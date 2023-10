Les réseaux sociaux révèlent plusieurs interviews révélant l’auto-dénonciation de Keefe D à propos du meurtre de Tupac

Auteur de la côte ouest et South Side Compton Crip Keefe D. a été inculpé de meurtre pour le meurtre de Tupac Shakur en 1996. Les autorités ont arrêté Keefe D le vendredi 29 septembre, après avoir enquêté sur des affirmations selon lesquelles il connaissait le véritable assassin de la star du couloir de la mort. Beaucoup savent depuis des années qu’il prétend qu’il était l’un des quatre hommes dans la voiture lorsque l’artiste né à Harlem a été tué.

Les forces de l’ordre affirment désormais qu’il était le cerveau derrière tout, tirant cette conclusion sur la base des nombreuses interviews qu’il a réalisées sur l’incident.

« Duane Davis était le commanditaire de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime, et il a orchestré le plan qui a été exécuté », dit Le lieutenant de police de Las Vegas Jason Johansson lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Au cours des 27 années écoulées depuis le meurtre du rappeur « Dear Mama », Keefe D, de son vrai nom Duane Davis, a écrit sur le meurtre et a réalisé plusieurs vidéos avec Vlad TV décrivant ce dont il prétend se souvenir de cette nuit à Las Vegas. .

Dans ces interviews, il a parlé d’être dans la voiture avec les tireurs, admettant apparemment qu’il faisait partie de la mission visant à tuer Tupac après que le rappeur ait eu une altercation avec le neveu de Keefe, Orlando « Baby Lane » Anderson.

Keefe D, apparemment obsédé par chaque détail du meurtre et de la vie de Tupac, conservait des articles, des cassettes VHS et toutes sortes d’objets datant du milieu des années 1990 et de la vie de la star de « Poetic Justice ». Beaucoup de ces objets ont été saisis par la police après qu’il ait, une fois de plus, interviewé la légende du rap décédée.

Keefe D a déclaré dans une conversation enregistrée que lorsque lui et trois autres personnes se sont arrêtés dans la Cadillac blanche à côté de la BMW, Chevalier Suge conduisait, il a vu Tupac chercher une arme à feu. Cela a alerté tout le monde que quelque chose était sur le point de sauter.

Dans un segment d’une compilation vidéo de l’utilisateur X @shannonsharpee, où la police l’interroge, il a détaillé la fusillade. Il a avoué que ce n’était pas par hasard qu’il avait assassiné la star des charts.

« Il [Orlando Anderson] nous nous sommes penchés sur la fenêtre, nous avons baissé la fenêtre, nous l’avons fait sauter [Tupac Shakur]. S’ils roulaient sur le côté, je les aurais fait éclater.

« Il [Orlando Anderson] nous nous sommes penchés sur la fenêtre, nous avons baissé la fenêtre, nous l'avons fait sauter [Tupac Shakur]. S'ils roulaient sur le côté, je les aurais fait éclater.

Le montage revient à VladTV, et Vlad dit qu’il n’entrera pas dans les détails du tournage, bien que Keefe D en ait explicitement parlé dans son livre« Légende de Compton Street ».

En 2018, PARI diffusé la série « Death Row Chronicles », où, une fois de plus, Keefe D a partagé les détails entourant la fusillade mortelle de Tupac Shakur.

« Je suis le seul vivant à pouvoir vraiment vous raconter l’histoire du meurtre de Tupac », a déclaré Keefe D. Keefe D, qui dit avoir reçu un diagnostic de cancer, a également expliqué qu’il n’avait « rien d’autre à perdre ».

Récemment, Piers Morgan a demandé à DJ Vlad s’il pensait que Keefe D s’incriminait lors des interviews.

Le YouTuber a déclaré : « Je pense qu’il pensait bénéficier d’un certain niveau d’immunité lorsqu’il a proposé cet accord. » Il a également déclaré que l’ancien gangster disait aux gens qu’il avait un cancer, « donc peut-être qu’il ne pensait pas qu’il avait beaucoup de temps à vivre, alors il se laissait simplement aller à ce moment-là. »

Au cours de l’enquête, Keefe D a été interrogé par le détective des homicides Greg Kading, aujourd’hui à la retraite, et aurait donné un accord proposé par le département de police de Los Angeles.

« L’accord d’offre disait simplement que lorsque vous vous asseyez et nous parlez, quoi que vous disiez qui soit auto-incriminant, nous ne l’utiliserons pas contre vous », a déclaré Kading. dit Nouvelles NBC. « Ce n’est pas une immunité. »

Il a non seulement parlé de son implication dans des crimes, mais il en a nommé d’autres comme Sean « Diddy » Combs, directeur de Bad Boy.

Dans ses mémoires de 2019, Keefe D affirme avoir rencontré Combs au Greenblatt’s Deli, où le responsable du disque aurait ordonné le coup sur Tupac et Suge Knight en échange d’un million de dollars.

Keefe D dit qu’il a dit au grand patron de Bad Boy : « Ce n’est pas un problème », et lorsque le Tupac a été terminé, lui et son équipe sont retournés à leur hôtel et « ont fait éclater nos bouteilles et ont fait la fête comme si c’était n’importe quelle autre nuit ». Keefe D dit qu’ils n’ont jamais reçu leur récompense de 500 000 $.

Sur la base des aveux de Keefe, une personne sur la plateforme X a déclaré que d’autres devraient disparaître.

« Si Keefe D est accusé de meurtre, alors Diddy devrait être accusé de complot en vue de meurtre, il a mis une prime de 1 million de dollars sur la tête de 2pacs et une prime sur les chaînes du couloir de la mort. dit le Self Snitch Keefe D », lit-on dans un tweet.

« Si Keefe D est accusé de meurtre, alors Diddy devrait être accusé de complot en vue de meurtre, il a mis une prime de 1 million de dollars sur la tête de 2pacs et une prime sur les chaînes du couloir de la mort. dit le Self Snitch Keefe D »

Autres tweets moqué lui pour « s’être vanté pendant des années d’être dans la voiture et d’être celui qui a passé l’arme à son neveu qui a tiré sur 2pac », et maintenant tout cela vient le mordre à l’arrière.

Aujourd’hui, face au regain d’intérêt porté à cette affaire, nombreux sont ceux qui se demandent si justice sera un jour rendue.

Alors que sa sœur Sekyiwa Shakur a déclaré que « la vie et la mort de son frère comptent et ne devraient pas rester sans solution ni méconnues », et elle considère l’arrestation comme une victoireVlad a déclaré que d’après ce que les gens lui ont dit, si sa mère Afeni Shakur avait encore vécu, elle serait ambivalente.

« Ils m’ont tous dit que de son vivant, elle ne se souciait pas que la police résolve cette affaire. La famille Shakur entretenait de très mauvaises relations avec la police.