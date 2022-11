Les républicains vantent les avantages des combustibles fossiles lors des pourparlers sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les membres d’une délégation républicaine du Congrès ont pris la parole lors des pourparlers sur le climat de l’ONU de cette année vendredi pour vanter les avantages des combustibles fossiles – une décision audacieuse lors d’une réunion consacrée à la réduction des émissions de carbone pour le bien de humanité.

Les scientifiques s’accordent à une majorité écrasante sur le fait que les gaz piégeant la chaleur tels que ceux libérés par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz font grimper les températures mondiales, provoquant ainsi une élévation du niveau de la mer, des conditions météorologiques extrêmes et l’extinction d’espèces.

Pourtant, le représentant John Curtis, R-Utah, a déclaré qu’il serait faux de diaboliser les combustibles fossiles.

«Je pense que nous devons décider en tant que monde: détestons-nous les émissions de gaz à effet de serre ou détestons-nous les combustibles fossiles», a déclaré Curtis, connu pour avoir fondé le Conservative Climate Caucus. “Ce n’est pas la même chose.”

Comme Curtis, le représentant Garret Graves, R-La., a suggéré que les combustibles fossiles peuvent être une forme d’énergie propre, si seulement le carbone libéré par leur extraction et leur combustion pouvait être capturé et stocké en toute sécurité.

“L’une des choses que nous devrions faire n’est pas d’attaquer le pétrole et le gaz, c’est d’attaquer les émissions qui y sont associées, là où il peut être impossible de les distinguer des autres technologies d’énergie renouvelable”, a-t-il déclaré à un public dans le pavillon américain au pourparlers sur le climat à Charm el-Cheikh.

Selon Graves, cela ferait des combustibles fossiles “une flèche dans le carquois alors que nous essayons d’atteindre nos objectifs d’abordabilité énergétique, de fiabilité, de propreté, d’exportabilité et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement”.

Leurs commentaires font écho aux efforts de l’industrie ces dernières années pour séparer les émissions de dioxyde de carbone des combustibles fossiles dans la perception du public. Les opinions des républicains de la Chambre deviendront probablement plus importantes étant donné le passage prévu de la Chambre au contrôle républicain.

Andrea Dutton, professeur de géosciences et MacArthur Fellow à l’Université du Wisconsin-Madison, a déclaré que ce n’était pas possible.

“La combustion de combustibles fossiles libère des gaz à effet de serre qui provoquent une augmentation rapide des températures, et c’est le principal contributeur au réchauffement climatique que nous connaissons”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Ce n’est pas une question de croyance mais plutôt une question de preuves scientifiques.”

Bien que l’industrie des combustibles fossiles ait fait des progrès dans la réduction des émissions par unité de combustible brûlé – en grande partie grâce à la réglementation gouvernementale et à la pression des personnes préoccupées par le changement climatique – ni le charbon, ni le pétrole ni le gaz ne sont loin d’être une source d’énergie propre.

Une solution promue par l’industrie est l’idée de la capture du carbone, pour empêcher les émissions d’atteindre l’atmosphère, en stockant généralement les gaz d’échappement sous terre. Il existe également une «capture directe de l’air», à un stade naissant, qui serait en mesure d’éliminer les émissions une fois qu’elles sont dans l’air.

Personne n’a démontré un moyen rentable de faire l’un ou l’autre à grande échelle, a déclaré Andrew Dessler, professeur de sciences atmosphériques à la Texas A&M University.

“Les énergies renouvelables sont actuellement l’énergie la moins chère – même sans capture du carbone sur les combustibles fossiles – donc l’ajout de la capture du carbone ne sera jamais la solution économiquement supérieure”, a-t-il déclaré.

Le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, a déclaré que le remplacement d’un combustible fossile – le charbon – par un autre légèrement plus propre – le gaz naturel – entraînerait déjà d’importantes réductions d’émissions.

Aux États-Unis, le gaz naturel a déjà remplacé le charbon dans de nombreux cas et est responsable de réductions substantielles d’un des principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, ces dernières années.

“Laissez-les construire les pipelines dont ils ont besoin, laissez-les construire les terminaux d’exportation dont ils ont besoin”, a déclaré Crenshaw au public en Égypte, ajoutant que l’effet serait “l’équivalent de donner à chaque Américain des panneaux solaires, de donner à chaque Américain une Tesla et de doubler notre capacité éolienne.

Plusieurs experts contactés par l’Associated Press ont déclaré que ce n’était pas une solution idéale. Le gaz naturel est composé majoritairement de méthane. Les satellites montrent les puissants gaz à effet de serre qui s’échappent des équipements à chaque étape de la production.

« Pour résoudre la crise climatique, nous devons cesser d’émettre du dioxyde de carbone et du méthane dans l’atmosphère », a déclaré Jonathan T. Overpeck, doyen de l’École pour l’environnement et la durabilité de l’Université du Michigan. “La production et l’utilisation du gaz naturel font les deux, nous devons donc cesser d’utiliser le gaz naturel dès que possible.”

Overpeck a averti que toutes les infrastructures de combustibles fossiles en cours de construction, y compris pour le gaz naturel, risquaient de devenir un actif bloqué si les gouvernements voulaient tenir leurs promesses de freiner le changement climatique.

“C’est pourquoi nous devons passer des solutions basées sur le gaz aux solutions basées sur les énergies renouvelables, plus le stockage des batteries, plus l’hydrogène”, a-t-il déclaré dans un e-mail à l’AP.

Crenshaw, le législateur du Texas, a accusé les “écologistes radicaux” d’exagérer la menace posée par le changement climatique et de déformer la science.

“Ne mentons pas à nos enfants et ne les effrayons pas à mort, puis disons-leur qu’ils vont brûler vifs à cause de cela”, a-t-il déclaré.

Donald Wuebbles, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de l’Illinois, ancien directeur adjoint du Bureau de la science, de la technologie et de la politique à la Maison Blanche et ancien auteur principal du panel indépendant sur les sciences du climat de l’ONU, a déclaré que l’allégation était déplacée.

“Personne ne dit que les enfants vont mourir brûlés”, a écrit Wuebbles. “Ce que nous disons, c’est qu’il s’agit d’un problème extrêmement grave, peut-être le problème le plus grave auquel l’humanité ait jamais été confrontée et nous devons y faire face.”

La délégation républicaine s’est exprimée peu de temps avant que le président américain Joe Biden ne prononce un discours dans une salle comble au même endroit, où il a annoncé des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de méthane et a promu le récent projet de loi sur le climat de son administration, conçu pour stimuler l’utilisation des voitures solaires et électriques sur les toits. .

