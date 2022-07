Les requins deviennent «plus gros que jamais» alors que les scientifiques découvrent que des «méga bêtes» géantes chassent en PACKS pour se régaler de proies

Les REQUINS deviennent plus gros et plus gros que jamais alors que des années de travail pour protéger les espèces en voie de disparition ont aidé les bêtes à grossir, ont averti les experts.

Avec leurs habitats et leurs sources de nourriture protégés, les puissantes créatures marines peuvent se nourrir et se reproduire plus facilement, transformant les océans en un « paradis » pour les bêtes.

mediadrumimages/@joshmunoz

Médias Barcroft

Un grand bâton blanc rôdant dans les eaux près des îles Neptune, Australie du Sud[/caption]

Getty

On pense maintenant que certaines espèces de requins unissent leurs forces pour chasser en meute[/caption]

Et on pense que certaines espèces de requins unissent désormais leurs forces pour chasser en meute – plutôt que d’être en concurrence les unes avec les autres.

L’une des espèces qui a connu le plus grand boom de taille est le requin tigre.

Les plus grands requins tigres mesurent généralement 12 pieds de long – mais le biologiste marin Kori Burkhardt a découvert un gros morceau dans les eaux de la Polynésie française mesurant un énorme 16 pieds.

La bête a été repérée dans une zone où les requins sont protégés depuis 2006.

En savoir plus sur les requins OURS V REQUIN L’action que vous devez entreprendre pour survivre à une attaque de requin est révélée par l’expert Bear Grylls ‘JAMAIS EU PLUS PEUR’ Un surfeur se souvient avoir combattu un requin après que la côte a vu 5 attaques en SEMAINES

Kori a déclaré au Mirror : “Quand nous avons rencontré Kamakai pour la première fois, c’était vraiment inattendu. J’ai plongé avec des requins tigres dans plusieurs pays et c’est de loin le plus gros que j’aie jamais vu.

« Ce n’est pas seulement sa longueur, mais aussi sa largeur.

« Elle peut mesurer cinq mètres de long mais elle fait trois mètres de large, y compris ses nageoires. C’est dingue.”

Et on pense que Kamakai n’est pas la seule méga bête à rôder dans les océans.





Le documentaire National Geographic WILD, Great White V Tiger Shark, a révélé comment les eaux autour de la Polynésie française se sont « transformées en un grand paradis des tigres ».

Les experts ont déclaré que les eaux sont devenues un “refuge sûr, où un requin comme Kamakai peut donner naissance à une nouvelle génération de méga requins tigres”.

Les requins tigres n’ont tué que 34 humains depuis le début des relevés, mais les Grands Blancs grossissent également.

Lors du tournage du documentaire – qui sera diffusé vendredi – les scientifiques ont rencontré deux des plus grands requins blancs jamais enregistrés à Hawaï.

Classés comme une espèce vulnérable, les Grands Blancs grandissent maintenant jusqu’à 20 pieds grâce à une plus grande protection de leurs habitats et de leurs sources de nourriture.

Hawaï est également devenu le premier État américain à interdire la pêche au requin cette année après avoir mis en place une série d’autres protections, créant un espace sûr pour que les requins se nourrissent et se reproduisent.

Après que trois Grands Blancs de 20 pieds ont été vus en train de manger une carcasse de baleine, le biologiste marin Dr Chris Lowe a déclaré : “Trouver un requin blanc et une baleine, bien sûr.

« Avoir trois grandes femelles requins blancs sur une baleine, c’est différent.

“Cela signifie que ces requins doivent avoir été suffisamment proches dans le voisinage pour détecter l’odeur de cette baleine, et cela pourrait également signifier que ces requins voyagent ensemble.

“C’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment pu étudier ou comprendre.”

ATTAQUES DE REQUINS

Aux États-Unis seulement, au moins 24 attaques de requins ont déjà été signalées cette année – et le nombre devrait augmenter.

Des données choquantes ont révélé que plus de 80 % des attaques ont eu lieu sur la côte Est.

Cinq attaques ont été signalées à Long Island sur une période de deux semaines.

Un surfeur et un touriste ont été mordus en quelques heures le 13 juillet, deux sauveteurs ont été mordus lors d’exercices d’entraînement et un nageur aurait subi une lacération alors qu’il était dans l’eau.

Les experts ont souligné plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les attaques de requins ont lieu le long de la côte Est.

Les océans sont maintenant plus propres après que la législation a été introduite par le Congrès dans les années 1970 pour limiter les déversements qui pourraient nuire à la vie marine.

Les populations de requins bancs de sable et de requins sombres augmentent dans le nord-est des États-Unis – et des millions de personnes retournent sur les plages après des années d’absence au milieu de la pandémie de Covid.

Les requins migrent également vers des eaux plus chaudes en été, augmentant la perspective d’une attaque lorsque les prédateurs interagissent avec des nageurs curieux.

Bien que les décès d’attaques de requins soient rares, au moins six personnes ont été tuées cette année par des bêtes rôdant dans les eaux du monde entier.

Les mers du monde entier sont devenues rouges avec 39 attaques signalées depuis début janvier alors que les créatures arrachent des membres et enfoncent leurs mâchoires dans des nageurs sans méfiance.

Quelque 26 hommes et 13 femmes – dont une fillette de huit ans – ont subi les foudres d’un requin cette année.

En savoir plus sur le soleil POUR L’AMOUR, PAS D’ARGENT J’ai quitté ma famille pour un locataire ukrainien … maintenant je suis sans emploi et nous sommes maigres PAPA DRAME Un test de paternité a révélé que mon mari n’était pas le père de notre bébé – mais je n’ai pas triché

Six des 39 attaques enregistrées ont été mortelles – avec deux décès signalés en Égypte et un en Nouvelle-Galles du Sud, au Mexique, en Colombie et en Afrique du Sud.

Sur les 33 attentats non mortels dans le monde cette année, trois ont été provoqués.