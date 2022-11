Les réseaux appellent à la prudence lors d’une nuit chaotique à mi-parcours

Après une campagne électorale de mi-mandat âprement disputée et partisane, les principaux présentateurs de nouvelles de la télévision ont livré mardi un message uniforme aux Américains avides d’une résolution : revenez demain. Ou, mieux encore, jeudi ou vendredi. Ou peut-être le mois prochain. Deux ans après une course présidentielle qui a pris près de quatre jours pour donner un vainqueur – et des compétitions sénatoriales qui se sont prolongées jusqu’en janvier suivant – les réseaux ont pris soin de rappeler aux téléspectateurs que le décompte des voix est lent, que l’équilibre des pouvoirs est mince et que parfois les retours précoces ne sont pas ‘ raconte pas toute l’histoire. “La patience est une vertu”, a déclaré Rachel Maddow sur MSNBC, ajoutant: “La patience est probablement une nécessité pour la santé une nuit comme ce soir.” John King a dit à son auditoire de CNN de “s’il vous plaît attendez, s’il vous plaît attendez – attendons plus de votes.” Sur Fox News, où le bureau de décision a passé des appels précis avant ses rivaux en 2018 et 2020, Martha MacCallum a averti : “Ça va devenir assez délicat.” En tant que journalisme, c’était une stratégie prudente compte tenu des niveaux élevés de désinformation tourbillonnant autour de la campagne de cette année et de la vague de candidats républicains qui avaient signalé leur réticence à accepter des résultats qu’ils n’aimaient pas.

En tant que télévision, cela faisait beaucoup de temps d’antenne à remplir. CNN a consacré une grande partie de sa première couverture à un pas de deux entre M. King, le maestro de la carte à la bouche motorisée du réseau, et Jake Tapper, le principal présentateur du réseau lors d’une grande soirée électorale. Un professeur, M. Tapper, lors de son premier passage à succéder à Wolf Blitzer, autrefois omniprésent dans le rôle principal, a griffonné dans le cahier d’un journaliste et a semblé un peu impressionné lorsque M. King a disséqué de manière experte les numéros de circonscription de tout le pays. “Ma mère est de Caroline du Nord”, a aventuré M. Tapper à un moment donné. « Pouvons-nous vérifier ? » L’approche des faits et des chiffres sur CNN reflétait en partie les priorités de son nouveau chef, Chris Licht, qui a déploré les panels partisans et les commentaires à la mode. Le réseau n’a même pas pris la peine de présenter des analystes vedettes comme Dana Bash et Chris Wallace jusqu’à 105 minutes après le début de sa diffusion aux heures de grande écoute. C’était également un contraste avec Fox News, qui présentait ses hôtes conservateurs populaires Laura Ingraham et Tucker Carlson, qui ont utilisé son apparence pour soulever des inquiétudes concernant les problèmes électoraux potentiels dans l’État clé de l’Arizona. Des panélistes de droite comme Kellyanne Conway, Trey Gowdy et Katie Pavlich ont également partagé la vedette avec Mme MacCallum et son co-présentateur, Bret Baier. Pourtant, Fox News, comme les autres, a appelé à la prudence. En 2018, le bureau de décision de Fox a déclaré les démocrates comme nouvelle majorité à la Chambre à 21h33. À 22h30 mardi, les analystes du réseau n’avaient proposé aucune prédiction de ce type. Fox News a présenté un expert de gauche, Juan Williams, lors de son émission. Sur MSNBC, c’était pratiquement des libéraux à tous les niveaux : une télévision de confort pour les démocrates se préparant à une nuit difficile.