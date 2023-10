Les républicains tenteront d’élire le représentant Jim Jordan, allié de Trump, comme président de la Chambre, mais les récalcitrants du GOP restent

WASHINGTON (AP) — Les républicains tenteront d’élire un représentant enflammé, Jim Jordan, comme nouveau président de la Chambre, élevant ainsi un principal allié de Donald Trump au siège central du pouvoir américain et montrant à quel point l’aile droite d’extrême droite est passée. le courant dominant du GOP.

Mardi, la Chambre devrait commencer à voter à midi dans ce qui pourrait devenir une confrontation pour le marteau. Au moins une poignée de républicains récalcitrants refusent de donner leurs voix à la Jordanie, considérant le républicain de l’Ohio comme trop extrême pour le poste puissant de président de la Chambre, deuxième derrière la présidence.

Mais avec la pression publique qui s’exerce sur les législateurs alliés de Trump, dont Sean Hannity de Fox News, on ne sait pas combien de temps les réticences pourront durer. Jordan a rapidement renversé des dizaines de détracteurs en quelques jours, renforçant ainsi les républicains réticents qui n’ont plus que peu d’options deux semaines après l’éviction de Kevin McCarthy.

« Le peuple américain mérite que son Congrès et sa Chambre des représentants fonctionnent, et cela ne peut pas se produire sans avoir un orateur », a déclaré Jordan après une réunion tardive lundi au Capitole.

Alors que la réunion privée se transformait en une séance d’évacuation de républicains en colère, il a reconnu : « Nous avons encore quelques personnes à qui parler et écouter. »

L’ascension politique a été abrupte pour Jordan, président combatif du Comité judiciaire et membre fondateur du Freedom Caucus de droite. Bouleversés par le fait qu’un petit groupe de partisans de la ligne dure ait bouleversé la Chambre, les Républicains ont vu leur contrôle majoritaire de la Chambre sombrer dans le chaos depuis le retrait soudain de McCarthy de son poste. Toutes les affaires de la Chambre sont au point mort.

Pour saisir le marteau, Jordan aura besoin du soutien de la quasi-totalité de ses collègues lors d’un vote à la Chambre, car les démocrates sont certains de soutenir leur propre candidat, le leader Hakeem Jeffries de New York.

La Jordanie a perdu plus de 50 voix lors du vote interne du parti vendredi dernier, après que le chef de la majorité Steve Scalise, le premier candidat du parti pour remplacer McCarthy, a abandonné sa candidature après que les alliés de la Jordanie ont refusé de suivre les propres règles du parti et de le soutenir lors d’un vote en salle.

Mais Jordan peut compter sur le soutien de Trump ainsi que sur la pression exercée sur ses collègues par une armée de militants de base qui le reconnaissent grâce aux informations diffusées par le câble et à ses performances enflammées lors des audiences du comité. Les républicains affirment qu’il sera difficile pour les législateurs de base de s’opposer à lui lors d’un vote public.

Le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, qui a organisé l’éviction de McCarthy par une poignée de partisans de la ligne dure, a publiquement félicité chaque législateur qui s’est tourné vers la colonne Jordan – et a réprimandé ceux qui ne l’ont pas fait.

«Merci la représentante Ann Wagner!» Gaetz a publié sur les réseaux sociaux, après que le républicain du Missouri a annoncé son soutien.

Wagner a déclaré qu’elle et Jordan s’étaient longuement entretenus lundi matin, « et il a apaisé mes inquiétudes concernant le maintien du gouvernement ouvert avec un financement conservateur, la nécessité d’une sécurité renforcée aux frontières, notre besoin d’un soutien international constant en temps de guerre et de troubles ».

D’autres ont également annoncé leur soutien, notamment le président des services armés de la Chambre, Mike Rogers, de l’Alabama. Recruter ces deux bailleurs de fonds, a déclaré Jordan plus tôt lundi, était « vraiment important ».

