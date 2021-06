Les réseaux informatiques d’une entreprise de viande touchés dans l’attaque

JBS USA, le plus grand fournisseur de viande au monde, affirme avoir été la cible d’une « attaque de cybersécurité organisée ».

Dans un communiqué, JBS, dont le siège social américain est situé à Greeley, dans le Colorado, a déclaré que l’attaque avait affecté certains de ses serveurs prenant en charge ses systèmes informatiques nord-américains et australiens.

« La société a pris des mesures immédiates, suspendant tous les systèmes concernés, notifiant les autorités et activant le réseau mondial de professionnels de l’informatique et d’experts tiers de la société pour résoudre la situation », a déclaré la société dans son communiqué. « Les serveurs de sauvegarde de l’entreprise n’ont pas été affectés et elle travaille activement avec une entreprise de réponse aux incidents pour restaurer ses systèmes dès que possible. »

La façon dont les consommateurs pourraient être touchés par l’attaque n’était pas immédiatement connue lundi.

Plus tôt dans le mois, une cyberattaque sur le Colonial Pipeline, une artère clé de l’infrastructure énergétique du pays, a temporairement perturbé le transport de carburant dans le sud-est des États-Unis. Elle a déclenché des achats de panique d’essence et entraîné des pénuries de gaz.

JBS, qui est l’un des principaux transformateurs de bœuf, de porc et d’autres aliments préparés aux États-Unis, a déclaré qu’il « n’avait connaissance d’aucune preuve pour le moment que les données d’un client, d’un fournisseur ou d’un employé aient été compromises ou utilisées à mauvais escient en raison de la situation. «

Bloomberg a rapporté lundi que l’incident de JBS avait affecté une usine de viande bovine canadienne à Brooks, en Alberta, à environ 118 milles à l’est de Calgary, selon un porte-parole de United Food and Commercial Workers Local 401.

JBS affirme avoir 84 propriétés aux États-Unis et la société possède des installations dans 20 pays.

« La résolution de l’incident prendra du temps, ce qui peut retarder certaines transactions avec les clients et les fournisseurs », a déclaré JBS.

« Rien n’est sûr »

Le double coup des récentes cyberattaques « montre que rien n’est sûr », a déclaré l’ancien haut responsable du ministère de la Sécurité intérieure, Paul Rosenzweig. « Ni l’industrie de l’emballage de viande, ni l’industrie chimique, ni l’industrie du traitement des eaux usées, ni Sony. Rien. »

« Et la seule façon d’être en sécurité dans ce monde est de se débrancher complètement. Et vous ne pouvez pas faire cela et être économiquement compétitif », a ajouté Rosenzweig, chercheur principal en cybersécurité et menaces émergentes à l’organisation non partisane de recherche sur les politiques publiques R Street Institute à Washington, DC

Rosenzweig a déclaré que la cyberattaque du Colonial Pipeline et la rançon payée par l’entreprise ont clairement encouragé les acteurs non étatiques à frapper des cibles potentiellement plus grandes et plus vulnérables financièrement, y compris JBS.

« Jusqu’à ce qu’ils paient réellement les conséquences, ils continueront à le faire », a-t-il déclaré. « Je veux dire, les gars de Colonial s’en sont tirés avec 50 millions de dollars ou quoi que ce soit – pas mal pour une semaine de travail. Qui sait avec quoi les gars de JBS pourraient s’en tirer ? »

« Tant qu’Internet sera un lieu d’anonymat, les criminels pourront agir en toute impunité », a ajouté Rosenzweig. « Et pourquoi s’arrêteraient-ils ?

