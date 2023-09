Les Républicains veulent les deux : moins de contrôle des armes à feu et des accusations liées aux armes à feu de Hunter Biden

Après avoir passé des années à attaquer Hunter Biden pour son comportement prétendument illégal, les républicains ont réagi à la nouvelle de son inculpation la semaine dernière avec une certaine déception.

Le membre du Congrès James Comer, président républicain du comité de surveillance de la Chambre des représentants qui a concentré son travail d’enquête sur le fils du président et ses relations commerciales, a qualifié les trois accusations d’armes à feu déposées contre Hunter Biden de « très petit début ». Dans un message partagé sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, Donald Trump a déploré que les accusations d’armes à feu étaient « le seul crime commis par Hunter Biden qui n’implique pas le tordu Joe Biden ».

Malgré les récriminations des Républicains, un certain nombre d’experts juridiques ont qualifié l’acte d’accusation de Hunter Biden de particulièrement sévère, étant donné que les procureurs portent rarement de telles accusations en matière d’armes à feu. La loi qui sous-tend l’un des trois chefs d’accusation est également confrontée à des contestations judiciaires après la récente expansion par la Cour suprême des droits du deuxième amendement.

Pendant ce temps, le bourbier juridique a mis les conservateurs dans une position délicate, alors qu’ils mettent simultanément Hunter Biden au pilori et défendent l’assouplissement de la réglementation sur les armes à feu, ce qui pourrait entraîner le rejet de ses accusations.

La nouvelle est tombée jeudi que Hunter Biden avait été inculpé de trois chefs d’accusation portés par David Weiss, le procureur spécial qui enquête sur le fils du président depuis environ cinq ans. Les deux premières accusations accusent Hunter Biden d’avoir menti sur un formulaire officiel pour obtenir une arme à feu en 2018, alors qu’il luttait contre une dépendance au crack. Le troisième chef d’accusation allègue que le fils du président possédait illégalement l’arme à feu alors qu’il était accro à une substance contrôlée. S’il est reconnu coupable, Hunter Biden risque jusqu’à 25 ans de prison. Dans un dossier déposé mardi devant le tribunal, son avocat a déclaré qu’il plaiderait non coupable des accusations fédérales liées aux armes à feu.

L’acte d’accusation, qui marquait la première fois dans l’histoire des États-Unis que des accusations criminelles fédérales étaient portées contre l’enfant d’un président en exercice, est intervenu des mois après l’échec de l’accord de plaidoyer des procureurs avec Hunter Biden sous l’examen minutieux du juge chargé de l’affaire. Cet accord aurait permis à Hunter Biden de plaider coupable de deux délits fiscaux tout en faisant rejeter l’accusation d’arme à feu, en supposant qu’il remplisse les conditions d’un accord de déjudiciarisation préalable au procès.

Les Républicains avaient critiqué l’accord de plaidoyer initial en le qualifiant d’« accord de faveur », mais les experts juridiques ont décrit les termes comme étant particulièrement punitifs compte tenu des crimes allégués. Selon données compilées Selon la commission américaine de détermination des peines, sur les 6 549 personnes condamnées aux États-Unis en 2021 pour possession illégale d’armes à feu, seules 5 % (soit environ 350 personnes) ont été inculpées pour leur consommation de drogue.

« J’ai accusé de nombreux accusés d’infractions liées aux armes à feu au cours de mon ancienne carrière de procureur fédéral », a déclaré Renato Mariotti, chroniqueur juridique pour Politico Magazine. a écrit en juin. « Mais jusqu’à cette semaine, je n’avais jamais entendu parler de poursuites contre quiconque pour possession d’une arme à feu alors qu’il était accro à une substance contrôlée avant l’affaire Hunter Biden. »

Les accusations pour avoir menti sur les formulaires nécessaires à l’achat d’armes à feu sont également rares, avec moins de 300 plaintes déposées l’année où Hunter Biden a acheté son arme, selon données compilées par le Washington Post.

Photographie : George Frey/AFP/Getty Images

L’équipe juridique de Hunter Biden a critiqué le dossier contre lui comme étant fragile, accusant Weiss de céder à la pression politique des républicains.

