SAN JOSE, Californie: Après avoir passé le camp d’entraînement en Arizona et les 12 premiers matchs de la saison sur la route, les Sharks de San Jose étaient heureux d’avoir l’occasion de rentrer enfin chez eux et de se préparer pour leur premier match au Shark Tank en près de une année.

Les Sharks ont ouvert la saison en tant que vagabonds de la LNH à cause des protocoles COVID-19 dans le comté de Santa Clara, en Californie, passant la plupart des sept dernières semaines soit à leur base temporaire en Arizona, soit à se rendre à des matchs.

Tout cela prend fin samedi lorsqu’ils disputent leur premier match à domicile en plus de 11 mois contre les Golden Knights de Vegas.

Il m’a fallu un peu de temps pour me repérer en marchant dans notre chambre, a déclaré vendredi le capitaine Logan Couture avant que les équipes ne patinent pour la première fois au SAP Center depuis le verrouillage de la LNH pour la pandémie de coronavirus en mars dernier.

Nous avons fait quelques améliorations dans le vestiaire. Alors c’est sympa. La disposition des sièges est évidemment très différente maintenant. Vous avez des gars répartis un peu partout dans cet endroit avec les nouvelles règles de la ligue et de l’Autorité palestinienne Mais c’est bien d’être de retour ici. C’était agréable de se réveiller dans mon propre lit ce matin et tout ça. Alors, oui, c’est sympa.

Les Sharks ont connu un début de saison des plus inhabituels en raison des règles du comté qui interdisaient les sports de contact et les pratiques en raison de problèmes de coronavirus.

Ils sont partis pour l’Arizona la dernière semaine de décembre pour y organiser un camp d’entraînement et devaient ensuite ouvrir la saison avec huit matchs consécutifs sur route.

Ils étaient censés jouer deux matchs à domicile la semaine dernière qui avaient été déplacés en Arizona, mais ceux-ci ont quand même été reportés parce qu’un joueur de Vegas et trois entraîneurs ont été mis à l’écart en vertu des protocoles COVID-19.

Cela a permis aux Sharks de rentrer chez eux pour s’entraîner pendant quelques jours avant de se rendre dans le sud de la Californie pour quatre matchs qui ont prolongé le road trip d’ouverture de la saison à 12 matchs.

Ils sont maintenant prêts pour leur premier match à San Jose depuis une défaite 6-2 contre Chicago le 8 mars dernier.

Nous avons parlé du temps que nous avons passé sur la route, a déclaré l’entraîneur Bob Boughner. Chaque fois que vous avez la chance de rentrer à la maison et d’être en famille et de pouvoir dormir dans votre propre lit et de ne pas avoir à passer par tous les protocoles et les choses que nous faisons quotidiennement dans un hôtel depuis un mois et demi , Je pense que ça va être une bonne chose. Espérons que cela nous traitera bien. Je pense que la chose la plus importante, évidemment, du point de vue des entraîneurs, c’est simplement d’essayer d’obtenir de meilleurs matchs et de pouvoir mettre les bons gars sur la glace, aux bons moments.

Après avoir terminé la saison dernière avec le pire bilan de la Conférence Ouest, les Sharks ont eu du mal à entrer dans le rythme au début de la saison.

Ils ont 11 points en 12 matchs pour le deuxième pire pourcentage de leur division. Quatre de leurs cinq victoires sont survenues lors d’une fusillade et ils se classent au troisième rang du pire différentiel de buts par match, au troisième pire du pourcentage d’arrêts et au sixième du pire des buts de la ligue.

Mais maintenant, ils peuvent jouer 28 de leurs 44 derniers matchs à domicile.

Il n’y a rien que nous puissions faire maintenant, a déclaré Couture. Nous ne pouvons pas regarder en arrière, nous devons regarder en avant. Nous avons joué 12 matchs sur la route. Nous n’avons pas encore joué à la maison. Nous devons donc avoir un meilleur record que de gagner à domicile et continuer à jouer autour de 0,500, sinon mieux, sur la route. Habituellement, les équipes qui font ça, elles se retrouvent en séries éliminatoires à la fin de l’année.

