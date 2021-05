Les réseaux sociaux réagissent au retour de Jose en Serie A

Ils disent que la vie vient à vous assez vite, et cela s’est rarement senti plus vrai que lorsqu’il a été annoncé mardi que Jose Mourinho serait le nouvel entraîneur de la Serie A de l’AS Roma à partir de la saison prochaine.

L’annonce de la nomination de Mourinho n’est intervenue que trois heures environ après que la Roma eut fait savoir que Paulo Fonseca quitterait la pirogue à la fin de la campagne 2020-2021.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝 Le club est ravi d’annoncer qu’un accord a été conclu avec Jose Mourinho pour qu’il devienne notre nouvel entraîneur-chef avant la saison 2021-22.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp – AS Roma English (@ASRomaEN) 4 mai 2021

Pour compléter l’effet de tête-à-tête de la porte tournante du Stadio Olimpico, Mourinho lui-même a été limogé par Tottenham Hotspur il y a un peu plus de quinze jours, le 19 avril (une annonce qui a été enterrée par la saga qui se déroule autour de la Super League européenne séparatiste).

Entendre le retour de Mourinho en Italie, le dernier endroit où il a ressenti une popularité vraiment répandue, s’est senti à la fois déroutant et étrangement inévitable.

L’entraîneur portugais est de retour dans le pays où il a remporté le triplé de Serie A, Coppa Italia et Ligue des champions avec l’Inter Milan en 2010. Son retour en Italie déclenchera le * narratif klaxon * avant la saison prochaine.

Ah oui, Antonio Conte. L’entraîneur qui vient de mener l’Inter à son premier titre de champion en 11 ans a eu de nombreux affrontements avec son ancien rival de Premier League lorsqu’il était en charge de Chelsea et que Mourinho était à Manchester United.

Leur combat de deux ans en Angleterre a comporté diverses confrontations sur la ligne de touche et des barbes échangées via des conférences de presse et des entretiens après le match. Conte a visé son rival pour son manque de carrière de joueur professionnel et l’a qualifié de « faux », tandis que Mourinho se moquait des cheveux de son homologue et disait qu’il agissait comme « un clown » en marge.

Conte n’est pas le seul fantôme du passé de Mourinho avec lequel il renouera bientôt. Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan étaient tous deux sous sa responsabilité à Old Trafford. Nul doute qu’ils seront ravis de voir leur ancien patron – Mkhitaryan en particulier. Le milieu de terrain a mis plus d’un mois à faire son premier départ pour United de Mourinho après sa signature estivale tant vantée du Borussia Dortmund en 2016, et il a été transféré à Arsenal 18 mois plus tard alors qu’Alexis Sanchez faisait le voyage inverse.

Et n’oublions pas le ressentiment mijotant qu’il ne manquera pas de rencontrer chez les fans de la Juventus. Après que son équipe de Manchester United ait remporté une victoire 2-1 à Turin lors d’un match de groupe de la Ligue des champions en 2018, Mourinho a tourné l’oreille vers la foule et a été accueilli avec une réaction de colère par les joueurs de la Juve. [players

Mourinho a ensuite déclaré:

« J’ai été insulté pendant 90 minutes. Je n’aurais probablement pas dû le faire, et avec une tête froide je ne l’aurais pas fait, mais avec ma famille insultée, y compris ma famille Inter, j’ai réagi comme ça. »

L’une des choses surprenantes à propos de la nomination de Mourinho à Rome était qu’il avait déjà obtenu un nouvel emploi, car la semaine dernière, il avait été annoncé qu’il occuperait un rôle d’analyste pour talkSport.

Certains ont plaisanté en disant que le déménagement de Mourinho en Italie avait peut-être été un geste cynique pour compléter son CV avec un dernier trophée « facile » n’ayant pas réussi à en livrer aux Spurs.

Annonçant cette nomination, le président du club Dan Friedkin et le vice-président Ryan Friedkin ont déclaré dans un communiqué conjoint: «Un grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux, Jose apportera un leadership et une expérience extraordinaires à notre projet ambitieux. La nomination de Jose est une énorme étape dans la construction d’une culture gagnante à long terme et cohérente dans tout le club. «

Dans des nouvelles indépendantes, le cours de l’action de Roma a bondi immédiatement après la nomination de Mourinho a été officialisée.

Alors, la grande question est: Mourinho restera-t-il une relique, ou sera-t-il restauré à l’ancienne gloire dans la Ville éternelle?

Quoi qu’il arrive, ça va être une course folle.