Les républicains tracent la ligne dans les négociations avec Biden sur les infrastructures

WASHINGTON – Les dirigeants républicains ont tracé une ligne mercredi lors des négociations avec le président Joe Biden sur un paquet d’infrastructure massif, qualifiant une augmentation des impôts sur les sociétés de « non-starter » et affirmant qu’ils ne sont prêts à payer que pour les infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les aéroports et l’expansion du haut débit.

Pendant 90 minutes, Biden a rencontré dans le bureau ovale les leaders législatifs des «Big 4» des deux chambres, dont le leader républicain au Sénat Mitch McConnell et le leader républicain à la Chambre Kevin McCarthy. La réunion ne semble pas avoir abouti à une percée majeure, car Biden recherche plus de 4 billions de dollars de dépenses.

Le plan américain pour l’emploi de 2,3 billions de dollars de Biden comprendrait des milliards pour les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, l’expansion des véhicules électriques, la recherche et la fabrication et d’autres investissements en plus des infrastructures traditionnelles. Il pousse également 1,8 billion de dollars en investissements pour les familles et les enfants.

« Ne pas négocier ici, mais vous ne trouverez aucun républicain qui va augmenter les impôts », a déclaré McCarthy aux journalistes après la réunion. « Je pense que c’est la pire chose que vous puissiez faire dans cette économie lorsque vous surveillez l’inflation. »

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le leader du Sénat Chuck Schumer et le vice-président Kamala Harris ont également assisté à la réunion, qui a eu lieu peu de temps après que les républicains ont déménagé pour évincer la représentante Liz Cheney, R-Wyoming, de la direction du GOP de la Chambre.

Le président a proposé de relever le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% pour couvrir le paquet emplois et infrastructures, annulant les réductions d’impôts adoptées par l’ancien président Donald Trump et les républicains en 2017.

« Nous ne sommes pas intéressés par la réouverture de la facture fiscale de 2017 », a déclaré McConnell. « Nous l’avons tous les deux clairement indiqué au président. C’est notre ligne rouge. »

Pourtant, Biden a déclaré qu’il était « encouragé » qu’il y ait place pour un compromis sur un projet de loi bipartisan « solide et significatif » qui ne ferait pas peser le fardeau sur la classe ouvrière pour le payer. Dans une interview avec MSNBC après la réunion, Biden a semblé signaler une nouvelle stratégie législative possible: proposer un projet de loi réduit axé sur les infrastructures traditionnelles pour attirer les républicains, suivi d’une proposition plus robuste.

« Je veux obtenir un accord bipartisan sur autant que nous pouvons obtenir un accord bipartisan. Et cela signifie des routes, des ponts, le haut débit, toutes les infrastructures », a déclaré Biden. « Voyons si nous pouvons obtenir un accord pour relancer cela. Et ensuite nous battre pour ce qui reste et voir si je peux le faire sans les républicains, si nécessaire. »

McConnell flotte en utilisant des fonds de sauvetage sur les infrastructures

McCarthy et McConnell ont tous deux qualifié la réunion de productive, mais les dirigeants républicains ont également fait savoir qu’ils ne soutiennent pas les composants dits «infrastructure humaine» et «infrastructure sociale» du paquet de Biden.

«Je pense qu’il y a une opportunité de travailler ensemble sur l’infrastructure», a déclaré McCarthy, mais a ajouté que les deux parties devaient commencer par aborder ce qui définit l’infrastructure. Il a dit que cela ne devrait pas inclure «l’aide à domicile», mais plutôt les routes, les ponts, les autoroutes, les aéroports et le haut débit. « Ce sont les endroits où nous pouvons trouver un terrain d’entente pour travailler ensemble. »

Les républicains du Sénat ont proposé une contre-offre d’infrastructure de 568 milliards de dollars limitée aux seules infrastructures physiques. Bien que le plan GOP ne spécifie pas comment payer les dépenses, les républicains ont suggéré des frais d’utilisation – ce que Biden s’oppose catégoriquement.

McConnell a suggéré d’utiliser une partie de 350 milliards de dollars d’aide directe destinée aux États et aux gouvernements locaux dans le plan de sauvetage américain de Biden, approuvé en mars, pour payer les infrastructures: « J’espère que nous pourrons en capter une partie pour faire avancer ce paquet d’infrastructure. »

Le sénateur Joe Manchin D-Virginie-Occidentale, un vote clé dans le Sénat également divisé, a proposé une augmentation plus faible du taux d’imposition des sociétés à 25%, ce que la Maison Blanche a indiqué qu’elle était prête à envisager.

