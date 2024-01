Les Républicains veulent un témoignage écrit d’Alejandro Mayorkas en impeachment

Nouvelles





Les républicains de la Chambre des représentants qui poursuivent la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, ont exigé mercredi qu’il soumette un témoignage écrit, avertissant que c’était sa « dernière chance » de répondre de sa gestion de la crise à la frontière sud.

“Le Comité a donné au secrétaire Mayorkas chance après chance de comparaître et d’expliquer ses actions, ses décisions et ses déclarations à nous et au peuple américain”, a déclaré le président du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Mark Green (R-Tenn.) a déclaré dans un communiqué.

« Au cours des derniers mois, il a tacitement rejeté ces offres, recourant à des jeux politiques et à des atermoiements. Nous aurions aimé inclure son témoignage oral dans le procès-verbal officiel de ces débats historiques.

Green a déclaré que sa commission « n’acceptera pas de retards indéfinis » et que « la demande de témoignage écrit du secrétaire Mayorkas est sa dernière chance de montrer un semblant de respect pour les représentants du peuple et nos devoirs de contrôle constitutionnel ».

« Le peuple américain implore le Congrès d’agir, et nous répondrons à cet appel. La surveillance du Congrès se poursuivra, avec ou sans la coopération du secrétaire Mayorkas », a-t-il ajouté.

Le comité de la Chambre chargé de la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a exigé qu’il soumette un témoignage écrit au lieu d’une comparution à l’audience jeudi. Getty Images

Dans une lettre à MayorkasGreen a ajouté que le secrétaire avait éludé « toutes les invitations pendant près de six mois » à témoigner, mais le DHS a affirmé que le comité n’avait pas travaillé avec lui pour trouver une date correspondant au calendrier du secrétaire.

Mayorkas a informé Green la semaine dernière qu’il ne pourrait pas assister jeudi à la deuxième audience publique de l’enquête de destitution, car il accueillait une délégation de responsables mexicains le même jour.

“Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas puisque cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et inconstitutionnelle pour le destituer”, a déclaré la secrétaire de presse du DHS, Mia Ehrenberg.

Le président du comité a averti que c’était la « dernière chance » du secrétaire d’État de répondre de sa gestion de la crise à la frontière sud. REUTERS

« La semaine dernière, le secrétaire a proposé de témoigner publiquement devant le Comité ; Depuis lors, le Comité n’a pas répondu au DHS pour trouver une date mutuellement acceptable. Au lieu de cela, ils ont proposé un témoignage écrit aux médias avant toute démarche auprès du ministère.

Elle a rejeté la déclaration du président et la demande de témoignage écrit comme étant « simplement le dernier exemple du processus simulé des Républicains du Comité ».

Le 10 janvier, le comité de la Chambre a pris la rare mesure d’entamer une procédure de destitution contre un responsable du cabinet, Green qualifiant Mayorkas d’« architecte » d’une crise frontalière qui a vu un nombre record de migrants entrer dans le pays.

Mayorkas « a tacitement rejeté » « chaque invitation » à témoigner du comité de sécurité intérieure de la Chambre, selon le président Mark Green (R-Tenn.), qui dirige l’enquête de destitution. PA

Les douanes et la protection des frontières américaines ont appréhendé au moins 8,5 millions de migrants depuis l’entrée en fonction du président Biden en janvier 2021, dont 7 millions ont été rencontrés après leur entrée dans le pays en provenance du Mexique.

Lors d’une récente réunion au port d’entrée envahi d’Eagle Pass, au Texas, Mayorkas a déclaré aux agents frontaliers que plus de 85 % de ces demandeurs d’asile étaient libérés vers les États-Unis, selon Fox News.

De plus, plus de 1,5 million de « fuyards », c’est-à-dire des migrants qui ont échappé aux agents de la patrouille frontalière, sont entrés aux États-Unis sous l’administration Biden, ce qui a incité Mayorkas à témoigner devant le Congrès en octobre dernier que le système d’immigration était « brisé ».

Trois procureurs généraux républicains ont déclaré au comité de Green lors de l’audience de la semaine dernière que le secrétaire à la Sécurité intérieure n’avait pas réussi à faire appliquer les lois sur les frontières et avait induit le Congrès en erreur en affirmant que l’administration avait le « contrôle opérationnel » de la frontière.

“Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas, car cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et inconstitutionnelle pour le destituer”, a déclaré la secrétaire de presse de la Sécurité intérieure, Mia Ehrenberg. PA

Les procureurs généraux des États – Austin Knudsen du Montana, Gentner Drummond d’Oklahoma et Andrew Bailey du Missouri – ont noté une augmentation des taux de trafic de drogue et de décès associés dans leurs États à la suite de « fausses » demandes d’asile autorisées par le tsar des frontières de Biden.

« Nous ne méritons pas que nos communautés soient inondées de drogues illégales qui traversent clandestinement une frontière non sécurisée. Et nous ne méritons pas que nos proches soient arrachés par ces mêmes drogues », a déclaré Drummond.

« Le secrétaire Mayorkas est l’architecte de cette destruction que le peuple américain observe. Ils savent que notre frontière était sécurisée il y a seulement quelques années », a également déclaré Knudsen aux membres du panel.

« La conclusion est claire. Le secrétaire Mayorkas a violé son serment. J’exhorte cet organe à destituer.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont appréhendé au moins 8,5 millions de migrants depuis l’entrée en fonction du président Biden en janvier 2021, dont 7 millions après avoir traversé la frontière sud. REUTERS

Seulement 3 millions de migrants ont été rencontrés par le CBP sous l’administration de l’ancien président Donald Trump entre les exercices 2017 et 2020.

La Chambre des représentants a mis en accusation pour la dernière fois un fonctionnaire du cabinet du président Ulysses S. Grant, lorsque le secrétaire à la Guerre, William Belknap, a avoué avoir reçu des pots-de-vin de la part de fournisseurs militaires en mars 1876.

Belknap a démissionné quelques heures avant que la Chambre ne vote cinq articles de mise en accusation contre lui, mais le secrétaire a ensuite été acquitté par le Sénat.

La représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a présenté la résolution de destitution contre Mayorkas en novembre – mais elle a été bloquée par les démocrates de la Chambre et huit membres du GOP, qui ont voté pour la renvoyer au Comité de la sécurité intérieure.

Trois procureurs généraux républicains ont déclaré au comité de Green lors de l’audience de la semaine dernière que le secrétaire à la Sécurité intérieure n’avait pas appliqué les lois sur les frontières et ont demandé sa destitution. REUTERS

Les démocrates du comité ont décrit l’effort républicain de la Chambre pour destituer Mayorkas comme un coup politique, le membre de premier plan Bennie Thompson (Démocrate du Miss.) affirmant que Green avait promis de destituer le secrétaire bien avant même de commencer une enquête sur sa mise en œuvre des politiques d’immigration.

Au cours de l’audience de la semaine dernière, Frank Bowman, professeur à la faculté de droit de l’Université du Missouri, a déclaré que les actions du secrétaire à la Sécurité intérieure n’avaient pas atteint le seuil constitutionnel des « crimes et délits graves » requis pour une destitution.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo