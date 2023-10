Les républicains vulnérables doivent rendre des comptes avec le vote du président Jim Jordan

WASHINGTON — Les républicains centristes et politiquement vulnérables sont confrontés à un moment de décision alors que la Chambre devrait voter sur l’élection du représentant Jim Jordan de l’Ohio comme prochain président.

Jordan est un fervent de droite et un allié féroce de Donald Trump, un co-fondateur du Freedom Caucus qui a gravi les échelons jusqu’à devenir président du comité judiciaire et est devenu le candidat du parti à la présidence la semaine dernière après avoir évincé le représentant Kevin McCarthy, R-Calif. , et a forcé le représentant Steve Scalise, R-La., à se retirer en raison d’un manque de soutien.

Un vote à la Chambre pourrait avoir lieu dès mardi, et même s’il n’est pas encore clair si la Jordanie a les voix, les tendances sont en sa faveur.

Il s’agit d’une décision éprouvante pour les législateurs républicains qui craignent que la politique de la terre brûlée de la Jordanie ne convienne pas à leurs districts swing et puisse aliéner les électeurs indépendants sur lesquels ils comptent pour se faire élire. Les législateurs de la soi-disant « aile gouvernementale » du parti craignent également que soutenir Jordan, l’un des favoris de la droite, reviendrait à récompenser ce qu’ils considèrent comme un mauvais comportement de la part des rebelles d’extrême droite qui ont voté pour expulser McCarthy et renverser la Chambre. dans le chaos.

« Cela sera extrêmement problématique pour les républicains dans les districts que Joe Biden a gagnés », a déclaré l’ancien représentant du district swing Charlie Dent, R-Pa., faisant référence aux 18 législateurs républicains du district de Biden. «Les Républicains du Swing District auront Jim Jordan et Donald Trump autour du cou lors des élections de 2024… Il est beaucoup plus facile de s’en prendre à Jim Jordan pour les événements du 6 janvier et son rôle dans ces événements avec Trump que de s’en prendre à lui-même. tout autre républicain.

Deux alliés de la Jordanie ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il fasse officiellement connaître les législateurs à la Chambre et augmente la pression populaire sur les opposants.

Certains collaborateurs s’attendent à ce que les Républicains centristes se replient et soutiennent la Jordanie, affirmant qu’ils ont la réputation de céder quand les choses se gâtent.

« Les gens qui s’opposent à lui sont modérés. Soit il l’obtient, soit les modérés se développent pour la première fois une colonne vertébrale », a déclaré un collaborateur du GOP.

Dent a plaidé auprès de ses anciens collègues : ne cédez pas.

« Mon conseil à ces membres hésitants est le suivant : ne cédez pas sous cette pression. Cela ne fera qu’empirer. Si Jordan devenait président, ce type d’intimidation serait utilisé pour amener les gens à s’aligner », a-t-il déclaré. « C’est le moment de se battre… Vous récompenseriez un comportement horrible. »

Les démocrates utilisent la Jordanie contre les républicains

Les démocrates exploitent déjà la situation difficile du GOP. Une nouvelle campagne d’appels automatisés du groupe House Majority Forward cible 11 districts et met en lumière le représentant de première année du district de Biden, Mike Lawler, RN.Y., demandant aux électeurs de l’appeler et de lui demander de rejeter la Jordanie. L’appel automatisé indique que la Jordanie « a voté pour l’annulation des élections de 2020, a défendu les criminels qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier et est en faveur d’un programme extrême visant à interdire l’avortement dans tout le pays ».

(Un porte-parole de Lawler n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant des commentaires sur la façon dont il voterait si Jordan prenait la parole.)

Jordan serait un orateur atypique après une succession de républicains comme McCarthy, Paul Ryan et John Boehner, qui avaient de solides références conservatrices mais étaient prêts à conclure des accords avec les démocrates pour maintenir le fonctionnement du gouvernement.

« Je suis optimiste. Je pense que nous allons avoir un nouvel orateur », a déclaré le représentant Larry Bucshon, R-Ind. « Il est probablement entre 5 et 10 voix. Ce serait mon hypothèse. Il a dit qu’il espérait que la Jordanie obtiendrait les voix dès le premier tour de scrutin mardi, mais sinon il y aurait d’autres scrutins. Et il a rejeté les inquiétudes concernant les conséquences politiques de l’élection de la Jordanie.

