de la moitié, 55,9%, a au moins une injection, selon les Centers for Disease Control.

Biden visait à ce que 70% des adultes américains soient au moins à moitié vaccinés d’ici le 4 juillet, mais le pays n’a pas atteint l’objectif de son administration.