« Comme prévu, les procureurs ont déposé aujourd’hui des accusations qu’ils estimaient injustifiées il y a seulement six semaines à la suite d’une enquête de cinq ans sur cette affaire », a déclaré jeudi l’abbé Lowell, l’un des avocats de Hunter Biden. « Nous pensons que ces accusations sont exclues par l’accord conclu entre les procureurs et M. Biden, les récentes décisions de plusieurs tribunaux fédéraux selon lesquelles cette loi est inconstitutionnelle et les faits selon lesquels il n’a pas violé cette loi, et nous prévoyons de démontrer tout cela dans tribunal. »

Ces décisions récentes incluent une décision rendue en août par la cour d’appel américaine du cinquième circuit, basée à la Nouvelle-Orléans, qui a contesté la loi interdisant aux utilisateurs de drogues illégales de posséder des armes à feu. Le tribunal de tendance conservatrice a statué que la décision de la Cour suprême de l’année dernière dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association Inc contre Bruen, qui a établi une nouvelle norme pour réviser la réglementation sur les armes à feu dans un contexte historique, rendait la loi de 1968 inconstitutionnelle.

« En bref, notre histoire et notre tradition peuvent soutenir certaines limites au droit d’une personne en état d’ébriété de porter une arme, mais cela ne justifie pas le désarmement d’un citoyen sobre sur la seule base de sa consommation passée de drogue », a écrit le juge Jerry Smith dans la décision. « Les traditions plus généralisées de désarmement des personnes dangereuses ne soutiennent pas non plus cette restriction imposée aux consommateurs de drogues non violents. »

Étant donné que le cinquième circuit ne supervise que la Louisiane, le Texas et le Mississippi, la décision n’aura pas d’impact direct sur le cas de Hunter Biden dans le Delaware. Mais l’équipe juridique de Hunter Biden pourrait citer la décision du cinquième circuit pour construire un argument plus large contestant la constitutionnalité des accusations portées contre lui.

“Other courts of appeals’ decisions are oftentimes persuasive to their sister circuits, especially on a case like this where there hasn’t been a lot of post-Bruen precedent,” said Jacob Charles, a professor at Pepperdine University’s Caruso School of Law and a constitutional law scholar focusing on the second amendment.

A separate case considered by the third circuit, which does cover Delaware, could also have some bearing on Hunter Biden’s case. In Range v Attorney General, the third circuit issued what the judges called a “narrow” decision indicating that the federal government cannot ban people convicted of nonviolent crimes from possessing guns.

“There’s distinctions that a court might find relevant, but it’s certainly a case within the circuit that I think Hunter Biden’s attorneys would probably cite if they’re going to challenge this,” Charles said.

The stakes of Hunter Biden’s case have presented a challenge for gun rights groups. Although those groups oppose the gun laws now being used against Hunter Biden, they jumped at the opportunity to attack a president they view as hostile to their mission.

“Gun Owners of America opposes all gun control, but so long as this President continues to use every tool at his disposal to harass and criminalize guns, gun owners and gun dealers, his son should be receiving the same treatment and scrutiny as all of us,” Erich Pratt, senior vice president of Gun Owners of America, said in a statement last week.

Other gun rights groups remained silent, indicating a reluctance to engage in a case that underscores the murky legal questions lingering in the wake of the supreme court’s decision in Bruen. Lower courts have struggled in their efforts to interpret and enforce the new Bruen standard, and the supreme court will likely have to weigh in soon with more guidance on evaluating gun regulations, including the law barring drug users from possessing firearms.

“It’s certainly possible that either the [supreme] le tribunal pourrait trancher une question pertinente pour [Hunter Biden’s] cas, et ensuite cela affectera cette affaire, ou même décidera d'une affaire qui concerne cette disposition particulière et contrôlera ensuite directement cette affaire », a déclaré Charles.

Ainsi, le fils du président pourrait bientôt se retrouver en plein milieu d’une bataille bien plus vaste concernant le deuxième amendement et le droit aux armes à feu en Amérique.