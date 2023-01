Les requins taureaux maulent les dauphins: deux plages de Sydney fermées, l’événement Ironman abandonné

CNN

—



Deux plages populaires de Sydney ont été fermées samedi après que des nageurs ont vu plusieurs requins taureaux attaquer un dauphin, selon Surf Life Saving New South Wales.

Les fermetures ont entraîné l’annulation de plusieurs événements de surf et Ironman et Ironwoman.

Le dauphin a été blessé à la queue et a ensuite été euthanasié, a indiqué l’organisation.

Les sauveteurs ont fermé les plages de Manly et Shelly où des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour le Manly Open Classic – un événement communautaire comprenant des compétitions Ironman qui devaient se tenir samedi.

“Les sauveteurs et les sauveteurs de surf ont évacué les nageurs de l’eau et un grand carnaval de surf a été suspendu”, a écrit l’organisation dans un communiqué.

Des drones exploités par Surf Life Saving ont repéré un certain nombre de requins dans la région, a-t-il déclaré.

Emily Pettersson a déclaré à Channel Nine, filiale de CNN, qu’elle était allée dans l’eau lorsqu’elle avait appris que le dauphin avait été blessé.

“[The dolphin’s] la nageoire était mutilée, on pouvait voir qu’elle tombait et qu’elle avait aussi une marque de morsure sur le côté du corps », a déclaré Pettersson, ajoutant qu’elle n’avait pas peur d’être elle-même dans l’eau.

Le directeur général de Summer of Surf, Trent Goulding, a confirmé l’annulation du Shaw and Partners Manly Surf Open dans une vidéo Instagram et a présenté des excuses aux participants qui s’étaient présentés tôt à Manly Beach.

“Nous avons eu une énorme activité de requins dans une zone voisine… et nous devons mettre tout notre événement en pause… nous avons été en attente mais malheureusement, nous allons annuler l’événement aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Goulding a ajouté que les organisateurs rembourseront les inscriptions et s’est engagé à mettre en œuvre des protocoles supplémentaires pour atténuer ce type de risques, comme avoir un emplacement de sauvegarde lors d’événements futurs.