Les réseaux mexicains renforcent l’aide aux femmes américaines cherchant à avorter

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MEXICO CITY – Des pilules abortives introduites en contrebande aux États-Unis depuis le Mexique à l’intérieur d’ours en peluche. Une maison de New York utilisée comme centre de distribution de pilules. Un petit appartement juste au sud de la frontière américano-mexicaine converti en un lieu sûr où les femmes peuvent mettre fin à leur grossesse. Des réseaux de collectifs féministes mexicains travaillant avec leurs homologues aux États-Unis intensifient leurs efforts pour aider les femmes aux États-Unis qui perdent l’accès aux services d’avortement à mettre fin à leur grossesse.

Alors que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision historique qui a donné aux femmes le droit d’accéder à l’avortement la semaine dernière, ces réseaux d’activistes se préparent à être plus occupés que jamais. Jusqu’à présent cette année, selon les organisations, elles ont aidé au moins 1 700 femmes vivant aux États-Unis qui ont demandé leur aide.

Le nombre peut sembler anecdotique, mais il est exponentiellement plus élevé que ce qu’ils ont vu auparavant. Alors qu’un certain nombre d’États américains ont déjà promulgué des interdictions d’avortement depuis que le tribunal a annulé Roe v. Wade la semaine dernière, les militants s’attendent à ce que le rythme continue d’augmenter.

“La demande va tripler”, a déclaré Sandra Cardona de “I Need an Abortion”, un collectif basé dans la ville de Monterrey, au nord du Mexique, à 138 miles du Texas. « Avant, nous accompagnions environ cinq femmes par mois depuis les États-Unis ; maintenant, il y en a cinq à sept par semaine.

La stratégie de ces organisations est claire : un avortement autogéré, c’est-à-dire mettre le misoprostol et la mifépristone abortifs entre les mains des femmes qui veulent interrompre leur grossesse et les accompagner, le plus souvent virtuellement, lorsqu’elles prennent les médicaments.

Les drogues sont légales aux États-Unis et plus de la moitié des avortements pratiqués là-bas en 2020 les ont utilisées, selon le Guttmacher Institute, une organisation de défense des droits reproductifs. Mais là-bas, ils nécessitent une ordonnance d’un médecin, certains États exigent la présence d’un médecin et ils sont généralement pris dans des cliniques de santé pour femmes, dont beaucoup ont été contraintes de fermer.

En plus des 13 États qui ont déjà des lois interdisant l’avortement, il y en a une autre demi-douzaine qui ont des interdictions presque complètes ou qui ne les autorisent pas après six semaines, alors que de nombreuses femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes.

Il ne fait donc aucun doute que l’alternative sera l’avortement à domicile. Et c’est quelque chose avec lequel les militants mexicains ont beaucoup d’expérience. Même si la Cour suprême du Mexique a statué l’année dernière qu’il était inconstitutionnel de considérer l’avortement comme un crime et que 10 États l’ont rendu légal, tous n’ont pas de services d’avortement et l’avortement, à quelques exceptions près, reste un crime dans 22 États du pays fortement catholique.

“En même temps que nous le tenions pour acquis aux États-Unis, les Mexicains, les défenseurs du Mexique, ont travaillé et testé des récits et construit, construit du pouvoir, convaincu les gens que leur message était le bon”, a déclaré Texas. députée d’État Erin Zwiener lors d’une visite au Mexique en mai.

Les militants mexicains ont construit des réseaux, lutté contre la stigmatisation, fait pression pour des changements juridiques et ont peu à peu fait des progrès, a déclaré Zwiener.

Leur stratégie depuis janvier est la même, mais transfrontalière.

Des collectifs éloignés de la frontière américaine comme Unasse dans la péninsule mexicaine du Yucatan coordonnent les dons de l’étranger pour acheter les pilules, a expliqué Amelia Ojeda, l’une de ses membres. D’autres au nord se concentrent sur l’acheminement des pilules aux États-Unis à l’intérieur de jouets, de pots de vitamines ou cousus dans les ourlets des vêtements.

“Ceux qui sont détectés à la frontière, c’est comme si vous traversiez de la drogue”, a déclaré Marcela Castro de Green Tide Chihuahua, un État limitrophe du Texas. Il y a aussi des femmes qui vivent entre les deux pays et les portent quand elles prennent l’avion.

