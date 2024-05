Les réseaux sociaux des adolescents influencent la propagation des troubles de santé mentale

Résumé: Les chercheurs ont découvert que les troubles mentaux peuvent se propager au sein des réseaux sociaux scolaires. En analysant les données de plus de 700 000 élèves finlandais de neuvième année, ils ont découvert que le fait d’avoir des camarades de classe souffrant de troubles mentaux augmentait le risque de recevoir un diagnostic de maladies similaires plus tard dans la vie.

Cet effet était plus fort au cours de la première année et était particulièrement marqué pour les troubles de l’humeur, de l’anxiété et de l’alimentation. Les résultats mettent en valeur l’importance des mesures préventives et de l’intervention précoce dans les écoles pour résoudre les problèmes de santé mentale.

Faits marquants:

L’étude a analysé plus de 700 000 élèves de neuvième année de 860 écoles finlandaises.

L’état de santé mentale des camarades de classe a influencé de manière significative les futurs diagnostics des étudiants.

L’effet était plus prononcé dans les troubles de l’humeur, de l’anxiété et de l’alimentation.

Source: Université d’Helsinki

En utilisant des données de registre à l’échelle de la population, des chercheurs de l’Université d’Helsinki, de l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être social, de l’Université de Jyväskylä et de l’Université de Manchester ont étudié si les troubles mentaux pouvaient être transmis au sein des réseaux sociaux formés par les classes scolaires.

L’étude est à ce jour la plus vaste et la plus complète sur la propagation des troubles mentaux dans les réseaux sociaux, avec la participation de plus de 700 000 élèves de neuvième année de 860 écoles finlandaises. Les adolescents ont été suivis à partir de la fin de la neuvième année pendant une durée médiane de 11 ans.

Les chercheurs ont démontré que le nombre de camarades de classe diagnostiqués avec un trouble mental était associé à un risque plus élevé de recevoir un diagnostic de trouble mental plus tard dans la vie.

« Le lien observé était le plus fort au cours de la première année de suivi de l’étude. Cela ne s’explique pas par un certain nombre de facteurs liés aux parents, à l’école et au quartier résidentiel. Le lien était plus prononcé dans le cas des troubles de l’humeur, de l’anxiété et de l’alimentation », explique le professeur agrégé Christian Hakulinen de l’Université d’Helsinki.

Recherche rendue possible par des registres finlandais complets

Selon Hakulinen, des études antérieures ont donné des résultats similaires : par exemple, des chercheurs américains ont observé des signes de symptômes dépressifs potentiellement transmis d’un individu à l’autre dans les réseaux sociaux.

Cependant, dans les recherches antérieures, les réseaux sociaux ont généralement été choisis indépendamment par les sujets de recherche, ce qui peut entraîner un biais dans les données. Hakulinen souligne que les classes scolaires sont des réseaux sociaux bien adaptés à la recherche, car les gens ne sont généralement pas en mesure de choisir leurs camarades de classe.

« La définition des réseaux sociaux et le suivi des adolescents ont été rendus possibles grâce à de vastes registres finlandais. Les résultats approfondissent considérablement notre compréhension de la façon dont les problèmes de santé mentale se développent et affectent les autres personnes dans nos réseaux sociaux », dit-il.

Hakulinen note néanmoins que le lien observé dans l’étude n’est pas nécessairement causal. De plus, l’étude n’a pas étudié comment les troubles mentaux peuvent potentiellement se transmettre entre individus.

« Il est possible, par exemple, que le seuil pour demander de l’aide pour des problèmes de santé mentale soit abaissé lorsqu’une ou plusieurs personnes de votre réseau social ont déjà demandé de l’aide pour leurs problèmes. En fait, ce type de normalisation du diagnostic et du traitement peut être considéré comme une contagion bénéfique des troubles mentaux », explique Hakulinen.

Plus de mesures préventives ?

Les troubles mentaux constituent un défi mondial important, affectant négativement les individus, la société et l’économie. Selon Hakulinen, ce sont surtout les symptômes d’anxiété et d’humeur qui ont augmenté ces dernières années chez les jeunes.

Des études antérieures ont montré que, dans environ la moitié des cas, les troubles mentaux apparaissent à l’âge adulte avant l’âge de 18 ans. En fait, Hakulinen souligne l’importance des mesures préventives et de l’intervention précoce.

