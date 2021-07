Les requins taureaux nageant dans des sources d’eau douce pourraient ne pas être quelque chose de nouveau, selon une étude

Les requins taureaux sont considérés comme des animaux marins, que l’on trouve souvent dans les mers et les océans. Cependant, une étude récente a révélé qu’une paire de ces animaux, scientifiquement appelés Carcharhinus leucas, ont réussi à se rendre à Saint-Louis en remontant le fleuve Mississippi aux États-Unis. Publiée dans Marine and Fishery Sciences, l’étude met en lumière comment ce comportement des requins bouledogues n’est pas quelque chose de nouveau dans leur histoire, cependant assez rare dans le fleuve Mississippi.

L’étude a été réalisée par le paléontologue du Cincinnati Museum Center, Ryan Shell, et Nicholas Gardner, bibliothécaire au WVU Potomac State College, diplômé en écologie et en biologie évolutive. Pour leur étude, le duo a examiné des centaines de rapports de requins dans le fleuve Mississippi et a comparé ces documents historiques avec des preuves archéologiques et paléontologiques de requins bouledogues se déplaçant dans ces voies navigables dans un passé lointain.

Dans le résumé de l’étude, les chercheurs écrivent qu’il y a eu de rares incidents de requins bouledogues nageant dans les systèmes fluviaux et d’autres écosystèmes d’eau douce des cinq continents. L’étude a également trouvé une large gamme géographique de ce phénomène. Les adaptations physiologiques des requins bouledogues leur permettent également de se déplacer dans les rivières. Le duo mentionne également un enregistrement fossile à l’époque du Miocène, ce qui implique que ce comportement a une longue histoire. Ils ont également mentionné les deux captures confirmées de requin bouledogue dans les archives historiques. Le premier a eu lieu en 1937 à Alton, Illinois, et un autre s’est produit à l’extérieur de St. Louis en 1995.

Cependant, l’étude a observé que le manque de preuves fossiles de requin bouledogue dans les gisements d’eau douce indique que les incidents de s’aventurer en eau douce sont un développement relativement récent de leur comportement. On suppose également que les aventures occasionnelles en eau douce sont une habitude des requins bouledogues depuis des millions d’années, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas été enregistré dans les archives fossiles.

Les chercheurs ont conclu en disant qu’il fallait davantage de recherches sur la biogéographie des requins bouledogues pour une meilleure compréhension.

