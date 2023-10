Les réseaux sociaux doivent « agir rapidement pour lutter contre l’antisémitisme »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les plateformes de médias sociaux doivent prendre des mesures rapides pour supprimer les contenus illégaux et préjudiciables diffusés en ligne à la suite des attaques du Hamas contre Israël, a déclaré le secrétaire à la Technologie.

Michelle Donelan a déclaré aux dirigeants britanniques de Google, Meta, X, TikTok et Snapchat qu’ils devaient réagir à une légère augmentation des contenus violents et que leurs actions révéleraient la préparation des entreprises à l’adoption prochaine du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas ce week-end, les autorités et les groupes militants ont signalé que les médias sociaux étaient inondés de désinformation et de contenus violents, ainsi que d’une augmentation des publications antisémites.

Lors d’une réunion avec les dirigeants britanniques des plus grandes plateformes de médias sociaux, Mme Donelan a déclaré aux entreprises qu’elle souhaitait voir des actions et a demandé à chaque site d’exposer clairement les mesures qu’ils prenaient pour supprimer rapidement les contenus illégaux, ainsi que d’autres contenus. qui a violé leurs termes et conditions.

« Cette semaine a été marquée par des actes de terrorisme odieux, dont les horreurs n’ont fait qu’être intensifiées par la rapidité et la rapidité avec lesquelles les terroristes ont pu diffuser leur contenu monstrueux auprès des gens du monde entier », a déclaré le secrétaire à la Technologie.

«Cela nous hante tous, notamment nos enfants.

« Aujourd’hui, j’ai eu une conversation pratique avec les plateformes sur la manière dont elles peuvent et doivent faire davantage pour empêcher les partisans du Hamas de propager le terrorisme et l’antisémitisme pervers dans le monde.

« Je leur ai demandé de faire un suivi et de détailler par écrit leurs plans. »

La réunion précède le projet de loi sur la sécurité en ligne qui recevra la sanction royale et qui, lorsqu’il deviendra loi, imposera aux entreprises l’obligation légale de supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes et d’assurer la sécurité des enfants en ligne.

Dans le cadre du projet de loi, les plateformes qui ne respectent pas les nouvelles règles pourraient se voir infliger des amendes substantielles de la part de l’Ofcom, et les dirigeants pourraient également être condamnés à la prison.

L’intervention du secrétaire à la Technologie intervient après que le chef de la politique numérique de l’Union européenne a appelé le propriétaire de X, Elon Musk, à faire davantage pour mettre fin à la propagation de fausses informations sur la plateforme.

Dans une lettre au milliardaire également publiée sur X, Thierry Breton a déclaré que le site était utilisé pour « diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’UE » et a appelé la plateforme à prendre des mesures contre lui, avertissant qu’il pourrait être condamné à des amendes ou à des sanctions. bloqués dans l’UE en vertu des règles de la loi sur les services numériques de la région.

M. Breton a également averti M. Musk que les autorités ont signalé des « contenus potentiellement illégaux » qui pourraient enfreindre les lois de l’UE et que « vous devez être opportun, diligent et objectif » pour les supprimer lorsque cela est justifié.

Dans sa réponse, publiée sur X, M. Musk a déclaré : « Notre politique est que tout est open source et transparent, une approche que je sais que l’UE soutient.

« Veuillez énumérer les violations auxquelles vous faites allusion sur X, afin que le public puisse les voir. »

M. Breton a déclaré que le milliardaire était « bien au courant des rapports de vos utilisateurs – et des autorités – sur les faux contenus et la glorification de la violence » et qu’il était « à vous de démontrer que vous joignez le geste à la parole ».

Le propriétaire de X a depuis réitéré sa demande aux régulateurs européens de « publier explicitement leurs préoccupations » sur X, affirmant que la société prendrait ses mesures « ouvertement » et ne conclurait « aucun accord en coulisses ».

M. Musk a également été critiqué pour avoir mis en avant des comptes qui étaient « bons » pour « suivre la guerre en temps réel » – des comptes qui, selon de nombreux utilisateurs de X et journalistes, avaient déjà partagé une fausse image générée par l’IA d’une explosion au Pentagone au cours de l’année. Etats-Unis, et que l’un d’entre eux avait publié de nombreux commentaires antisémites ces derniers mois.

M. Musk a ensuite supprimé son message.