« Lorsqu’on prend des mesures préventives, il faut tenir compte du fait que les troubles mentaux peuvent se propager d’un adolescent à l’autre », explique Hakulinen.

L’étude a porté sur un total de 713 809 citoyens finlandais nés entre 1985 et 1997. Les adolescents ont été étudiés depuis la fin de l’école polyvalente jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur premier diagnostic de trouble mental, qu’ils quittent le pays ou qu’ils décèdent. Au plus tard, le suivi a été interrompu fin 2019, ce qui a donné une période de suivi médiane de 11,4 ans.

Financement: L’étude a reçu un financement du Conseil européen de la recherche (ERC) et du Conseil finlandais de la recherche.

Auteur: Elina Kirvesniemi

Source: Université d’Helsinki

Contact: Elina Kirvesniemi – Université d’Helsinki

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

« Transmission des troubles mentaux dans les réseaux de pairs adolescents : une étude de registre nationale finlandaise» de Christian Hakulinen et al. JAMA Psychiatrie

Abstrait

Transmission des troubles mentaux dans les réseaux de pairs adolescents : une étude de registre nationale finlandaise

Importance

Des recherches antérieures indiquent que les troubles mentaux peuvent se transmettre d’un individu à un autre au sein des réseaux sociaux. Cependant, il existe un manque de données épidémiologiques basées sur la population concernant l’ensemble des troubles mentaux.

Objectif

Examiner si le fait d’avoir des camarades de classe ayant reçu un diagnostic de trouble mental en neuvième année d’une école polyvalente est associé à un risque ultérieur de recevoir un diagnostic de trouble mental.

Conception, cadre et participants

Dans une étude de registre basée sur la population, les données sur tous les citoyens finlandais nés entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1997, dont les informations démographiques, sanitaires et scolaires étaient liées à partir de registres nationaux, ont été incluses.

Les membres de la cohorte ont été suivis à partir du 1er août de l’année où ils ont terminé la neuvième année (âgés d’environ 16 ans) jusqu’à un diagnostic de trouble mental, d’émigration, de décès ou le 31 décembre 2019, selon la première éventualité. L’analyse des données a été réalisée du 15 mai 2023 au 8 février 2024.

Exposition

L’exposition concernait une ou plusieurs personnes diagnostiquées avec un trouble mental dans la même classe scolaire en neuvième année.

Principaux résultats et mesures

Être diagnostiqué avec un trouble mental lors du suivi.

Résultats

Parmi les 713 809 membres de la cohorte (âge médian au début du suivi, 16,1 [IQR, 15.9-16.4] années; 50,4 % étaient des hommes), 47 433 avaient reçu un diagnostic de trouble mental en neuvième année. Sur les 666 376 membres restants de la cohorte, 167 227 personnes (25,1 %) ont reçu un diagnostic de trouble mental au cours du suivi (7,3 millions d’années-personnes). Une association dose-réponse a été trouvée, sans augmentation significative du risque ultérieur d’un camarade de classe diagnostiqué (HR, 1,01 ; IC à 95 %, 1,00-1,02), mais une augmentation de 5 % avec plus d’un camarade de classe diagnostiqué (HR, 1,05 ; 95). % IC, 1,04-1,06).

Le risque n’était pas proportionnel dans le temps, mais était plus élevé au cours de la première année de suivi, montrant une augmentation de 9 % pour 1 camarade de classe diagnostiqué (HR : 1,09 ; IC à 95 %, 1,04-1,14) et une augmentation de 18 % pour plus de 1 camarade de classe diagnostiqué (HR, 1,18 ; IC à 95 %, 1,13-1,24). Parmi les troubles mentaux examinés, le risque était le plus élevé pour les troubles de l’humeur, de l’anxiété et de l’alimentation. Un risque accru a été observé après ajustement pour tenir compte d’un ensemble de facteurs confondants parentaux, scolaires et régionaux.

Conclusions et pertinence

Les résultats de cette étude suggèrent que les troubles mentaux pourraient être transmis au sein des réseaux de pairs adolescents. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les mécanismes sous-jacents à la transmission possible des troubles mentaux.