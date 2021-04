Les requins tigres sont des prédateurs voraces connus pour s’attaquer aux petits requins, aux serpents de mer, aux animaux morts récupérés et à d’autres créatures marines. À Hawaï, on sait que les requins tigres attaquent et mangent régulièrement des tortues vertes et des phoques moines hawaïens, mais récemment, ils ont été aperçus en train de grignoter les restes morts d’une baleine.

Sur la plage d’Oahu à Hawaï, plusieurs requins tigres ont été vus en train de manger la carcasse d’une baleine qui a dérivé à terre mardi, selon un rapport dans TimesNow.Com. Sentant le danger, les responsables ont également averti les gens de rester hors de l’eau car l’activité des requins a augmenté près du rivage. Ils ont dit que la carcasse serait entièrement retirée de la plage et enterrée jeudi.

Honolulu Ocean Safety Division Le Lt David Loui a repéré pour la première fois la carcasse de baleine à environ 300 mètres de la rive de la baie de Waimanalo. Quand il s’est déplacé vers la carcasse sur un jet ski pour examiner la situation, il a été étonné de rencontrer l’étrange observation. Il a remarqué que plusieurs requins tigres rongeaient les restes morts d’une baleine. C’était une situation risquée alors que les requins se précipitaient vers son jet ski.

Rappelant la rencontre, Loui a déclaré: «L’un des requins, probablement d’environ 12 pieds, venait activement à l’embarcation de jet ski et faisait presque des fentes vers lui, et essayait essentiellement de nous effrayer.

Depuis cette rare observation, les habitants visitent continuellement la plage pour en être témoin. L’un des habitants a déclaré: «Nous venons de passer du temps, en quelque sorte à le regarder, à regarder à quoi il ressemble, à regarder les morsures de tigre dessus. Tandis qu’un autre a dit: «C’est comme trouver de l’or ou du diamant parce que cela n’arrive presque jamais.»

Cependant, des experts et des chercheurs étudient la cause de la mort de la baleine. Nicholas Hofmann, coordinateur de la formation du Health and Stranding LAB de l’Université d’Hawaï, a déclaré qu’environ 20 baleines et dauphins dérivaient chaque année sur les zones côtières américaines du Pacifique.

Avec son équipe, il recueillait l’échantillon de la carcasse de baleine pour enquêter et comprendre la cause réelle de leur mort.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici