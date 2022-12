Les républicains traditionnels soutiennent l’audit de Marjorie Taylor Greene sur l’aide à l’Ukraine

Les républicains traditionnels mardi se sont ralliés à une résolution parrainée par la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) pour auditer l’aide militaire et économique américaine à l’Ukraine, envoyant leur signal le plus fort à ce jour que l’administration Biden fera l’objet d’un examen plus strict de son soutien à l’effort de guerre lorsque le contrôle de la Chambre changera l’année prochaine.

“Ce n’est pas le moment pour nous d’être divisés”, a déclaré le représentant Gregory W. Meeks de New York, le comité du comité. haut démocrate. « Nous avons tenu bon avec l’OTAN, l’UE et nos alliés. Ne tombons pas dans ce piège.

“L’ère des chèques en blanc est révolue”, a-t-il déclaré, faisant écho à une phrase utilisée en octobre par le représentant Kevin McCarthy (R-Calif), qui cherche à devenir le prochain président de la Chambre. McCarthy a précisé plus tard qu’il soutenait l’aide à l’Ukraine mais souhaitait exercer une plus grande surveillance de l’aide.

Marjorie Taylor Greene essaie de devenir plus puissante, même si Trump semble plus faible

La mesure oblige le pouvoir exécutif à transmettre au Congrès tous les documents et communications liés à l’aide américaine à l’Ukraine au plus tard « 14 jours après la date d’adoption de cette résolution ».

Les démocrates ont déclaré que les priorités républicaines étaient détraquées à un moment où les attaques de missiles russes pleuvaient sur les infrastructures ukrainiennes et les cibles civiles au milieu de l’hiver. “Il y aura beaucoup de temps pour examiner la transparence et la responsabilité”, a déclaré le représentant Gerald E. Connolly (D-Va.). “En ce moment, nous sommes au milieu d’une guerre.”

Les co-sponsors de la résolution comprenaient les représentants républicains de droite Thomas Massie (Ky.), Matt Gaetz (Fla.), Barry Moore (Ala.) Et Andrew S. Clyde (Ga.). Mais il a gagné le soutien de modérés, dont McCaul et Peter Meijer du Michigan.

La dernière enquête du Chicago Council on Global Affairs publiée lundi a révélé que 55% des républicains déclaraient soutenir l’envoi d’aide militaire, contre 68% en juillet et 80% en mars. La moitié des républicains étaient favorables à une aide économique à l’Ukraine le mois dernier, contre environ les trois quarts en mars, selon les conclusions du Chicago Council.

Dans l’ensemble du spectre politique, plus des deux tiers des personnes interrogées ont soutenu l’approvisionnement de l’Ukraine en armes et une assistance économique, et environ les trois quarts ont soutenu l’acceptation des réfugiés ukrainiens et la sanction de la Russie, selon l’enquête, qui a été menée le mois dernier,