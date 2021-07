Les requins chassent par équipes, partagent de la nourriture, évitent les affrontements et découvrent de nouvelles recherches

Saviez-vous que les requins ne tuent que s’ils doivent manger ? Les scientifiques ont découvert que les requins tentaient également délibérément d’éviter les affrontements avec d’autres espèces de requins et de suivre un programme de chasse. Cela les aide à partager les ressources disponibles tout en évitant les conflits inutiles. Les chercheurs ont été surpris de savoir que différentes espèces de requins ont leurs propres horaires de chasse. Les scientifiques pensaient auparavant que tous les requins chassaient à peu près à la même heure, au crépuscule ou à l’aube. Le partitionnement du temps n’est généralement pas observé dans la nature et est très rare, selon les scientifiques. « Cependant, cela pourrait être plus courant que nous ne le pensons dans les écosystèmes marins, qui n’ont pas été largement étudiés de cette manière, car le suivi et l’observation des animaux sous-marins peuvent être plus difficiles », a déclaré Karissa Lear, l’un des principaux auteurs de la recherche, dans une déclaration de l’Université Murdoch le 7 juillet.

Selon les scientifiques, ces horaires sont susceptibles d’être déterminés, au moins en partie, par la hiérarchie, ce qui signifie que la plupart des requins dominants obtiennent les meilleurs créneaux horaires pour leur chasse. En conséquence, les requins moins dominants programment leur chasse dans les créneaux restants, afin d’éviter les prédateurs les plus forts.

Une équipe de scientifiques a marqué les requins en question avec des enregistreurs de données d’accélération, une technologie similaire à celle utilisée par FitBits, et a analysé leurs schémas de mouvement. Les scientifiques ont été surpris de voir se produire une « partition de niche », un mécanisme par lequel les animaux permettent à leurs concurrents de coexister en partageant les ressources.

Sur les six espèces de requins étudiées par les chercheurs, les premières heures du matin allaient aux requins bouledogues, les créneaux de midi aux requins tigres, les requins banc de sable chassés l’après-midi, le soir, c’était au tour des requins pointes noires et des requins halicorne et des grands requins-marteaux chassés pendant heures de nuit.

La partition de niche peut également se produire sous d’autres formes, telles que les espèces divisent les proies, les zones ou les moments où les espèces peuvent également tourner pendant les heures de pointe de chasse.