« Je pense que le peuple américain sera agréablement surpris par le président Jordan », a déclaré Bucshon.

Dans une lettre lundi, Jordan a déclaré aux républicains qu’il comprenait leurs « frustrations concernant le traitement réservé à Kevin McCarthy et Steve Scalise » et s’est engagé à être une force unificatrice au sein du parti.

« Le rôle d’un président est de rassembler tous les républicains. C’est ce que j’ai l’intention de faire. Nous veillerons à ce que davantage de voix républicaines soient impliquées dans nos décisions majeures au-delà des Cinq Familles », a-t-il déclaré, faisant référence aux cinq factions clés de la conférence.

Les agents républicains affirment que Jordan manque de familiarité avec un aspect clé de son travail : aider les titulaires en danger.

« Il sera intéressant de voir si Jordan démontre une quelconque conscience de la façon dont des votes durs (souvent inutiles) pourraient mettre ses collègues en danger », a déclaré Brendan Buck, ancien conseiller de Ryan et Boehner. « Il n’a jamais montré beaucoup d’inquiétude à leur sujet auparavant. »

« Et ceux qui sont en première ligne ne sont pas impuissants, mais leur réalité est un destin largement déterminé par l’environnement politique. Si la Chambre brûle complètement et que le scrutin générique se dirige vers le sud, ils seront les premiers à partir », a-t-il ajouté, faisant référence aux préférences changeantes des électeurs quant au parti qui devrait contrôler le Congrès.

Le lobbyiste républicain et ancien agent de campagne Liam Donovan a déclaré que les orateurs voulaient traditionnellement donner aux membres vulnérables des victoires législatives pour les vanter et leur fournir des fonds pour les aider.

« Bien qu’il ait dit toutes les bonnes choses, Jordan n’a pas un excellent bilan à cet égard, ce qui doit faire réfléchir les décideurs de la majorité républicaine », a-t-il déclaré.

Jordan a « de la crédibilité auprès des partisans de la ligne dure »

Cependant, Donovan a déclaré que l’empressement à relancer les travaux à la Chambre pourrait contraindre les critiques de Jordan à se retirer.

« D’un autre côté, ces membres veulent désespérément que la Chambre revienne à la normale, et si la crédibilité de Jordan auprès des partisans de la ligne dure peut apporter un certain sentiment de stabilité continue à la conférence, cela pourrait suffire », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocrate, Viet Shelton, a qualifié la Jordanie de « ligne dure qui colporte le complot » et a déclaré que l’acquiescement à la Jordanie montre qu’il « n’y a plus de modérés dans la conférence républicaine » qui sont prêts à contrecarrer les souhaits de « l’extrême droite ». franges. »

« En liant leur avenir politique à un extrémiste d’extrême droite négationniste, anti-application de la loi et pro-shutdown, ces soi-disant modérés livrent en main propre le contenu du DCCC pour les publicités de campagne avant l’année prochaine mais, plus important encore, ils rendent un très mauvais service à leur pays », a déclaré Shelton.

L’ancien représentant Leonard Lance, RN.J., qui représentait un district swing, a déclaré qu’il aurait voté contre Jordan s’il était encore à la Chambre et qu’il chercherait plutôt à recruter un institutionnaliste.

Parmi ses préoccupations figurent les objections de la Jordanie à certifier la victoire du président Joe Biden en 2020 sur la base d’un mensonge selon lequel l’élection a été volée – et sa campagne publique agressive pour faire valoir cette affirmation fabriquée.

« Je pense que nous aurions dû reconnaître que le président Biden a remporté les élections et je n’aurais pas été impliqué dans la remise en question de l’élection du président Biden », a déclaré Lance. « Et je pense que pour gouverner efficacement, nous devrions nous tourner vers un député capable d’apporter de la cohésion au caucus mais aussi à la Chambre dans son ensemble. »

Dent a déclaré qu’au strict minimum, tout républicain de district swing devrait obtenir des concessions publiques de la Jordanie avant de voter pour lui – comme un vote garanti sur le financement de l’Ukraine et des promesses de maintenir le gouvernement ouvert et de ne pas étrangler les projets de loi bipartites.

« Ce sont eux qui ont le plus à perdre. Leurs sièges sont les plus menacés », a-t-il déclaré. «Je ne voterais pas pour Jim Jordan sans conditions. Je veux dire, j’aurais du mal à le faire de toute façon. Mais le faire sans conditions ? Je ne comprends pas.