McCarthy déchire le « programme socialiste radical » de Biden dans un texte de collecte de fonds après des discussions

Lançant la réunion de mercredi devant les journalistes, Biden a déclaré: « L’essentiel ici est: nous allons voir si nous pouvons parvenir à un consensus sur un compromis. » Lorsqu’on lui a demandé comment il allait y arriver, Biden a plaisanté: «Facile. Claquez juste mes doigts. Cela va arriver. »

Trouver un accord ne sera pas facile.

McConnell a déclaré la semaine dernière qu’il était « à 100% » concentré « sur l’arrêt » de l’administration Biden. Et en un message texte de collecte de fonds automatisé après la réunion», A déclaré McCarthy à ses partisans:« Je viens de rencontrer le Corrupt Joe Biden et il envisage TOUJOURS de pousser son programme socialiste radical sur le peuple américain ».

Biden a facturé la proposition d’emplois comme un investissement domestique non vu aux États-Unis depuis la construction des autoroutes inter-États dans les années 1950 et la course à l’espace une décennie plus tard.

Le plan vise à remodeler une économie américaine en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus, tout en positionnant les États-Unis pour lutter contre le changement climatique et surpasser la Chine dans le secteur manufacturier. Il injecterait des milliards dans la reconstruction des routes, des ponts et des voies ferrées dans le double objectif de créer des millions «d’emplois syndicaux bien rémunérés».

Pelosi était optimiste après la réunion, affirmant qu’elle était « plus optimiste maintenant » quant à la possibilité de faire passer un paquet d’infrastructure « de manière bipartisane ». Elle a dit que la réunion « nous a fait quelques pas en avant ».

« Nous voulons construire l’infrastructure de l’Amérique. Nous devons stipuler ce que cela inclurait », a déclaré Pelosi, ajoutant qu’un domaine opposé par les dirigeants républicains lors de la réunion était celui des véhicules électriques.

Le plan de Biden affecterait 174 milliards de dollars aux véhicules électriques grâce à la construction d’un réseau national de 500000 stations de véhicules électriques, au remplacement des véhicules diesel, à l’électrification des flottes de bus et à l’offre d’incitations fiscales et de rabais pour rendre les voitures électriques plus abordables.

« Mais encore une fois, nous n’avons pas parcouru une liste et dit » oui « sur ceci et » non « sur cela », a déclaré Pelosi. « Mais cela est apparu comme quelque chose qu’ils n’aimaient peut-être pas trop. »

Bien que Biden ait déclaré vouloir adopter son projet de loi sur les infrastructures avec le soutien des républicains, il pourrait essayer de faire adopter le plan américain pour l’emploi à la majorité simple au Sénat via un rapprochement budgétaire. Cela bloquerait toute tentative d’obstruction systématique des républicains et signifierait qu’aucun vote républicain ne serait nécessaire pour adopter un paquet tant que les démocrates sont tous d’accord.

Une telle voie refléterait la façon dont Biden a obtenu l’approbation de son plan de sauvetage COVID-19 de 1,9 billion de dollars en mars après que les discussions avec le républicain aient échoué.

Le « plan familles » de 1,8 billion de dollars de Biden – proposé des semaines après le plan pour l’emploi – vise à renforcer le filet de sécurité sociale fédéral avec des mesures pour subventionner la garde d’enfants, rendre la prématernelle universelle, offrir un collège communautaire gratuit à l’échelle nationale et créer un programme national de congé familial payé.

Biden et les démocrates ont déclaré qu’ils souhaitaient voir des progrès sur le plan d’emplois et d’infrastructure au Congrès d’ici la fin du mois de mai et l’adoption cet été. La Maison Blanche n’a pas donné de calendrier préféré sur le plan des familles.

Biden est sur le point de poursuivre les discussions bipartites sur les infrastructures jeudi lorsqu’il rencontrera un groupe de six sénateurs républicains, dont la sénatrice Shelley Moore Capito, R-Virginie-Occidentale, qui dirige les efforts républicains.

La journaliste Courtney Subramanian a contribué à ce rapport. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @Joeygarrison.