Les réseaux sociaux explosent suite à la séparation de Teyana Taylor et Iman Shumpert

Les réseaux sociaux sont bourdonnant sur Teyana Taylor annonçant qu’elle et son mari Iman Shumpert se sont tranquillement séparés après sept années de mariage apparemment heureuses.

La chanteuse de « Gonna Love Me » a partagé la nouvelle sur Instagram tout en niant les récentes informations selon lesquelles le champion de la NBA aurait été surpris.

« AH AH AH ! Pas trop pour ma meilleure amie ! » a écrit Taylor dans le message désormais viral. « En toute honnêteté, Iman et moi sommes séparés et ce depuis un moment. Pour être clair à 1000%, « l’infidélité » n’est pas une des raisons de notre départ. Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde, d’excellents partenaires commerciaux et formons une sacrée équipe lorsqu’il s’agit de coparentalité de nos 2 beaux enfants. «

Dans le long message, elle a indiqué qu’elle souhaitait confirmer leur séparation afin d’empêcher la propagation de fausses histoires sur les réseaux sociaux.

«Plus important encore, nous sommes une FAMILLE et depuis 10 ans ensemble, 7 ans de mariage, nous n’avons jamais joué avec ou à propos de CELA. Nous vous gardons tous en dehors du chat de groupe mdr, c’est la raison pour laquelle nous avons pu nous séparer avec succès et paisiblement sans tout le bruit extérieur.

La seule raison pour laquelle je partage CETTE partie du chat est que les récits deviennent un peu incontrôlables et que c’est injuste pour toutes les parties impliquées.

Cette déclaration intervient quelques jours seulement après que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles une femme non identifiée secouait la chaîne de Shumpert.

La femme a ensuite nié avoir été impliquée avec lui et a déclaré qu’ils travaillaient ensemble sur de la musique car elle est une artiste de son label.

Naturellement, les fans sont devenus dingues de la nouvelle choquante qui a secoué les médias sociaux après Jeezy et JeannieC’est une rupture explosive.

Pas Teyana et Iman 😔💔

Teyana Taylor, 32 ans, et Iman Shumpert, 33 ans, ont sauté le balai en 2016 et partagent de belles filles Iman « Junie » Shumpert7, et Rue Rose Shumpert3.

Pensez-vous que Teyana et Iman sont finis pour de bon ? Dites-nous ci-dessous et observez l’hystérie des médias sociaux à propos de leur séparation.