Les pilules sont ensuite stockées dans des soi-disant «banques de médicaments», qui sont en réalité des maisons privées dans des villes stratégiques du Texas ou même de New York où l’avortement reste légal.

De là, ils sont distribués par des bénévoles discrets par tous les moyens disponibles — main dans la main, par la poste, etc. — aux femmes de tout le pays qui en ont besoin. La plupart se trouvent dans des États comme le Texas et l’Oklahoma qui ont imposé des interdictions, mais aussi dans des États où l’avortement reste légal mais où les femmes préfèrent mettre fin à leur grossesse dans l’intimité de leur domicile.

“La nouvelle menace moderne est un avortement chimique ou médical avec des pilules commandées en ligne et envoyées directement au domicile d’une femme”, a déclaré Randall O’Bannon, un militant anti-avortement, lors d’une convention nationale la semaine dernière à Atlanta. “Avec Roe dirigé vers la poubelle de l’histoire et les États acquérant le pouvoir de limiter les avortements, c’est là que la bataille va se jouer au cours des prochaines années”.

“L’avortement médicamenteux sera le lieu où l’accès à l’avortement sera décidé”, a déclaré Mary Ziegler, professeure au Florida State University College of Law, spécialisée dans les droits reproductifs, à l’AP le mois dernier. “Ce sera le champ de bataille qui décidera de l’applicabilité des interdictions d’avortement.”

Las Libres – The Free – l’un des groupes les plus expérimentés d’Amérique latine dispose d’un solide réseau d’alliés au Mexique. Juste là, des gens ont aidé 1 500 femmes vivant aux États-Unis cette année avec des pilules, des informations et un accompagnement.

Veronica Cruz, leur directrice, a déclaré que cela avait été possible grâce à l’aide d’une centaine de bénévoles, principalement à New York et en Californie. Mais face à une demande croissante, a-t-elle dit, ils ont besoin de “plus de médicaments, de plus de mains et de plus de têtes qui veulent collaborer”.

Alors que les batailles se déroulent devant les tribunaux des États américains, la peur parmi les militants grandit.

« Dans un pays aussi litigieux (comme les États-Unis), les risques sont pris au sérieux », a déclaré Castro du groupe Chihuahua. “Et ils sont assiégés de toutes parts”, a-t-elle ajouté, notant les sanctions financières voire les peines de prison que ceux qui aident pourraient être passibles dans certains États.

I Need an Abortion reçoit des femmes dans son bureau à Monterrey. “La majorité nous dit qu’ils préfèrent parler et avoir des informations de première main”, ils prennent les pilules et traversent la frontière vers le Texas, a déclaré la réalisatrice Sandra Cardona.

D’autres décident de se faire avorter dans les bureaux du collectif, qui est la maison de Cardona.

Lorsqu’ils arrivent, ils restent bouche bée lorsqu’ils voient ce qu’ils appellent «l’avortement».

“C’est vraiment fou”, a expliqué Cardona. « Ils nous disent : ‘mais ce n’est pas une clinique ! Ce n’est pas un endroit ombragé ! Ce n’est pas effrayant ! »

“Eh bien, bien sûr, c’est une maison!” dit-elle.

Cardona a ouvert ses portes aux femmes depuis cinq ans. Depuis mai, ils ont aménagé un petit appartement au deuxième étage de sa maison avec un bureau et un canapé-lit où les femmes ont suivi tout le processus en toute intimité ou avec un accompagnement selon leur préférence.

Au début, les femmes ne croient pas qu’elles donnent les pilules gratuitement, car certaines se sont fait arnaquer en ligne, et elles sont surprises de se sentir si protégées psychologiquement.

L’une d’elles leur a même dit “que si elle n’avait pas à payer, nous n’étions pas une organisation sérieuse”, a déclaré Cardona en riant. Ils leur donnent la possibilité de faire un don. “Notre lien Paypal n’a jamais été autant utilisé.”

Après leur avortement, la plupart se rendent compte qu’elles auraient pu le faire chez elles. Et ça, dit l’activiste, c’est important parce que le message passe.

Jusqu’à présent, la plupart des femmes qui ont demandé l’aide des collectifs de Monterrey et de Chihuahua étaient des Latines et des Noires.

Cruz a été surpris car la plupart de ceux qui ont contacté The Free parlaient anglais, lui suggérant un gros problème en suspens : les sans-papiers.