Pourtant, cela pourrait prendre plusieurs tours lors du vote à la Chambre, un peu comme en janvier, lorsqu’il avait fallu 15 tours à McCarthy pour remporter le marteau. Avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants tenue de justesse à 221-212, il ne peut se permettre de perdre que quelques voix pour atteindre le seuil de majorité de 217, s’il n’y a pas d’absence.

L’un des récalcitrants, le représentant républicain Ken Buck du Colorado, a déclaré que le rôle de Jordan dans la préparation de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et son refus d’admettre que le président Joe Biden avait remporté les élections de 2020 restaient un problème.

« Je vais avoir une conversation avec Jim et lui parler de mes inquiétudes », a déclaré Buck.

« Jim, à un moment donné, s’il veut diriger cette conférence pendant le cycle de l’élection présidentielle et en particulier au cours d’une année d’élection présidentielle… il devra être fort et dire que Donald Trump n’a pas gagné l’élection et que nous devons aller de l’avant. .»

Les démocrates ont dénoncé le virage à l’extrême droite, qualifiant Jordan de chef de l’aile du chaos du Parti républicain.

La représentante démocrate Katherine Clark a déclaré que son parti essayait d’empêcher les Républicains de mettre « un insurgé à la présidence ».

La Jordanie a été l’un des principaux alliés de Trump, en particulier lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier par les partisans de l’ancien président qui tentaient d’annuler les élections de 2020 qu’il avait perdues face à Biden. Quelques jours plus tard, Trump décernait à la Jordanie une Médaille de la Liberté.

« Jim Jordan est un insurgé qui n’a pas sa place en tant que second après la présidence », a déclaré Michael Fanone, un ancien policier du District de Columbia qui a été blessé en combattant la foule le 6 janvier. « C’est une période très sombre pour notre démocratie et devrait servir de signal d’alarme à tous les Américains sur le fait que nous ne pouvons jamais tenir notre démocratie pour acquise.

Jordan, qui visitait personnellement les bureaux de certains législateurs lundi, a fermement défendu Trump alors que l’ancien président fait face à quatre actes d’accusation distincts, notamment des allégations de fraude électorale dans la période précédant l’attaque du Capitole.

Désormais favori du Parti républicain pour défier Biden lors des élections de 2024, Trump a soutenu Jordan pour remplacer McCarthy dès le début et s’est opposé à la nomination de Scalise la semaine dernière.

Les tensions sont restées vives parmi les Républicains avant le vote. Les Républicains de base sont épuisés par les luttes internes au sein du parti et aucun autre travail n’est effectué au Congrès.

Certains républicains n’apprécient pas les pressions exercées par les alliés de la Jordanie et affirment qu’ils sont menacés par leurs principaux opposants s’ils ne le soutiennent pas comme président. Un assistant a déclaré que son bureau avait reçu un e-mail de l’équipe de Hannity poussant Jordan.

D’autres sont simplement mécontents de la lenteur du processus. «Je pense que nous avons encore besoin de conversations», a déclaré la représentante Mariannette Miller-Meeks, R-Iowa.

Jordan est également confronté à des questions sur son passé. Il y a quelques années, Jordan a nié les allégations d’anciens lutteurs alors qu’il était entraîneur adjoint de lutte à l’Ohio State University, qui l’accusaient d’être au courant des allégations selon lesquelles ils auraient été pelotés de manière inappropriée par un médecin de l’Ohio. Jordan a déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance d’abus.

Gaetz, sur le podcast de Bannon, a déclaré lundi que purger le parti de ceux qui ne soutiennent pas la vision de Trump pourrait être la « plus grande bénédiction » des semaines qui ont suivi l’éviction de McCarthy.

Les Républicains récalcitrants hésitent à promouvoir la Jordanie à une époque de défis majeurs pour le pays. Le Congrès doit financer le gouvernement d’ici le 17 novembre ou risquer une fermeture fédérale, et la Maison Blanche demande aux législateurs de fournir un financement supplémentaire à l’Ukraine et à Israël dans les guerres à l’étranger.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking, Farnoush Amiri, Stephen Groves et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press