Les réseaux à fibre rapide ont tranquillement gagné la guerre du haut débit

Les subventions gouvernementales et le télétravail à l’ère de la pandémie ont discrètement alimenté la croissance des réseaux de fibre à large bande, propulsant la technologie de connexion rapide d’un créneau technologique exotique et coûteux vers le grand public.

Aux États-Unis, le Fonds d’opportunité numérique rurale et Équité, accès et déploiement du haut débit les programmes ont encouragé les fournisseurs de services Internet à offrir un accès à plus haut débit à des endroits qu’il n’aurait pas été rentable de desservir auparavant. Le soutien du gouvernement a également contribué à améliorer le haut débit en Suède, en Lituanie, Italie et autres nations européennes.

Une pandémie mondiale, qui a transformé nos maisons en bureaux et en salles de classe, a également encouragé la mise à niveau vers un haut débit plus rapide. Les vidéoconférences de travail et les leçons de l’école Zoom exigeaient plus de données – souvent en même temps – que nous n’en avions besoin auparavant. Une explosion de l’utilisation de services de vidéo en streaming comme Netflix, HBO Max, Apple TV Plus et Disney Plus a ajouté à la demande de fibre à domicile.

Le haut débit par fibre a maintenant atteint un point de basculement, dépassant à la fois le câble et le DSL dans le 38 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, club de pays relativement riches. La fibre représentait 35% des abonnements contre 32% pour le câble et 27% pour le DSL en 2021, selon Données de l’OCDE publiées en juillet. De 2020 à 2021, les abonnements haut débit fibre ont bondi de 40 %.

L’adoption rapide de la fibre survient à mesure que nos maisons deviennent plus connectées. Il y a dix ans, un ménage pouvait avoir quelques ordinateurs portables et quelques smartphones connectés à un réseau local. Mais une explosion des services de streaming, des tablettes et des appareils domestiques intelligents a créé un besoin de gros canaux de données, comme ceux offerts par la fibre, qui étaient hors de portée pour la plupart des gens jusqu’à récemment.

“Cela devient la nouvelle norme”, a déclaré Jeff Heynen, analyste du haut débit au Groupe Dell’Oro.

Données de l’OCDE ; graphique de Stephen Shankland/CNET



Lorsque la révolution du haut débit a commencé dans les années 1990, les compagnies de téléphone ont mis à niveau leurs fils de cuivre vieux de plusieurs décennies vers le service DSL, tandis que les câblodistributeurs ont commencé à utiliser leurs câbles coaxiaux pour fournir des données parallèlement aux émissions de télévision. Cependant, les vitesses de téléchargement DSL les plus rapides dépassent rarement quelques dizaines de mégabits par seconde, et le câble se situe généralement entre 25 et quelques centaines de mégabits par seconde. En revanche, le haut débit en fibre atteint facilement 1 gigabit par seconde pour les téléchargements et, contrairement au câble et à l’ADSL, des téléchargements tout aussi rapides.

Avantages du haut débit à plus long terme

Le saut de vitesse de la fibre peut être difficile à discerner si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un service Internet par câble raisonnablement bon. La plupart des services et des sites Web ne fournissent pas de données à des vitesses gigabit.

Et un réseau, aussi rapide soit-il, n’aidera pas les personnes qui n’y ont pas accès. Le haut débit par fibre ne fait pas grand-chose pour combler la fracture numérique, d’autant plus que les programmes visant à apporter le haut débit aux familles à faible revenu arrivent à expiration. La fibre haut débit est une option premium. Même là où il est disponible, il n’est pas toujours abordable.

Comme pour les réseaux mobiles 5G, cependant, le plein impact des améliorations peut se faire sentir avec le temps. De meilleures vitesses et des délais de communication réduits ouvrent la voie à des vies plus profondément numériques que nous allons bientôt vivre. Les appareils en réseau, la vidéo en streaming, le travail à distance, les maisons intelligentes et les mises à jour logicielles pour nos voitures ajoutent à un besoin de plus de capacité de réseau.

Mercredi, Google Fiber a pris sa place sur le marché du haut débit par fibre optique, s’étendant à cinq nouveaux États après une interruption de cinq ans. L’entreprise contribué au lancement de la révolution de la fibre gigabitbien que d’autres sociétés, telles que Fibre AT&T, Ting et Soniqueportent désormais le manteau.

Mark Strama, un ancien représentant de l’État du Texas qui dirige les efforts d’expansion de Google Fiber, a déclaré que la demande pour le service gigabit de l’entreprise l’obligeait à se déplacer plus délibérément. Google Fiber avait un arriéré de clients essayant d’accéder au service dans les 15 villes qu’il exploitait déjà et qui devait être traité en premier.

Google Fiber, qui n’a participé à aucun programme de subventions gouvernementales, a bénéficié de méthodes d’installation de fibre plus rapides et moins chères, a déclaré Strama. Il y a environ huit ans, l’entreprise a commencé à utiliser la « micro tranchée », une technique qui enterre le câble à fibre optique à 6 pouces, plutôt que la norme précédente de 3 pieds. Désormais, Google Fiber peut atteindre 500 nouveaux foyers en un week-end, a déclaré Strama.

Vidage DSL

Heynen, l’analyste, a déclaré que de nombreux clients avaient abandonné le DSL pour le câble ou la fibre alors que la pandémie révélait les lacunes de la technologie. Maintenant, alors que nous devenons une culture de YouTubers et de TikTokers, la vitesse de téléchargement stimulera la demande de réseaux en fibre, a-t-il déclaré.

Les débits de données “symétriques” de la fibre sont également importants pour apparaître dans les vidéoconférences, a-t-il ajouté. La physique de la transmission de données sur des brins de fibre optique au lieu de signaux électriques sur des fils de cuivre élimine simplement bon nombre des limites qui ont enlisé les fournisseurs de services Internet.

“C’est ainsi que vous devez vous déplacer”, a déclaré Heynen. “Avec la fibre, les seules limitations de vitesse sont l’électronique à chaque extrémité de la connexion. C’est un véritable changement radical.”